Economía

Las expensas aumentaron por encima de la inflación y casi 2 de cada 10 departamentos tienen deuda

La mora en edificios se consolida como fenómeno estructural. En CABA, el gasto promedio supera los $318.000 y crece más rápido que el Índice de Precios al Consumidor

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Las expensas superan los $300.000
Las expensas superan los $300.000 en CABA y ya crecen por encima de la inflación, mientras aumenta la cantidad de deudores en los consorcios (Adobe Stock)

Con un valor promedio de $318.650 en febrero, el valor de las expensas registró una baja del 1,8% respecto a la expensa promedio de enero que fue de $324.404, según relevó el portal ConsorcioAbierto entre 13.000 consorcios que utilizan su plataforma. En paralelo, creció la cantidad de deudores: la mora pasó del 17% al 19% en el último mes.

Más allá de la baja temporal de febrero, un relevamiento del sitio web que centraliza más de 1.700 administraciones, detalló que el incremento interanual en el precio de las expensas fue del 38,4%, ya que la expensa promedio en enero de 2025 en CABA fue de 230.186 pesos.

Esto es casi cinco puntos porcentuales por encima de la inflación acumulada para el mismo periodo que mide el Indec. El IPC de febrero fue del 2,9%, con una variación interanual del 33,1%. La entidad develó que división de mayor aumento en el mes fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con un ajuste del 6,8 por ciento.

“Las expensas no se mueven exactamente igual que la inflación porque dependen mucho del calendario del edificio. Enero suele concentrar varios ajustes al mismo tiempo: actualización de contratos de servicios, reorganización de presupuestos y, en algunos casos, todavía el impacto del aguinaldo liquidado en diciembre. Eso hace que haya meses con mayor carga de gastos y otros donde el presupuesto se reacomoda”, detalló Albano Laiuppa, director de ConsorcioAbierto.

Sube la morosidad

Según el relevamiento, en un edificio, el 19% de las unidades funcionales posee deuda. Es decir, de cada 100 departamentos, 19 deben. Este número, que se repite tanto en la Ciudad de Buenos Aires, como en la Provincia, es una tendencia que se sostuvo a lo largo de 2025, pero que empezó a crecer en los últimos dos meses.

“Durante mucho tiempo vimos niveles de morosidad cercanos al 17%, que se habían vuelto relativamente estructurales dentro del sistema. Hoy ese número aparece más cerca del 19%, lo que significa que casi dos de cada diez unidades funcionales tienen deuda. No es un salto abrupto, pero sí es un cambio que conviene observar con atención”, analizó Laiuppa.

En este sentido, el especialista explicó que “cuando la mora crece, el consorcio empieza a funcionar en la práctica como un sistema de financiamiento interno: quienes pagan en término terminan sosteniendo temporalmente el funcionamiento del edificio mientras otros regularizan su situación. Por eso la morosidad no depende únicamente del contexto económico. También refleja cómo se gestiona el consorcio y qué herramientas existen para ordenar los pagos”, agregó.

Casi 2 de cada 10
Casi 2 de cada 10 departamentos tienen deuda y la mora se consolida como un problema estructural en los edificios (NA)

En cuanto a la estructura de costos de los edificios, el principal gasto de los consorcios en CABA es el personal y los sueldos, que representan el 33% del total. En edificios chicos, ese peso puede escalar hasta el 35%, mientras que en los más grandes baja al 16% por efecto de escala.

Le siguen los costos operativos y de mantenimiento, con un 28%, aunque con una lógica inversa: arrancan en 26% en consorcios pequeños y trepan hasta el 53% en los grandes, impulsados por servicios como limpieza, seguridad y mantenimiento. Más atrás aparecen los servicios públicos, con un peso relativamente estable de entre 13% y 15%, los gastos administrativos, bancarios e impositivos, con el 14%, y el mantenimiento extraordinario y obras, que se ubica entre el 6% y el 11 por ciento.

Valor promedio de las expensas por provincia

De acuerdo con el relevamiento, en la Provincia de Buenos Aires, las expensas aumentaron un 45,8% interanual, alcanzando un promedio de $155.508 en febrero, lo que totalizó un 0,6% más que en enero.

En Córdoba, las expensas subieron un 37,8% interanual, con un promedio de $142.960 en febrero. Esto fue un 1,6% más que en enero. En tanto, en Santa Fe, estas se ajustaron en un 41,7% interanual, con un promedio de $128.097 en febrero (un 2,4% más que en enero). Entre Ríos, por su parte, tuvo un alza del 72,7% interanual, con un promedio de $72.654 en febrero, lo que significó un 5,5% más que en enero.

“Después de varios años en los que los costos cambiaban de forma muy brusca, hoy empieza a aparecer un poco más de previsibilidad en cómo evolucionan las expensas. Eso no significa que los valores estén bajando, pero sí que los consorcios pueden empezar a visualizar mejor cómo se comporta su estructura de gastos. En un sistema como el de los edificios, donde hay contratos, servicios permanentes y decisiones colectivas, la previsibilidad es clave para poder administrar”, dijo Laiuppa.

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