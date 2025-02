Autos argentinos en Brasil: qué modelos crecieron en ventas y cuáles perdieron mercado en 2024

En enero hubo deflación en los precios de la ropa: fue el rubro que menos aumentó en el último año En el sector aseguran que la baja responde a la caída en las ventas y la búsqueda por no perder mercado, pero no por la apertura de importaciones. El ingreso de prendas de vestir desde el exterior cayó 17% en 2024

Hidrovía: los argumentos de la empresa que a último momento no entró a la licitación anulada por el Gobierno La belga Jan De Nul aseguró que no hubo direccionamiento a su favor y explicó que decidió no participar por acusaciones infundadas, interferencias y competencia desleal