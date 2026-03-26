Teleshow

Kennys Palacios habló después de su eliminación de Gran Hermano: “Voy a ser lo posible para entrar al repechaje”

El maquillador se refirió en LAM a su salida del reality y sus ganas de volver a la casa

Guardar
El maquillador se refirió a su salida del reality y sus ganas de volver a la casa (Video: LAM/ América TV)

El reciente paso de Kennys Palacios por Gran Hermano: Generación Dorada terminó con su eliminación y generó debate tanto dentro como fuera de la casa. El maquillador fue como invitado en LAM, el programa de América TV conducido por Ángel de Brito, para analizar su salida y responder a las críticas sobre su desempeño en el reality. El amigo personal de Wanda Nara defendió su estrategia, expuso las tensiones vividas y aclaró su vínculo con la conductora que no lo respaldó públicamente.

El estilista aseguró que su salida se debió a una percepción errónea tanto de los televidentes como de la producción. “Supuestamente para el afuera no jugaba. Pero yo creo que la gente está equivocada también. Piensan que el juego solamente era discutir o armar peleas”, afirmó, además de asegurar que no se sentía una “planta”, un término que se utiliza para describir a los participantes que no generan contenido ni conflictos.

Respecto a la posibilidad de un repechaje que le de la posibilidad de volver a la casa, Kennys fue contundente: “Voy a hacer lo posible y voy a ir a armar quilombo. Espero que se arme quilombo”. Durante la charla, profundizó en los vínculos y roces que marcaron su estadía. Se refirió especialmente a su relación con Danelik. “Es una persona que se hacía siempre la víctima y yo tenía miedo de que me use para yo quedar mal en el afuera con cualquier comentario o con cualquier palabra que ella lo puede usar a su favor”, explicó.

gran hermano kennys palacios
"Yo creo que la gente está equivocada también. Piensan que el juego solamente era discutir o armar peleas”, afirmó Kennys Palacios en LAM luego de su eliminación (Gran Hermano: Generación Dorada, Telefe)

Kennys relató que la influencer tucumana hablaba de él por detrás y con otras compañeras, lo que le impidió defenderse públicamente. “La vez que la encaré me dijo: ‘No, yo nunca dije eso, yo no hablo de vos’. ¿Qué voy a hacer?”, recordó. Describió el ambiente de rumores y la dificultad para revertir ciertas percepciones dentro del juego.

Uno de los temas más comentados tras la eliminación de Kennys fue la falta de respaldo público de Wanda Nara y de Zaira Nara, sus dos amigas. Consultado por Ángel de Brito sobre este punto, Kennys fue categórico: “Fui yo a la casa y listo. No tiene nadie por qué apoyarme. Quien quiere lo puede hacer y quien no, no”. Reconoció que ya había vivido situaciones similares en su paso por el Bailando, donde se esperaba que sus allegados hicieran campaña por él. Sin embargo, subrayó que su presencia en Gran Hermano fue una decisión personal y que buscó mantener separados sus vínculos personales y su estrategia en la casa.

La experiencia de Kennys en el reality estuvo marcada también por momentos de vulnerabilidad emocional. Relató que sus episodios de llanto dentro de la casa fueron genuinos y motivados por el recuerdo de su padre, fallecido durante la pandemia. “Lo de mi papá es algo que todavía no superé y no creo que por un tiempo lo voy a superar”, confesó. También mencionó el reciente fallecimiento de su abuela y la importancia de mantener vivos los recuerdos a través de audios y mensajes.

“Fui yo a la casa y listo. No tiene nadie por qué apoyarme. Quien quiere lo puede hacer y quien no, no”, afirmó Kennys Palacios sobre la falta de apoyo que tuvo de Wanda Nara
“Fui yo a la casa y listo. No tiene nadie por qué apoyarme. Quien quiere lo puede hacer y quien no, no”, afirmó Kennys Palacios sobre la falta de apoyo que tuvo de Wanda Nara

Kennys reconoció que este dolor se reactivaba cuando escuchaba historias similares de otros participantes, como el caso de Daniela y la charla sobre la pérdida de un familiar. Este costado personal, según él, no siempre fue visible para el público debido a la edición del programa.

El exparticipante también mencionó su reacción ante la expulsión de Carmiña Masi, a quien consideraba una jugadora valiosa para el desarrollo del reality. “Para nosotros era una gran jugadora, una jugadora muy picante y yo creo que la casa perdió una buena jugadora”, opinó.

