Jornada financiera: el dólar libre bajó a $1.130 y hubo venta de acciones y bonos para tomar ganancias

Acciones y bonos definieron una pausa en su reciente tendencia alcista.

Este jueves sucedió una rueda atípica ante la variación de tendencia de los negocios. Por la mañana los indicadores de Wall Street se mostraron oscilantes, mientras que las cotizaciones de bonos y acciones de Argentina retomaron la senda alcista, aunque lejos de la euforia, para anotar nuevos máximos en 2024 al mediodía. Por la tarde sobrevino la toma de ganancias para los papeles nacionales, en una natural cosecha de ganancias después de una seguidilla de ruedas positivas -once en el caso de los bonos soberanos-, mientras que los indicadores neoyorquinos se volcaron por las subas.

El índice accionario S&P Merval de Buenos Aires perdió 0,3%, en los 2.140.096 puntos, un leve retroceso después de los abultados retornos brindados en las últimas semanas. El Merval rozó por la mañana el récord intradiario del martes (2.186.763 unidades), en los 2.186.534 puntos.

Los bonos soberanos en el MAE (Mercado Abierto Electrónico) promediaron una baja de 0,3% en pesos. Los bonos Globales restaron un 0,5% en promedio en Wall Street, mientras que el riesgo país elaborado por el banco estadounidense JP Morgan subió once enteros, a 734 puntos básicos, luego de anotar al mediodía un piso de 718 puntos básicos, mínimo desde el 28 de febrero de 2019.

El mercado de deuda “registra un nuevo máximo post reestructuración (2020). En un contexto de acentuado descenso del riesgo país, el tramo largo de la curva lidera las subas. Tomando mayor perspectiva, este comportamiento se replica en lo que va del mes. En concreto, los títulos de mayor duration exhiben retornos de entre 15% y 16% en noviembre”, sintetizó Portfolio Personal Inversiones.

“El mercado de bonos y acciones empezó a transitar una necesaria depuración por toma de ganancias, aunque su base sigue siendo sólida”, dijo un operador a Reuters.

Fuente: Rava Bursátil-precios en dólares (actualizado: 17:50 horas).

Argentina está explorando la opción de solicitar un nuevo acuerdo con el FMI (Fondo Monetario Internacional), afirmó el organismo sin proporcionar más detalles. El vocero presidencial Manuel Adorni fue consultado al respecto y su respuesta fue contundente: “Seguro que va a haber un nuevo acuerdo, está el camino allanado para que haya un nuevo acuerdo lo más rápido posible”. En el mismo sentido, el vocero consideró que “no hay razón para que no se apoye el acuerdo con Argentina”, pero hizo una aclaración relevante con la intención de que no haya interpretaciones apresuradas porque habló de un nuevo convenio, “sea o no con fondos extra”.

Para el economista Gustavo Ber, “los operadores continúan aprovechando el optimismo que despiertan las sucesivas señales positivas desde la gestión económica -y también las políticas a partir del alineamiento político con (el presidente electo de EEUU, Donald) Trump- y así es que la ola de apuestas no afloja y se siguen sumando más en busca de seguir aprovechando el upside (potencial de alza) que continuaría dejando la normalización”.

Las reservas crecieron USD 350 millones

En el plano cambiario los dólares financieros experimentaron leves alzas después de haber anotado el miércoles sus precios más bajos desde el 17 de mayo, de modo que interrumpieron una serie bajista de seis ruedas consecutivas.

No obstante, el dólar libre restó cinco pesos en el día, a $1.130 para la venta, su precio más bajo desde el 7 de noviembre. La divisa informal amplió a 60 pesos o un 5% el retroceso experimentado en lo que va del mes. Con un dólar mayorista que ganó 1,50 peso y cerró negociado a 1.005 pesos, la brecha cambiaria en este segmento quedó reducida a 12,4 por ciento.

El monto operado este jueves en el mercado mayorista fue escaso, por unos USD 190,7 millones, más de USD 100 millones por debajo del registro del miércoles, declive que dejó poco margen para la intervención del Banco Central, que absorbió 15 millones de dólares.

La entidad logra sumar en el transcurso de noviembre un saldo positivo de USD 1.283 millones por la intervención cambiaria, un resultado muy favorable dada la estacionalidad del comercio exterior en el último trimestre del año.

Las reservas internacionales brutas, crecieron en USD 350 millones (+1,1%), a USD 30.845 millones, por la contribución de USD 50 millones de compras oficiales el miércoles, la suba del precio de activos que integran reservas -como el oro (+0,9%) y el yuan (+0,1%)- y el aumento de encajes por las divisas que adhirieron al reciente blanqueo de efectivo. El stock de reservas es el más elevado desde los USD 30.857 millones del 28 de junio de 2023.