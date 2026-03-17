Primer buque hospital construido en Colombia es asegurado para brindar atención en zonas apartadas

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Previsora Seguros informó que asumió la protección del primer buque hospital construido en los astilleros de la Corporación de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de la Industria Naval, Marítima y Fluvial de Colombia (Cotecmar). Según la empresa, este proyecto representa un hito tanto para la industria naval colombiana como para el acceso a servicios de salud en regiones apartadas del país.

Protección aseguradora y respaldo a la innovación nacional

El respaldo se otorga a través de una póliza de casco, que protege la estructura del buque y cubre los riesgos asociados a su operación y navegación. Ramón Guillermo Angarita Lamk, presidente de Previsora Seguros, señaló: “Para la compañía, participar en este proyecto representa un paso importante en su compromiso con el desarrollo del país y con el acompañamiento a iniciativas estratégicas que impulsan la innovación y la ingeniería nacional”.

La aseguradora, parte del Grupo Bicentenario, afirmó que continuará respaldando proyectos que generen valor social y promuevan el desarrollo de sectores clave en Colombia. Añadió que su participación financiera está alineada con el propósito de acompañar el avance de la ingeniería naval y la expansión de servicios esenciales en las regiones más necesitadas del país.

Foto referencial: REUTERS/Luisa Gonzalez

Impacto sanitario del buque hospital en comunidades apartadas

Previsora Seguros destacó que el buque hospital tiene como finalidad ofrecer servicios médicos en comunidades de difícil acceso en el Pacífico colombiano. Entre las prestaciones previstas se incluyen cirugía, consulta externa, laboratorio clínico, ginecología y medicina interna.

Paola Mercado, vicepresidente comercial, afirmó: “Este buque hospital permitirá llevar servicios médicos como: cirugía, consulta externa, laboratorio clínico, ginecología y medicina interna a zonas de difícil acceso y comunidades apartadas en el Pacífico, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de aproximadamente 150.000 colombianos”.

La empresa indicó que mantendrá su apoyo a iniciativas que aporten al bienestar y desarrollo de las comunidades, así como a la innovación tecnológica y al fortalecimiento de la infraestructura nacional.