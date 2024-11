Nissan Frontier X-Gear: las pick-ups de gama media refuerzan el segmento que vende el 25% del mercado automotor argentino

La Nissan Frontier X-Gear versión 2024, con nueva estetica y la incorporación de overfender en los guardabarros. Una pick-up de gama media con personalización fuera de lo común

En el mercado automotor argentino, las pick-up medianas son el producto con mayor variedad de marcas y versiones de fabricación nacional. Pero dentro del mundo de las camionetas, hay un nicho que día a día crece consistentemente, incluso por sobre el promedio del segmento en general. Se trata de las versiones de gama media, que ofrecen un equipamiento superior a las pick-up destinadas exclusivamente al trabajo, pero que al mismo tiempo no son tan caras como las full equipo que tienen precios cercanos a los 60 o 70 millones de pesos.

Las pick-up de gama media encontraron el usuario perfecto que quieren este tipo de vehículo para usos diversos que no incluyen trabajo pesado, pero a la vez no están dispuestos o no tienen al alcance de su presupuesto una camioneta de alta gama. Prefieren elegir una pick-up y no un SUV para tener capacidad de carga pensada en salidas de recreación y tracción integral que los anime a salir del camino con seguridad y confianza, pero también que sean suficientemente confortables como para un uso urbano.

A ese público se puede llegar con una propuesta intermedia de equipamiento y nada más, o se puede ir con un producto que se diferencie de la gama tradicional con una personalización específica, que también le de valor al vehículo en sí mismo, como un producto especial que lo haga trascender. Esa es la mirada que tuvo Nissan al crear la línea X-Gear para su pick-up de una tonelada Frontier, la que además, fue mejorando en los últimos dos años dotándola de nuevas cualidades para hacerla más particular incluso que sus primeras generaciones.

La combinación de tecnología donde más se necesita es la esencia de las versiones Frontier X-Gear

“Este interés creciente nos impulsa a apostar cada vez más por el desarrollo y lanzamiento de nuevas pickups que respondan a las exigencias de los usuarios, quienes buscan modelos que combinen robustez, capacidad de carga y tecnología avanzada para su uso tanto urbano como en terrenos más desafiantes”, afirmó Gastón Forbes, Gerente de Producto de Nissan Argentina.

La Nissan Frontier, en general, ha sido la heredera de una generación de camionetas de gran prestigio que bajo el nombre primero de Datsun y después de la actual marca, se extendieron con gran suceso con sus D21 y D22 en los años 90 en mercados de la dimensión del norteamericano. Con esta última versión, a partir de 1997, comenzó a utilizarse la denominación de NP300 Frontier, que finalmente quedaría como el nombre definitivo cuando llegaron las versiones de doble cabina.

Recién en 2018, luego de 20 años importándola desde México para el mercado argentino, una inversión de más de 600 millones de dólares permitió que Nissan empezara la fabricación de Frontier en Argentina, en la planta de Santa Isabel, en Córdoba, iniciando su actual historia que tuvo en 2020 su primera renovación, y un año más tarde, la llegada de la línea X-Gear.

El éxito de la propuesta de Frontier X-Gear llevó a Nissan Argentina a actualizar su personalización cuatro veces en seis años

Esta pick-up se destacaba por tener una barra de San Antonio específica, barras de techo en color negro, llantas de aleación negras y sistema de infotainment con pantalla central de 8″ Multitouch, además de conectividad con los sistemas Android Auto y Apple Car Play. Un año más tarde, visto el éxito de la propuesta, se lanzó en 2021 la Frontier X-Gear +, una edición limitada de solo 250 unidades que combinaba un diseño exclusivo con mayor tecnología y equipamiento.

Y nuevamente en 2022 hubo otro cambio, aunque esta vez fue una renovación total para todas las versiones, ya que X-Gear fue parte del portafolio de la Nueva Frontier que se lanzaba en simultáneo en todos los mercados donde se fabrica. La versión X-Gear, más allá de la personalización estética tiene una combinación de equipamiento, y que volvió a actualizarse en 2024 con rediseño total de stickers en puertas, lateral y capó; la incorporación de overfender en las 4 ruedas que proporcionan protección adicional para los guardabarros; y paragolpes trasero color negro.

La llave de guillotina y tambor tradicional en lugar de la llave de presencia, el climatizador manual en lugar del automático y los tapizados de tela en lugar de cuero, son algunos de los elementos que muestran el espíritu de X-Gear, que en cambio, propone caja automática como un diferencial para una pick-up de gama media, que en precio está exactamente en la mitad entre las de acceso, con un precio de 38 millones de pesos y las de tope de gama en torno a los 66 millones. La Frontier X-Gear tiene un precio en torno a los 52 millones de pesos.