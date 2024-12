Festival de descuentos en los autos 0 km: cuáles son las ofertas que pueden encontrarse este mes en los concesionarios

La baja de algunas marcas, la decisión de otras de no aumentar los precios, hacen que diciembre sea más competitivo frente a enero de 2025. Para asegurarlo, muchas concesionarias están ofreciendo descuentos importanes que llegan a los $10.000.000 - (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Más allá de lo que decidan las marcas, los objetivos de ventas que tenemos nos obligan a mejorar los precios para generar operaciones este mes. Diciembre tiene costos asociados a la estacionalidad como el pago de aguinaldos, pero también este año tiene un aumento pactado para los empleados de las concesionarias que requieren mayores ingresos de dinero que otros años. Incluso con precios que bajen para acompañar la eliminación futura del impuesto PAIS, se pueden obtener descuentos importantes”, dijo un importante empresario del sector automotor.

Según pudo relevar Infobae, este escenario se vive en gran parte de los concesionarios oficiales de autos de todo el país. Quizás en las empresas más grandes, con mayores puntos de ventas, sea más pronunciado aún que en las más chicas, que pueden sostener estos costos con la venta de menos unidades. Diciembre será, posiblemente, un mes muy atípico en el que comprar un auto cero kilómetro sea mucho más conveniente que en enero. Las ofertas pueden variar según la concesionaria y la política de precios de las marcas, pero los descuentos pueden llegar al 20%. Según el modelo, ese descuento puede estar cerca de los 10 millones de pesos.

“A comienzos del año próximo probablemente los autos se mantengan en precios similares a los de diciembre, pero como es un mes que normalmente es muy bueno por el cambio de año, ya que mucha gente prefiere esperar para tener un auto un modelo más nuevo, en enero no habrá descuentos o bonificaciones como las que se podrán encontrar en diciembre. Esto va a ser un festival de descuentos, casi como un Black Friday de autos de acá a las fiestas”, explicó la misma fuente.

En el sector ya se calculan ventas por arriba de las 60.000 unidades para enero

Sin embargo, no todos los concesionarios observan el panorama del mismo modo. En una de las marcas que ya anunció la baja de precios, el gerente de una concesionaria del interior dijo: “No lo vemos tan así; hay agencias que tienen stock de noviembre y hay que tener en cuenta que en algunos modelos la asignación de unidades importadas es baja porque las plantas de otros países suelen cerrar después del 15 de diciembre, lo que impide hacer volumen de unidades. Y como hay que tener autos para enfrentar enero, habrá empresas que no van a vender tan barato”.

Estadísticamente, enero es mucho mejor que diciembre. En 2022 mejoraron las ventas de diciembre 2021 un 144% con 43.000 patentamientos. A su vez, en enero del año pasado las ventas superaron a las de diciembre 2022 un 154%, con 50.000 unidades. Y enero de 2024 fue atípico por la devaluación de fin de año pasado y la paralización de las ventas por al menos 15 días; por lo tanto, quedó así un 81% arriba de diciembre 2023, con 33.700 ventas. En el sector automotriz, ya avizoran que enero de 2025 tendrá más de 63.000 patentamientos.

“El tema fue la decisión que tomaron desde las marcas de adelantar la baja del precio a diciembre. No tanto por el precio en sí, sino porque como la expectativa de la gente era que en enero iba a ser mejor comprar a menor precio, lo que lograron con esta medida fue sacar a las concesionarias de un verdadero problema que teníamos. Este diciembre podía haber sido de unas 12.000 unidades, muy malo, y con esta medida ya están proyectando que se venderán unos 20.000, lo que ya es razonable”, comentó un propietario de un concesionario oficial. En los últimos tres años, diciembre tuvo un promedio de 18.000 unidades.

Diciembre parece el mes perfecto para buscar autos y discutir el precio. Según la marca, se conseguirán hasta 20% de descuento Freepik/standret

Qué pasará en enero con los precios sigue siendo una pregunta que se hacen los consumidores. “En enero, los que bajaron en diciembre no van a bajar nuevamente, en todo caso no aumentarán, pero la baja ya la hicieron ahora, y como las ventas de enero van a ser buenas, no habrá necesidad. La oportunidad es ahora. Quien quiera conseguir precio podrá conseguirlo ahora, si busca”, señaló.

Hoy, en distintos concesionarios oficiales de varias marcas, se pueden encontrar bajas que van desde el 10 al 20%. A medida que sube el precio de los autos, el descuento es menor. Las pick-up más caras del mercado, que tienen un precio cercano a los $70.000.000 se pueden conseguir por $61.000.000. Un concesionario del interior de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, ofrece descuentos del 13% en toda la gama Hilux hasta agotar stock de todos los modelos, tanto 4x2 como 4x4.

Hay otros modelos que tienen su precio más ajustado, porque las marcas los pusieron muy cerca del tope para no pagar impuesto interno, lo que hace que por naturaleza sean modelos que están más baratos de lo que deberían estar. Pero los descuentos también se podrán ver en autos más accesibles. Un concesionario Peugeot de zona oeste de GBA reconoció que están bajando el precio del 208 entre un 8 y un 12%, lo van regulando de acuerdo a cómo vengas la ventas del mes. En cambio, el Peugeot 2008, el SUV que lleva tres meses en el mercado, no se está ofreciendo con descuentos adicionales sino con lo que marque el precio de lista. Estas decisiones son ajenas a Stellantis, que probablemente publique sus precios de diciembre este miércoles.