Finalmente, Kennys reflexionó sobre el contraste entre su imagen mediática y su verdadera personalidad. Destacó que muchos lo perciben como un personaje “picante” en redes sociales, pero que dentro de la casa quiso mostrar su costado más humano y reservado. “Confunden el picante con el peleador. No soy peleador. Sí soy picante en algunos comentarios, pero acá en la casa yo quería mostrar otra cosa, lo que realmente soy fuera de cámara”, señaló.

Temas Relacionados

Kennys PalaciosGran Hermano Generación DoradaLAM

Últimas Noticias

La cena de Angus Young en un exclusivo restaurante de Buenos Aires: sonrisas y autógrafos en una noche memorable

Más allá del escenario, el guitarrista de AC/DC se relajó en un local de renombre y firmó el menú, generando revuelo entre los presentes y sumando un nuevo recuerdo a su visita argentina

La cena de Angus Young en un exclusivo restaurante de Buenos Aires: sonrisas y autógrafos en una noche memorable

María Becerra desmintió una cirugía estética que siempre le atribuyen: “¿Te pensás que no me da?”

La cantante contó si pasó por el cirujano para hacerse una operación plástica y reconoció con humor los retoques que se hizo

María Becerra desmintió una cirugía estética que siempre le atribuyen: “¿Te pensás que no me da?”

El romántico gesto de Camila Galante y Leandro Paredes, después de los rumores de crisis e infidelidad: “Amor de mi vida”

Luego de días de especulaciones, la influencer y el futbolista celebraron su amor con una imagen y dedicatorias súper tiernas, dejando en claro que su relación está más fuerte que nunca

El romántico gesto de Camila Galante y Leandro Paredes, después de los rumores de crisis e infidelidad: “Amor de mi vida”

Preocupación por la salud de Floppy Tesouro: “Este cuadro me tiene agotada”

La modelo compartió con sus seguidores cómo un nuevo síntoma la llevó de regreso al sanatorio, obligándola a pausar sus proyectos y priorizar el cuidado médico

Preocupación por la salud de Floppy Tesouro: “Este cuadro me tiene agotada”

Con Mario Pergolini como conductor, Otro Día Perdido se prepara para regresar: las figuras y los primeros invitados

La nueva edición del programa, que se estrenará en la pantalla de El Trece, contará con cambios en su formato, renovaciones en el equipo y una selección de entrevistados con relevancia en distintos ámbitos del espectáculo

Con Mario Pergolini como conductor, Otro Día Perdido se prepara para regresar: las figuras y los primeros invitados
DEPORTES
Las confesiones de Gabriela Sabatini: la inesperada revelación sobre Steffi Graf y su afición mejor guardada

Las confesiones de Gabriela Sabatini: la inesperada revelación sobre Steffi Graf y su afición mejor guardada

Juan Pablo Ficovich avanzó a cuartos de final en Morelia: todos los resultados de los argentinos en el Challenger Tour

Se completó la fecha 12 del Torneo Apertura: todos los goles, cómo quedaron las tablas y cuándo se jugará la próxima jornada

La FIA investiga a Mercedes en la Fórmula 1 por un “truco” en su alerón delantero: qué ventaja logra

“La punta de mi pulgar quedó colgando”: el estremecedor relato del futbolista que se lastimó con un cartel en un partido de Champions

TELESHOW
La cena de Angus Young en un exclusivo restaurante de Buenos Aires: sonrisas y autógrafos en una noche memorable

La cena de Angus Young en un exclusivo restaurante de Buenos Aires: sonrisas y autógrafos en una noche memorable

María Becerra desmintió una cirugía estética que siempre le atribuyen: “¿Te pensás que no me da?”

El romántico gesto de Camila Galante y Leandro Paredes, después de los rumores de crisis e infidelidad: “Amor de mi vida”

Preocupación por la salud de Floppy Tesouro: “Este cuadro me tiene agotada”

Con Mario Pergolini como conductor, Otro Día Perdido se prepara para regresar: las figuras y los primeros invitados

INFOBAE AMÉRICA

Tragedia en Bangladesh: al menos 18 muertos tras la caída de un autobús con más de 40 pasajeros al río Padma

Tragedia en Bangladesh: al menos 18 muertos tras la caída de un autobús con más de 40 pasajeros al río Padma

El régimen de Irán amenazó con cerrar el estrecho de Bab al Mandeb si Estados Unidos despliega tropas en el país

¿Qué hace falta para reabrir el estrecho de Ormuz?: riesgos y lecciones históricas

Colillas en los nidos: la estrategia de los herrerillos urbanos abre preguntas sobre salud y adaptación

Cómo un estudio revolucionó la visión sobre la alimentación de la antigua Mesopotamia