Criptomonedas: por qué los bancos podrían volver a venderlas, tras una experiencia positiva con el blanqueo

El enfoque de desregulación y apertura que el Banco Central le imprime al sistema financiero podría derivar en que los bancos recuperen la posibilidad de comercializar criptomonedas, algo que rigió durante un breve plazo en 2023. La habilitación se derogó un par de días después de que el Banco Galicia lo ofreciera a sus clientes. El Banco Central de entonces vio allí un riesgo sobre las restricciones cambiarias y se arrepintió. Brubank también las ofrecía. Y Ualá, entonces fintech, hoy banco, llegó a tener 300.000 compradores de cripto entre sus clientes. Todos debieron abandonar la idea.

Hoy el panorama regulatorio y cambiario es bien distinto. Y en los contactos de las fintech y los bancos con el Central, el tema ya se puso en agenda, aunque para desarrollarse en 2025, ya que en esa mesa de negociación hay temas prioritarios, tal como resolver las constantes trabas de la interoperabilidad de los pagos QR con tarjeta y la apertura del sistema SUBE. Y también prioridades para el BCRA, con el objetivo central de bajar la inflación.

Por otra parte, cuanto más se haya flexibilizado el cepo, más sencillo será de implementar todo. La parte regulatoria, explican, es la más sencilla: derogar la norma que prohibió a los bancos “realizar y facilitar” criptoactivos en mayo de 2023, ante la inquietud del Central por el interés cripto de los clientes del Galicia.

Más allá de lo que pueda pasar con los bancos, en el mundo cripto fue muy bien vista la inclusión de los activos digitales dentro del blanqueo, ya que se lo tomó como una señal de confianza hacia la actividad

La apertura de los bancos a la venta de Bitcoin y otras monedas digitales abre además una puerta de negocios importante para las exchange que operan en la Argentina. El CEO de Bitso, Julián Colombo, explica que su empresa está lista para venderle llave en mano la posibilidad de comprar criptomonedas a cualquier entidad financiera. De hecho, Bitso fue socia de Ualá en ese negocio en el breve plazo en el que estuvo admitido. “Tengo un millón y medio de clientes y quiero tener muchísimos más. ¿Qué mejor que llegar a través de los bancos a millones de argentinos que todavía no compraron criptomonedas ni una sola vez?”, explicó Colombo.

Cuántas cripto se blanqueron

En el Argentina Fintech Forum que se realizó el miércoles pasado, el evento organizado por la Cámara Argentina Fintech, representantes de los tres reguladores financieros (BCRA, Comisión Nacional de Valores y Unidad de Información Financiera) dejaron un guiño para que los bancos vuelvan a vender cripto. Mientras madura esa decisión, en el mundo cripto fue muy bien vista la inclusión de los activos digitales dentro del blanqueo, ya que se lo tomó como una señal de confianza hacia la actividad.

Según informó la ARCA, el blanqueo de activos digitales hasta el 31 de octubre alcanzó los 19.000 millones de dólares. Varias fuentes del sector consideraron el número muy bajo en virtud de lo registrado en los últimos dos meses, con altísima actividad y “casos” relatados donde hubo clientes que aportaron 10 o 15 bitcoins en forma individual para regularizar.

En el Argentina Fintech Forum al que asistió Milei hubo convergencia sobre la posibilidad de que los bancos vuelvan a vender cripto. Getty Images

Una posible explicación es que las normas del blanqueo obligaban a quienes tuviesen su criptos para blanquear depositadas en una exchange no registrada hasta diciembre del 2023, a esperar al final de la Etapa 1 (la del blanqueo en efectivo) para pedir su certificado de tenencia. Ese trámite recién estará disponible a partir del 8 de noviembre. Por ello, algunos especulaban con que el dato de 19 millones que informó la ARCA no incluye al total blanqueado y que la cifra total crecerá cuando se sumen los que blanquean desde billeteras no registradas.

La ARCA informó que el blanqueo de activos digitales hasta el 31 de octubre alcanzó los 19 millones de dólares. Varias fuentes del sector consideraron el número muy bajo en virtud de lo registrado en los últimos dos meses, con altísima actividad y “casos” relatados donde hubo clientes que aportaron 10 o 15 bitcoins en forma individual

Pero más allá de eso, en el sector se vio como algo positivo la inclusión de las cripto en el blanqueo. “Es un paso adelante en términos de adopción, integración y usabilidad de las criptomonedas en la economía real”, dijo Juan Pablo Fridenberg, Director de Asuntos Públicos en Lemon.

De virtual a material

“Si bien con los datos actuales compartidos hasta el momento el monto blanqueado en monedas digitales pareciera no ser representativo, muchos exchanges estamos viendo volúmenes récord de depósitos. Por ejemplo, en Lemon tuvimos en septiembre el mes con mayor volumen de depósitos en criptomonedas de nuestra historia, con un incremento del 32% respecto a agosto. En octubre se normalizó, pero de todas formas se mantuvo un 10% por encima del promedio anual”, agregó Fridenberg.

En Ripio aseguran que el blanqueo hizo crecer un 35% las operaciones en la plataforma y que “puso en evidencia no sólo la enorme comunidad de usuarios que hay en el país sino también la voluntad y la necesidad que tienen por integrar sus tenencias de tokens al sistema financiero formal”, según explicó el CEO de la empresa, Sebastián Serrano.

A la par de la recuperación de su precio que lo llevó a su récord histórico, Bitcoin fue la moneda más operada en el blanqueo en Ripio, junto a las stablecoins en el sector de clientes corporativos y, en menor medida, Ethereum en el segmento minorista. “Este ‘blanqueo cripto’ en Argentina acabó siendo un fenómeno relevante para el conjunto de la economía, más allá de nuestro ecosistema. Porque los activos regularizados en muchos casos ya se convirtieron a dinero fiat y están siendo utilizados para el consumo y la inversión”, concluyó Serrano.