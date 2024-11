El Gobierno oficializó la desregulación del servicio de rampa en los aeropuertos

El Gobierno oficializó la desregulación del servicio de rampa (Foto: REUTERS/Agustin Marcarian)

Tras el paro salvaje de la empresa Intercargo en Aeroparque y Ezeiza, el Gobierno oficializó la desregulación del servicio de rampa en todos los aeropuertos, por tal motivo, las empresas privadas podrán operar allí. Con la firma del Secretario de Transporte de la Nación, Franco Mogetta se publicó en el Boletín Oficial la Resolución 49/2024 donde se aprobó en el artículo uno el “Proceso de otorgamiento de las autorizaciones aerocomerciales de servicios aeroportuarios operacionales y de rampa en general”.

En el considerando de la resolución, el gobierno planteó que “la ley 17.285 (Código Aeronáutico) establece que los servicios aeroportuarios serán regulados y fiscalizados por la autoridad aeronáutica bajo los principios de garantía de la seguridad, libre competencia y acceso a los mercados”.

Además, se remarcó que “se deben desregular las tarifas impuestas por el Estado Nacional, dictadas por la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), dejando sin efecto los actos administrativos que las imponen y permitiendo que el mercado, en sana competencia, pueda arbitrar libremente los precios” y “que el rol del operador aeroportuario y del transportista aéreo resultan esenciales para el éxito y la agilidad del sistema”.

Por tal motivo, con el objetivo de garantizar el servicio, el Gobierno oficializó la desregulación del servicio de rampa en todos los aeropuertos y estableció que “toda autorización para explotar servicios aeroportuarios operacionales y de rampa en general tendrá una duración de 15 (quince) años, desde su emisión y deberá ser renovada automáticamente si se cumpliesen los estándares de seguridad operacional”.

La medida se tomó un día después del paro salvaje realizado por Intercargo a causa de un despido (Foto: Jaime Olivos)

En lo que refiere a aeródromos, se especificó que se dispone que todo explotador “siempre que se garantice la factibilidad operativa conforme su Manual de Aeródromo y cumplidos los estándares de seguridad operacional, deberá autorizar toda base de operaciones y escalas solicitada por los explotadores de los servicios aeroportuarios operacionales y de rampa en general”.

Y se aclaró que en aquellos aeródromos donde la demanda de prestadores supere la oferta de espacios y recursos aeroportuarios disponibles, “la autoridad de aplicación aprobará el método de asignación de los mismos preservando los criterios de la sana competencia”, detalla la resolución.

El Gobierno también definió un artículo en relación al incumplimiento de las Normas Reglamentarias Técnicas Aeronáuticas. En caso de que no se lleve a cabo la actividad “por parte del explotador de servicios aeroportuarios operacionales y de rampa en general, podrá configurarse como causal de la suspensión temporaria o definitiva de la autorización”.

Asimismo, se indicó que los explotadores de servicios aeroportuarios operacionales y de rampa en general, tendrán la posibilidad de “negociar libremente sus permisos y habilitaciones entre sí, respetando las condiciones de seguridad, las regulaciones técnicas aeronáuticas y comunicando a las autoridades competentes cuando dicha negociación importe la creación o extinción de un derecho”. Por tal motivo, se indicó la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) podrá emitir el Certificado Digital de Explotador de Servicios Aeroportuarios Operacionales y de Rampa a toda persona física o jurídica que lo hubiera solicitado en cumplimiento de los requisitos técnicos.

En cuanto al rol del ANAC, también se remarcó que dicho organismo deberá “elaborar y publicar digitalmente, en su sitio de internet, los modelos de Manuales de Procedimientos Operativos y de Gestión de la Seguridad Operacional y/o cualquier otro documento, requeridos para que el usuario acceda y pueda mantener vigente el Certificado Digital de Explotador de Servicios Aeroportuarios operacionales y de rampa”.

Luego de las severas medidas de fuerza por parte de los gremios que generaron caos en Aeroparque y Ezeiza, el gobierno aclaró que ante una posible ausencia en la prestación de los servicios aeroportuarios operacionales y de rampa en general, serán las “Fuerzas de Seguridad, previa instrucción del Ministerio de Seguridad, podrán explotar de manera temporal y excepcional dichos servicios”.

Manuel Adorni aseguró que la desregulación del servicio “es el fin de Intercargo tal como lo conocemos”

Este martes por la tarde, el vocero presidencial Manuel Adorni había anunciado la medida de desregulación del servicio de rampa en todos los aeropuertos y aseguró “es el fin de Intercargo tal como lo conocemos”.

“Ningún terrorista sindical podrá tomar de rehén nuevamente un pasajero y arruinarles su viaje, sus vacaciones, su viaje laboral o por temas médicos, ni negarse a hacer su trabajo. El terrorismo sindical no tuvo prurito en secuestrar a más de 2000 pasajeros en 10 aviones”, dijo Adorni.

