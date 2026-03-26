Economía

El ministro Caputo se reunió con Arcor y Danone tras la adquisición de Mastellone

El Ministro de Economía recibió a las dos empresas tras la compra de la mayoría accionaria de La Serenísima. El compromiso por el desarrollo de productos lácteos de calidad en medio de la caída de las ventas

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Seis hombres sentados alrededor de una gran mesa ovalada de madera pulida en una sala formal con paredes de madera oscura y cortinas claras
El ministro Luis Caputo se reunió con representantes de Arcor y Danone en una mesa de negociación para abordar temas económicos cruciales del sector alimentario.

La adquisición estratégica de la mayoría accionaria de Mastellone Hermanos S.A. por parte de Grupo Arcor y Danone generó un pequeño temblor en el sector alimenticio de Argentina. El ministro de Economía, Luis Caputo, mantuvo una reunión con directivos de ambas compañías para discutir el alcance de la operación, que contempla la creación de un joint venture enfocado en potenciar la comercialización y ampliar el acceso a marcas lácteas en el país.

Durante el encuentro, Caputo recibió a ejecutivos de Grupo Arcor y Danone en el marco del anuncio oficial sobre el acuerdo estratégico para la compra mayoritaria de Mastellone Hermanos S.A., la empresa madre de la marca La Serenísima. Los representantes de las multinacionales manifestaron que la iniciativa apunta a mejorar la capacidad comercial, optimizar procesos internos y acelerar el crecimiento de la compañía en el segmento lácteo.

La operación marca un cambio en la estructura de propiedad de uno de los principales actores de la industria láctea argentina. Arcor y Danone acordaron la unificación de sus negocios de productos lácteos en el país mediante la constitución de un joint venture, cuyo objetivo es fortalecer la posición competitiva y consolidar el portafolio de marcas en un contexto de consumo retraído.

La reunión entre Caputo y los directivos de ambas compañías funcionó como instancia para ratificar el compromiso de las empresas con la economía local. El ministro destacó la disposición de Arcor y Danone para invertir en el país y subrayó que el acuerdo “permitirá acercar marcas lácteas de calidad a más consumidores en Argentina”, en palabras recogidas por el propio funcionario a través de sus canales oficiales.

El joint venture conformado por Arcor y Danone incluye la adquisición de la mayoría accionaria de Mastellone Hermanos S.A., lo que representa un movimiento inédito en la historia reciente del sector. Ambas empresas resaltaron ante Caputo que la operación facilitará la articulación de recursos industriales, logísticos y comerciales para responder con mayor eficacia a las demandas del mercado y a los desafíos económicos actuales.

Con este movimiento, Arcor y Danone consolidan el control del 100% de la empresa dueña de la marca La Serenísima, cerrando un proceso de expansión iniciado hace más de una década. Según el hecho relevante informado a la Comisión Nacional de Valores (CNV), la transferencia de acciones de las Clases A, B, C y D se ejecutó en cumplimiento de la opción de compra y venta establecida originalmente el 3 de diciembre de 2015.

El cierre definitivo de la transacción se encuentra sujeto a las aprobaciones regulatorias correspondientes en diversas jurisdicciones y a las ratificaciones societarias de rigor. Una vez cumplimentados estos pasos, se formalizará la creación de un nuevo joint venture que integrará bajo una misma estructura operativa los activos de Danone Argentina S.A., Mastellone Hermanos y la red de distribución de Logística La Serenísima.

“Con esta operación, estamos muy satisfechos de llevar nuestra alianza de largo plazo con el grupo Arcor al siguiente nivel. Esta alianza refuerza nuestro compromiso con el mercado argentino y con América Latina. La combinación de nuestras capacidades creará una plataforma de crecimiento con mayores oportunidades para la innovación y la eficiencia operativa, junto con un mayor alcance”, afirmó Antoine de Saint-Affrique, CEO global de Danone, quien manifestó su satisfacción por el avance de la alianza. Y remarcó que el objetivo central es “acercar marcas lácteas saludables y de calidad a más consumidores en Argentina, hoy y en el futuro”.

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