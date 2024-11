Cómo funciona el servicio de rampa que desreguló el Gobierno para evitar pasajeros atrapados y quiénes podrán prestarlo

Flybondi fue la primera autorizada a ofrecer servicios de rampa a otras aéreas.

El conflicto gremial con Intercargo que generó en los últimos días paros salvajes, demoras, cancelaciones de vuelos y, sobre todo, pasajeros atrapados en los aviones por horas, tuvo un nuevo capítulo luego de que Gobierno de Javier Milei anunciara una fuerte desregulación en el sector, que además incluyó la comunicación de que las autoridades policiales podrán intervenir si se vuelven a repetir los problemas en las pistas de los diferentes aeropuertos del país.

“Por disposición de la Secretaría de Transporte, se va a desregular el servicio de rampas en aeropuertos para abrirle el juego a nuevas empresas y terminar con el monopolio de Intercargo”, dijo esta tarde el portavoz presidencial Manuel Adorni, quien habló del “terrorismo sindical que no tuvo pruritos para secuestrar a más de 2.000 personas en 10 aviones”.

El ministro de Desregulación del Estado Federico Sturzenegger agregó que la medida “está enmarcada en un proceso de desregulación que empezó hace un año, sobre todas las cosas, de los precios de los viajes aéreos”.

En julio, con el decreto 500/24, el Gobierno había desregulado el servicio de rampa, de manera tal que cualquier empresa aérea puede ofrecer esa prestación a una compañía competidora. Esa decisión no registró hasta ahora grandes cambios en el mercado, por lo que el Gobierno avanzó un nuevo paso. A partir de las modificaciones anunciadas hoy, cualquier empresa, sin necesidad de ser aerocomercial, podrá prestar el servicio de rampa siempre que cuente con la autorización de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). Además, podrá hacerlo con una tarifa desregulada: el canon a pagar será negociado entre la línea aérea y la empresa prestadora.

En una compañía del sector aseguraron que el servicio de rampa “es un negocio de mucha rentabilidad, incluso más que el de volar aviones” y que su desarrollo en la Argentina “es mínimo”, lo que puede hacer atractivo el ingreso

En una norma que saldrá en Boletín Oficial mañana, y a la que tuvo acceso Infobae, se determina que cada licitación para estar operaciones se otorgará por 15 años. “En aquellos aeródromos donde la demanda de prestadores supere la oferta de espacios y recursos aeroportuarios disponibles, la autoridad de aplicación aprobará el método de asignación de los mismos, preservando los criterios de la sana competencia”, expresa la norma.

Otra opción para reducir la relevancia de Intercargo es que las líneas aéreas se “autopresten” el servicio, que carguen y descarguen las valijas del avión con su propio personal. Esto ya está funcionando en varias compañías aéreas.

“En un contexto en el que se esperara que llegue nuevas aerolíneas, el tema de liberar el handling es una garantía para cualquiera que analice desembarcar en el mercado local, y además lo puede hacer dando ese servicio a otras aéreas”, detalló una fuente oficial.

El Gobierno busca terminar con las imágenes de pasajeros perjudicados por los conflictos de Intercargo. Foto NA: DAMIAN DOPACIO

Intercargo, responsable de los paros de ayer y hoy, es la empresa que monopolizaba hasta hace pocos meses el servicio de rampa, internacionalmente conocido como handling. Se trata de una actividad que incluye la manipulación de las valijas, subirlas y bajarlas en los distintos destinos, los micros en las posiciones remotas en los aeropuertos y las escaleras a las mangas de las terminales aéreas.

La low cost Flybondi es una de las empresas que fue autorizada recientemente por el Gobierno a dar el servicio a terceros, ya que se lo “autoprestaba” en la mayoría de los aeropuertos locales a los que llega.

En medio de los conflictos de las últimas horas, hubo reuniones, según pudo saber este medio, entre la empresa y el Gobierno para hacer operativo de inmediato esa autorización que tiene hace semanas. Ahora, en el mercado esperan que nuevas empresas, aéreas y no aéreas, se sumen al negocio.

“Hay que ver quién quiere dar el servicio y cómo se los autoriza. Ahora hay autorización y empuje político, pero también hay cuestiones operativas que hay que resolver, como los lugares en las terminales para guardar micros, escaleras y demás. Como sea, si está la voluntad, no habrá muchos problemas para arrancar ya”, analizó una fuente del negocio aerocomercial local que pidió off the record.

En otra compañía del sector aseguraron que el servicio de rampa “es un negocio de mucha rentabilidad, incluso más que el de volar aviones” y que su desarrollo en la Argentina “es mínimo”, lo que puede hacer atractivo el ingreso. La misma fuente asegura que habrá muchos interesados en comprar Intercargo si se pone a la venta, aunque advirtió también que “el que quiera comprarla también deberá exigir que la entreguen saneada, porque hoy brindan un muy mal servicio, la performance de eficiencia es muy mala y tienen muchísimos empleados”.

¿Qué empresas podrían prestar el servicio?

Más allá de que se espera que surjan nuevas iniciativas privadas, ya hay empresas con planes para avanzar. Flybondi cuenta con la certificación de ANAC para dar el servicios de handling. “Desde 2018 gestionamos nuestro propio servicio en el 80% de los aeropuertos del país donde operamos, con excepción de Aeroparque porque La Campora no lo permitía y no estaban dadas las condiciones para hacerlo”, explicaron en la compañía.

Con el nuevo escenario, en Flybondi aseguran que avanzarán en el proceso para “autoprestarse” el servicio en Aeroparque como principal objetivo, pero además prevén “hacer las inversiones necesarias para dar servicio a las demás aerolíneas nacionales e internacionales. Ya eso solo, es un gran avance para el crecimiento de la propia compañía y de la industria en la Argentina”.

Hay empresas aéreas con planes de prestar el servicio de la carga y descarga de equipajes a otras compañías competidoras (Foto: Jaime Olivos)

Aerolíneas Argentinas, por caso, tiene una propia marca para sus servicios: Aerohandling. En pleno debate sobre su futuro, la empresa no deja de analizar la posibilidad de prestar el servicio de rampa para otras compañías. En este terreno, su cobertura a nivel nacional y sus operaciones en casi todos los aeropuertos del país podrían representar un factor diferencial.

La estadounidense American Airlines realiza las operaciones de rampa con su vinculada Argentina Ground Support (AGS). Se trata de un servicio diferencial porque American tiene chequeos extra de seguridad antes de abordar. “Eso, además, les permite estar exentos de temas gremiales, por eso American vuela siempre, más allá de los conflictos”, destacó otra fuente del sector.

El líder global en handling es Swissport, una empresa que tiene presencia local, pero no ofrece rampa. A nivel local hace despacho de aeronaves y aporta el personal para el check-in de la gran mayoría de las aerolíneas internacionales.

Cualquiera de ellas podrá sumarse ahora a dar servicios a terceros, en medio de anuncios con los que el Gobierno decretó “el fin de Intercargo tal y como lo conocíamos hasta ahora”. El interrogante allí será si el Gobierno se inclina por venderla o por dejarla caer y que su negocio derrame sobre los nuevos jugadores que, según espera, se sumarán al negocio.