El BCRA compró USD 133 millones en el mercado y en noviembre ya acumuló casi USD 1.000 millones

Aunque el monto operado en el mercado mayorista restó casi USD 90 millones respecto del miércoles, igualmente se mantuvo en un buen nivel a esta altura del año, con USD 326,9 millones que le permitieron al Banco Central adquirir USD 133 millones en la plaza de contado, el 40,7% de la oferta privada.

La entidad monetaria logra sumar en el transcurso de noviembre un saldo positivo de USD 937 millones por la intervención cambiaria, un resultado muy favorable dada la estacionalidad del comercio exterior en el último trimestre del año.

Por otra parte, las reservas internacionales brutas ascendieron en USD 182 millones en el día, a USD 30.205 millones, principalmente por el aporte de las compras oficiales de USD 245 millones en la sesión previa.

Desde que Javier Milei asumió la Presidencia, las compras netas ejecutadas por el Banco Central en la plaza de contado ascienden a unos 20.238 millones de dólares. Asimismo, las reservas brutas marcan un ascenso de USD 8.997 millones o un 42,4%, desde los USD 21.208 millones del 7 de diciembre de 2023.

“Las continuas compras del BCRA siguen contribuyendo a dicho clima, y también al sostenido apetito por colocaciones en pesos, tal como refleja cotidianamente la curva de Lecap y Boncap que continúan comprimiendo tasas. Sin alteraciones, continúa también la tónica de calma entre los dólares financieros, la cual viene incluyendo un gradual descenso camino hacia los $1.100, lo cual implicaría una ‘brecha’ ya de tan sólo del 10% camino a la unificación cambiaria”, describió Gustavo Ber, economista del Estudio Ber.

“La provincia de Buenos Aires no se adhiere al blanqueo fiscal. La provincia de Buenos Aires, que cuenta con información fiscal de la ex AFIP, no se adherirá al blanqueo fiscal y, al igual que otras provincias, podría gravar los bienes declarados bajo el blanqueo”, comentaron desde Max Capital.

“La compresión en la brecha cambiaria a 15,8% y la caída del 0,3% en el ‘contado con liquidación’ denotan un escenario de mayor tranquilidad en el mercado de cambios, que podría interpretarse como una señal de estabilidad relativa para los agentes del mercado”, afirmó Martín Mazza, director de MM Investments.

Juan Bialet, gerente de Finanzas Personales del Grupo SBS, afirmó que “mes tras mes el gobierno ha conseguido equilibrar las cuentas públicas. Caputo anunció que para octubre van a tener un superávit financiero muy importante. Este logro, sumado a un exitoso y bien planeado blanqueo, junto con anuncios de nuevo financiamiento externo y lluvias en la antesala de la siembra de la cosecha gruesa que hicieron que el agro apure en vender stocks para hacer caja, le dieron una gran fortaleza y estabilidad al peso argentino. La semana pasado vimos que a pesar del triunfo de Trump en EEUU que propone un dólar fuerte e hizo que todas las monedas emergentes cayeran, nuestra moneda se sigue apreciando. Esto nos invita a colocarnos a tasa en pesos”.

Los depósitos en dólares de sector privado en efectivo cayeron en USD 180 millones el pasado lunes 11, a USD 34.017 millones, según el último dato actualizado por el Banco Central. De esta forma -y en el marco del blanqueo de capitales que fue extendido hasta la semana pasada- el stock retomó las bajas en el inicio de la segunda etapa del régimen de regularización de activos.

Con el impulso del blanqueo estas colocaciones aumentaron a lo largo de octubre en USD 3.185 millones (+10,1%), mientras que el aumento en el bimestre septiembre-octubre fue de USD 15.238 millones o 78,8 por ciento. Así alcanzaron un nuevo máximo desde la salida de la Convertibilidad (USD 34.578 millones el 31 de octubre). Desde que Javier Milei asumió el Gobierno, los depósitos en dólares anotan un crecimiento de USD 19.891 millones o un 140,8% desde los USD 14.126 millones del jueves 7 de diciembre de 2023.