Créditos a tasa 0% para comprar autos 0 km: qué opciones ofrece cada marca

Cada vez más modelos entran en planes con financiación a tasa 0% de interés

Exactamente un año atrás, cuando el mercado automotor argentino enfrentaba un primer trimestre con caída de ventas que superaban el 35% y los pronósticos eran alarmantes, con proyecciones para todo el año de no más de 300.000 unidades, un alto ejecutivo de la industria dijo durante un encuentro informal con la prensa que “el crecimiento del mercado automotor se tiene que dar a través del crédito. Mientras no se estabilice la macro economía, baje la inflación y las tasas de interés, no es posible vender autos a tasas razonables para el bolsillo de la mayoría de los compradores de autos cero kilómetro, que representan el 60% del mercado. Ese es el camino para poder crecer”.

El recorrido de 2024 le dio la razón, la aparición del crédito accesible en abril empezó a reactivar las ventas por sobre la recuperación del salario formal, lo que lentamente permitió a más consumidores tomar la decisión de subir a un cero kilómetro.

Las tasas 0% para determinados modelos, con montos acotados o cantidad baja de cuotas fue el primer movimiento crediticio que se pudo ver en casi todas las marcas. Las ventas se recuperaron en el segundo semestre, mejorando el parcial equivalente de 2023, y el año cerró con 414.000 unidades, que fueron mucho más que las imaginadas en febrero.

A fin de año, Martín Galdeano, presidente de Ford Argentina, le dijo a Infobae que “espero que el año que viene el crédito se siga expandiendo y que sea el motor de la industria automotriz en Argentina, totalmente. Eso es lo que esperamos y por eso dije que esperamos vender 500.000 autos, y puedo estar siendo un poco conservador en esa cifra”.

Martín Galdeano, presidente de Ford, auguró un año en el que el crédito sea el motor de la industria automotriz argentina

Con el inicio de 2025, las marcas ampliaron efectivamente su oferta de autos cero kilómetro con créditos a tasa 0%. Lo ampliaron en todo aspecto, en cantidad de modelos, pero especialmente de cuotas o de montos que alcanzan esa alícuota de financiación.

Marca por marca

La marca Chevrolet, a través de General Motors Argentina, ofrece dos modelos con financiación a tasa 0% de interés. Se trata del Chevrolet Tracker y del Chevrolet Onix. En ambos casos la financiación es hasta 12 meses con distintos montos. Mientras el B-SUV tiene un monto de hasta $12.000.000, el auto compacto financia sin interés hasta $9.000.000.

Ford Argentina, en cambio, ofrece financiación 0% para su línea de pick-up Ford Ranger o del utilitario Ford Transit. En el caso de la pick-up es por $30.000.000 con plazo hasta 36 meses. Ambos modelos también se venden con créditos UVA, en el caso de Ranger, el Costo Financiero Total Nominal Anual (C.F.T.N.A.) es del 4,51% mientras que en los furgones Transit es de 0%. En ambos con un plazo de 35 meses.

Nissan Argentina comercializa con este tipo de financiación únicamente sus modelos fabricados en Argentina, es decir la línea de pick-up mediana Frontier. Hay diversos modos de aprovechar las ofertas con tasa de interés 0%. Se puede comprar una camioneta de las versiones Pro-4X, Platinum y X-Gear financiando hasta $20.000.000 en 18 o 24 cuotas. Pero también se pueden sumar las versiones S, las más accesibles de la línea con los mismos 20 millones pero en 12 cuotas.

No se venden autos con el precio total financiado a tasa 0%, pero algunos modelos llegan al 80% del valor

Renault tiene los ya conocidos Renault Days, entre los que hay ofertas de tasa 0% de acuerdo al siguiente esquema. Los modelos Kwid E-Tech y Mégane E-Tech, ambos modelos 100% eléctricos pueden financiar $11.000.000 y $24.000.000 en 24 cuotas fijas. Para los modelos con motores de combustión interna, tiene 18 cuotas para Kwid, Kardian, Sandero, Logan y Stepway con montos de 9 y 10 millones para los dos primeros modelos y hasta el 50% del valor del vehículo en los restantes. También con tasa 0% se puede comprar Duster financiando 12 cuotas hasta el 50% del valor del vehículo, Kangoo furgón en 18 cuotas hasta un tope del 40% del precio total y Kangoo Stepway hasta $15.000.000.

Stellantis es el que más opciones ofrece en función de la cantidad de marcas que integran el grupo industrial. Citroën tiene ofertas a tasa 0% para sus modelos C3 Aircross 7 plazas y Basalt hasta $20.000.000 en 24 meses o 22 millones por sistema UVA. Los modelos C3, C3 Aircross 5 plazas, C4 Cactus y Berlingo hasta 11 millones de pesos en 12 meses. Para Basalt, por otro lado, ofrece hasta el 80% del valor del vehículo con tasa 0% en 24 cuotas.

Fiat, por su lado, vende el Mobi financiando hasta $15.000.000 en 12 meses, mientras que para Cronos, Pulse, Fastback, Toro, Strada y Fiorino, se ofrece financiar hasta $12.000.000 en 12 meses.

Peugeot ofrece para su exitoso 208, una financiación de $11.000.000 en 24 meses o un préstamo UVA por 22 millones de pesos en 24 meses. Para el 2008 y Partner, el monto a financiar en 12 meses es de $11.000.000 en 12 meses y la opción UVA es similar a la del 208.

Jeep tiene financiación 0% en 12 meses hasta 12 millones de pesos para Renegade, Compass y Commander, mientras que RAM replica el mismo modelo para Rampage, su pick-up compacta. DS, finalmente, ofrece financiar sin interés hasta $20.000.000 en 12 cuotas mensuales para los DS3, DS4 y DS7.

Una de las novedades fue la aparición de venta financiada con tasa 0% para los autos eléctricos como el Mégane E-Tech

Toyota Argentina ofrece una línea de tasa 0% para su pick-up Hilux. Se trata de una oferta que aplica a toda la gama de camionetas medianas, con un monto máximo de $20.000.000 a cancelar en 12 meses.

Finalmente, Volkswagen renovó sus VW Weeks, en las que hay opciones por método convencional y UVA. Polo, Virtus, el Nuevo Nivus, T-Cross, Tiguan Allspace, Saveiro y el Nuevo Vento GLI ofrecen Tasa 0% fija a 9 meses hasta $16.000.000. También está la opción de financiar hasta el 50% del vehículo a tasa 0% más UVA a 12 meses. Taos está disponible a 9 meses financiando hasta $17.000.000 o la opción de 50% del vehículo a tasa 0% + UVA a 12 meses.

Las pick-up Amarok se pueden comprar con financiación de hasta 25.000.000 a 12 meses o tasa 0% + UVA a 12 meses por el otro 50% del modelo.