Atraso cambiario y cepo: cuáles fueron las críticas de Cavallo al plan económico que provocaron el enojo de Milei

El último posteo del ex ministro Domingo Cavallo en su blog en el que suele exponer sus opiniones sobre la economía argentina pareció representar un quiebre en la consideración de Javier Milei sobre el creador de la Convertibilidad. Eran habituales las observaciones de Cavallo sobre el peligro de un atraso cambiario, la necesidad de una salida rápida y definitiva del cepo y, últimamente, sobre la debilidad de las reservas.

Mientras hace algunos años el Presidente calificaba a Cavallo como “el mejor ministro de Economía de la historia”, este lunes aseguró que es “impresentable” al hablar sobre la discusión abierta respecto al atraso cambiario y si el mercado espera o no una devaluación del tipo de cambio. Tras esa declaración, el Gobierno comunicó que le pidió la renuncia a Sonia Cavallo, la hija del ex ministro y funcionaria en la OEA.

En su última intervención pública en su blog, el ex ministro de Economía afirmó que un posible desembolso del Fondo Monetario Internacional (FMI) no sería suficiente para levantar el cepo cambiario debido a que no se incrementarían las reservas netas.

En ese sentido, consideró que “el Gobierno piensa con razón que recién cuando ello ocurra se estará en condiciones de eliminar el cepo cambiario de manera que la libertad impere también en los mercados monetarios y en el mercado cambiario único”.

Pero sostuvo que “las reservas externas netas no se pueden conseguir con endeudamiento externo del Banco Central. La única forma de aumentar las reservas netas es generando superávit de la balanza de pagos, sea por superavit de la cuenta corriente o de la cuenta capital por arriba del déficit de la cuenta corriente”.

Semanas antes, en el inicio del 2025, Cavallo aseguró que peso está “apreciado de manera exagerada” en aproximadamente un 20 por ciento. Esta situación, según el economista, recuerda los escenarios vividos en los años finales de la convertibilidad, marcados por una recesión profunda que derivó en una crisis económica e institucional.

“La apreciación real del peso crea preocupación entre productores agropecuarios, exportadores y empresas que compiten con importaciones”, afirmó Cavallo, destacando los efectos negativos que esta situación podría tener sobre la balanza comercial y las cuentas fiscales.

Para Milei, Cavallo pasó de ser el "mejor ministro de Economía de la historia" a un "impresentable" por sus críticas al plan económico libertario. EFE

Cavallo desestimó la explicación de Milei, quien argumentó que el contexto actual es diferente porque no existe un déficit fiscal significativo que demande emisión de pesos o endeudamiento. Según el ex ministro, esta interpretación no tiene sustento en los datos históricos. “El argumento de que la recesión del período 1999-2001 se debió a déficits fiscales no es válido. Hasta 1998 no existió déficit fiscal significativo, y hubo superávit fiscal primario en esos años”, afirmó Cavallo.

Ante este panorama, el ex ministro propuso la eliminación temprana de las restricciones cambiarias, comenzando con las financieras y avanzando hacia una reunificación cambiaria en no más de tres meses. “La eliminación completa del cepo podría significar la consolidación de la estabilidad monetaria y cambiaria”, afirmó el economista, quien subrayó que postergar esta decisión podría limitar el impacto positivo de otras medidas tomadas por el Gobierno, como el ajuste fiscal y la eliminación de la emisión monetaria asociada al déficit.

Cavallo afirmó que cuando se decida eliminar el cepo, “seguramente habrá un salto cambiario, pero ello no significa que se vaya a interrumpir el proceso de desinflación sino, por el contrario, podrá significar la consolidación de la estabilidad monetaria y cambiaria”. Frente a las versiones que indican que el Gobierno postergaría la decisión para después de las elecciones, Cavallo le recomendó al presidente Javier Mieli que “considere seriamente su eliminación en los primeros meses del año próximo, para llegar a la elección con la economía estabilizada y reactivada y en franco proceso de crecimiento por inversión y aumento de productividad”.

Más allá de otros cuestionamientos que ya había hecho a lo largo de 2024, que también se entremezclan con claros apoyos en especial al sendero de ajuste fiscal que emprendió el Gobierno apenas llegó a la Casa Rosada, el ex ministro concentró sus últimas observaciones en el atraso cambiario, un tema recurrente para la sostenibilidad de cualquier plan económico.

Esa noción de un tipo de cambio muy apreciado, sostenida con argumentos relacionados al déficit de las cuentas externas -es decir que la economía está consumiendo más dólares de los que puede ingresar- es disputada de manera permanente por el presidente y su equipo económico, que asegura que hay argumentos para pensar que esa caída del dólar tiene fundamentos macro y que incluso debería seguir a la baja.

“¿Me quiere decir cómo va a hacer subir el dólar si yo le estoy sacando todos los pesos que andan dando vuelta? Es decir, el dólar se tiene que caer como un piano”, dijo Milei en una entrevista con A24 esta mañana. “Le voy a decir más, en especial por el impresentable de Cavallo, mientras que él era ministro de Economía e insultaba a todo el mundo cuando hablaban de devaluación, ¿sabe cuánto es el tipo de cambio de convertibilidad? 700 pesos (de hoy). ¿Y sabe cuál es la diferencia? Que él no tenía equilibrio fiscal”, criticó Milei al padre de la convertibilidad.