El Gobierno anunció que se desregula el servicio de rampa en los aeropuertos - Intercargo

El vocero fue enfático al describir el rumbo que tiene decidido el Gobierno para ordenar el funcionamiento aerocomercial en el país. “A esta gestión no le tiembla el pulso, no le tembló para sacarle los privilegios al sindicato de Biró y no le tiembla para sepultar las extorsiones de estos delincuentes. Es el fin de Intercargo tal y como lo conocíamos hasta ahora”, manifestó Adorni.

Luego de la introducción del vocero, tomó la palabra el ministro de Modernización Federico Sturzenegger: “Esto está enmarcado en un proceso de desregulación que empezó el año pasado, empezó con una desregulación de precios ya que teníamos una regulación que impedía bajar los precios a los aerolíneas, no se podía cobrar más barato, y (desregulamos) rutas, habilitando la posibilidad de que muchas más aerolíneas puedan volar libremente por el país”, describió el funcionario.

“Ese proceso culmina hoy con esta norma, que es la desregulación del servicio de rampas”, sintetizó.

Pasajeros de Flybondi que quedaron varados arriba de aviones por una medida gremial

Luego fue el turno del secretario de Transporte, Franco Mogetta: “Es un paso más en la desregulación del transporte en general, del aéreo en particular”, dijo el funcionario. Mogetta destacó que la medida traerá soluciones al sistema: “no era tanto el problema de habilitar las rutas, porque las aerolíneas no contaban con la posibilidad de tener servicios de rampas. Acá habilitamos a que nuevos actores puedan incorporarse para prestar ese servicio”, explicó.

En esa línea Mogetta anticipó algo que también explicarían sus pares, el servicio de rampa, a partir de ahora, podrá ser brindado por nuevas empresas, aunque no formen parte de las aerolíneas. “Autorizamos a empresas aunque no sean líneas aéreas. Estos servicios eran un cepo más del sistema macabro que se había creado en Argentina”.

A su turno, Patricia Bullrich anunció que el Ministerio de Seguridad habilitará a las fuerzas federales a intervenir en caso de que los gremialistas no quieran operar. Esa medida entro en vigencia en la protesta de hoy, pero será una forma de proceder de acá en adelante, de acuerdo a lo expresado por la ministra. “Estoy instruyendo a la PSA y al resto de las fuerzas federales a descargar de manera inmediata el equipaje detenido en Aeroparque mientras dure la actuación excepcional motivada por esta huelga salvaje de Intercargo. En pocos minutos estarán descargando el equipaje que está en las aeronaves. Si esto sucediera en otros aeropuertos se procederá de la misma manera. Vamos a trabajar rápido para que la gente pueda salir”, indicó sobre la protesta de hoy.

“Ayer fue uno de los peores días de la historia aeroportuaria del país. Bajamos 18 personas en ambulancias con ataques de nervios, desmayos, hipertensión, enfermos de leucemia con crisis nerviosa. Fue absolutamente extremo. Abandonaron a las personas con un calor extremo, gente que sufrió situaciones terribles”, agregó.

“46 millones de argentinos pagan los sueldos de empleados de Intercargo que le hacen la vida imposible. Se acabó”, enfatizó Bullrich.

Luego de la conferencia, la ministra de Seguridad publicó un mensaje en sus redes sociales

Sobre la actuación de la PSA durante el miércoles, la ministra de Seguridad detalló: “PSA bajó ayer a 1500 pasajeros, habilitó todas las ambulancias, 18 tuvieron que usar los servicios de sanidad, demoró muy poco, pero demoró hasta que se consiguieron escaleras para bajarlos. Estaba secuestrado el material. Había 10 aviones 6 en Ezeiza y 4 en Aeroparque. Todos fueron bajados por PSA. En el último, cuando se dieron cuenta de que íbamos por todo, Intercargo puso la escalera en el avión. Tuvieron abandonadas a las personas, no podían bajar y había gente con ataque de pánico. El trabajo fue impresionante”.

Una de las consultas a Sturzenegger fue cómo se aplicará este protocolo en los aeropuertos del país que sean más chicos que Ezeiza o Aeroparque: “En los aeropuertos pequeños será el propio operador y autoridades del autódromo el que va a definir qué necesitan para operar. Eso va a permitir que incluso estos servicios de rampas los ofrezcan empresas locales. En Villa María, por ejemplo, pueden aparecer ofertas de servicios locales. Estoy seguro de que van a aparecer muchas empresas”.

La exposición de los funcionarios nacionales se extendió por casi media hora. Las medidas anunciadas serán publicadas en el Boletín Oficial.