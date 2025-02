Jornada financiera: cayeron acciones y bonos y el riesgo país se acercó a los 700 puntos

Las siderúrgicas argentinas subieron en Wall Street.

Siempre se afirma que la incertidumbre es el peor enemigo de los mercados financieros y este lunes los precios de las acciones y los bonos argentinos sufrieron otro revés, en medio del debate sobre el nivel del tipo de cambio y las expectativas por avances en las negociaciones con el FMI.

También alteró el ánimo de los inversores la novedad de los aranceles anunciados por el presidente de EEUU, Donald Trump, de un 25% sobre las importaciones al acero y al aluminio, que le dieron impulso al precio internacional de esos productos. En el Mercado de Chicago, la cotización de la bobina de acero laminada en caliente subió 5,9%, a 858 dólares. La amenaza de mayor proteccionismo en los EEUU es motivo de preocupación para economías emergentes como la Argentina.

No obstante, la noticia contribuyó a la mejora de la cotización de las acciones de compañías siderúrgicas argentinas como Tenaris y Ternium –con negocios en los EEUU– que avanzaban a las 17:40 horas 4,7% y 3,5%, respectivamente.

Acciones locales en Wall Street (Rava, precios en dólares)

En el marco local, las bajas se sucedieron ante la falta de novedades sobre las negociaciones del Gobierno con el FMI por un nuevo acuerdo por la deuda con el organismo por USD 44.000 millones y un elevado dato de inflación en la Ciudad de Buenos Aires, de 3,1% en enero, previo al IPC nacional que difundirá el Indec el jueves 13.

El Gobierno procura alcanzar en los próximos días un acuerdo con el FMI que incluya nuevos desembolsos para reforzar las reservas del Banco Central y agilizar la liberación definitiva del mercado de cambios, con restricciones vigentes desde septiembre de 2019.

El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cayó 1%, a 2.391.968 puntos, un piso desde el 13 de diciembre del año pasado. El Merval perdió en un mes un 16,6%, desde el récord nominal de 2.867.775 puntos del 7 de enero.

Probablemente, los agentes bursátiles especularon con que el impacto de los aranceles no alcanzará plenamente a la Argentina, donde las acciones de las siderúrgicas Aluar (+5,6%) y Ternium (+1,4%) subieron desde posiciones aún muy retrasadas. La cotización de estos papeles ya había perdido ampliamente contra la inflación en 2024 -a contramano del resto de la renta variable- debido a la recesión económica, el desplome del sector construcción y la virtual paralización de la obra pública.

“El clima de incertidumbre a nivel internacional impacta en la Argentina y la volatilidad es la que manda. A nivel interno, la espera de un anuncio de acuerdo con el FMI también genera inestabilidad”, señaló en un reporte Wise Capital.

Hay que subrayar además que con los resultados trimestrales de IRSA, el viernes 7 se inició el período de balances de las empresas cotizantes del Merval, otra serie de informes que suscitará la atención de los inversores.

Fuente: Grupo IEB (Invertir en Bolsa).

Bajo este contexto del mercado “el peso se va a seguir apreciando”, dijo el presidente Javier Milei en declaraciones televisivas, y afirmó que “de ninguna manera el dólar está atrasado. Está en un nivel razonable teniendo en cuenta las condiciones de la Argentina. No vamos a devaluar de ninguna manera”. Respecto al FMI, el mandatario afirmó que “al acuerdo le falta el moño” y que “incluye fondos frescos”, sin dar más detalles.

“La foto no preocupa, la película sí”, comentó Roberto Geretto, analista de Adcap Grupo Financiero, y señaló que “si hay atraso cambiario o no es un tema a debatir, donde hay muchas razones para pensar que ahora Argentina puede tener un tipo de cambio más bajo que el promedio histórico, sin embargo, no se puede continuar de manera indefinida con una desinflación vía apreciación cambiaria. Regular precios tiene sus falencias, y el tipo de cambio no es la excepción”.

Por su parte, los bonos soberanos en dólares promediaron una caída de 0,8%, mientras que el riesgo país argentino de JP Morgan avanzó 17 unidades para Argentina, en los 677 puntos básicos, el más alto desde el 16 de diciembre de 2024.

El dólar libre cerró sin variantes a $1.205 para la venta, la cotización más baja desde el 23 de diciembre ($1.200). El dólar libre anota un descenso de 15 pesos o un 1,2% en la primera semana de febrero. Además, cae 25 pesos en lo que va de 2025, un 2 por ciento.

Los dólares financieros negociaron en baja. El “contado con liquidación” terminó a $1.193,81 (-0,5%) a través de bonos, mientras que el dólar MEP terminó a $1.188,33 (-0,5%).

El dólar mayorista ganó 75 centavos, a $1.056,50, con una brecha cambiaria que se ajustó a 14,1% respecto del dólar libre, un nivel mínimo desde el 20 de diciembre. La plaza cambiaria continuó operando con regulación del BCRA y un crawling peg del 1% mensual.

El monto operado en el mercado mayorista de cambios se mantuvo en un nivel alto, aunque no alcanzó el nivel de los USD 500 millones en el día, como ocurrió en las sesiones del jueves 6 y el viernes 7. Este lunes se negociaron USD 419,7 millones en el segmento de contado, con compras a manos del Banco Central por 73 millones de dólares.

“Hacia adelante, el foco estará en el dato de inflación de enero a conocerse la semana que viene y esperamos que se ubique en 2,5%”, explicó Balanz Capital en un informe. Añadió que “también estará en el seguimiento de la dinámica de la acumulación de las reservas del BCRA y somos constructivos respecto de un posible acuerdo con el FMI”.

Los inversores mantienen “el ojo entre lo doméstico y riesgos exógenos”, estimó el Grupo SBS y señaló que “los desafíos domésticos vendrán dados en 2025 por mantener el superávit fiscal en un contexto de menores ingresos, aunque es también el plano donde vimos mayor compromiso por parte del Gobierno”. Por otra parte, “monitorear variables exógenas (tasas de los bonos del Tesoro de EEUU, monedas emergentes, precios de commodities, clima) será clave para estar lo mejor preparado posible para ‘shocks’ que pudieran venir desde el resto del mundo”, señaló SBS.