La cena de Angus Young en un exclusivo restaurante de Buenos Aires: sonrisas y autógrafos en una noche memorable

Este lunes, AC/DC volvió a hacer historia en Argentina al presentarse en el estadio Monumental a 17 años de su última visita. A lo largo de dos horas de show, la banda enloqueció a sus fans con sus hits en el primero de sus tres recitales en Buenos Aires. En ese marco, a la espera de reencontrarse con sus seguidores en su próxima fecha, Angus Young recorrió la ciudad y cenó en un exclusivo restaurante.

Con un look elegante, pero descontracturado, Young fue visto saliendo del restaurante con muy buen humor. El músico lucía un saco azul sobre una remera rosa. Además, completaba su outfit con jeans y zapatillas urbanas. Justamente, en la página de las entradas frías del menú, el histórico guitarrista dejó su firma, agradeciendo al local Piegari por su servicio y la buena comida.

“Una noche que queda en la memoria. Gracias, Angus Young, por elegir Piegari en tu paso por Argentina con AC/DC y por dejar tu firma en nuestra carta”, escribió el restaurante junto al video que publicó en sus redes sociales. Días antes, Matt Laug y Stevie Young habían ido a comer a ese mismo lugar tras el alta del guitarrista.

El icónico guitarrista Angus Young de AC/DC, con su característico cabello rubio y rizado, firma autógrafos para sus dedicados seguidores en un emotivo encuentro en Buenos Aires, Argentina.

De esta manera, los integrantes de AC/DC se preparan para su segunda fecha en el estadio de River Plate este viernes. La banda volvió al Estadio Monumental y reactivó un lazo histórico con el público argentino. Diecisiete años después de sus presentaciones en 2009, la banda australiana retomó una relación que nunca se interrumpió por completo: la de una conexión directa con una audiencia que la siente propia.

Desde horas antes del inicio, las inmediaciones del estadio se llenaron de camisetas negras, banderas y familias de distintas generaciones, todas reunidas en torno a un mismo ritual. Dentro del Monumental, la ansiedad se reflejaba en cada sector. Durante la espera, sonaron acordes de Black Sabbath, como homenaje a Ozzy Osbourne, mientras miles de cuernos rojos se encendieron en las tribunas, recreando imágenes que forman parte del imaginario colectivo.

A las 21, el escenario cobró vida sin anuncios ni artificios. Angus Young, con su característico uniforme escolar, abrió la noche con “If You Want Blood (You’ve Got It)”, seguido por la voz potente de Brian Johnson. El estadio respondió de inmediato, sobre todo cuando inició “Back in Black”, que provocó una ovación y un canto unificado de la multitud.

Angus Young de AC/DC enciende el escenario de River Plate durante el esperado concierto de la banda en Buenos Aires tras 16 años de ausencia, ante una multitud eufórica. (@dfentertainment)

La formación actual, con Angus y Johnson acompañados por Stevie Young, Matt Laug y Chris Chaney, mantiene la solidez y la energía del grupo. Cada riff y golpe de batería reafirmó la vigencia de la banda sobre el escenario.

El repertorio recorrió los clásicos: “Thunderstruck” transformó el estadio en una tormenta eléctrica y la campana de “Hells Bells” generó una ovación generalizada. La selección de temas no sorprendió, pero reafirmó el valor de la memoria compartida, donde cada canción funciona como un himno colectivo.

“Highway to Hell” marcó el punto culminante de la noche. El público acompañó cada estrofa con intensidad, consolidando el vínculo entre AC/DC y la audiencia argentina, una relación que resiste el paso del tiempo.

El público, desde el campo hasta las plateas más altas, participó con entusiasmo. Familias, grupos de amigos, seguidores históricos y nuevos fans compartieron la misma pasión. Brian Johnson mantuvo una comunicación fluida con los presentes, generando una interacción que también se reflejó en redes sociales.

El “Power Up Tour” optó por una puesta en escena clásica, sin excesos. La electricidad de “Thunderstruck”, la atmósfera de “Hells Bells” y la sobriedad del escenario pusieron el foco en la música y la energía de la banda.

El regreso de AC/DC al Monumental representó un reencuentro esperado y una celebración que suma un nuevo capítulo a la relación entre la banda y el público argentino. Al finalizar la noche, con el estadio a oscuras y los últimos acordes aún resonando, la expectativa ya apunta a las próximas funciones, previstas para el 27 y 31 de marzo.