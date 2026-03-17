Tras los derrumbes de Parque Patricios y Belgrano, la Justicia porteña clausuró una obra por irregularidades

Con los antecedentes del derrumbe del complejo PROCREAR de Parque Patricios ocurrido el martes 3 de marzo y del de la obra ubicada en Avenida Libertador y Juramento, en Belgrano, el lunes pasado, la Justicia porteña clausuró una construcción en Colegiales por irregularidades.

La orden fue de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 4, a cargo de Mauro Tereszko, quien pidió su clausura inmediata y preventiva tras detectar, entre otras cosas, faltas de seguridad.

La construcción en cuestión está ubicada en la calle Teodoro García al 3000. Según informaron, la decisión se tomó tras una inspección en el lugar en la que participó el Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, la División Contravencionales y Faltas de la Policía de la Ciudad, la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras (DGFYCO), la Dirección General de Protección al Trabajo (DGPT) y la Unidad Operativa de Fiscalización Integral (UOFI - AGC) del Gobierno de la Ciudad.

En los procedimientos, los inspectores notaron que la obra carecía de protecciones adecuadas, acumulaba materiales en la vía pública y no aseguraba el paso para peatones. También se identificaron fallas en las pantallas de protección de frente y contrafrente, mientras que el seguro civil contratado no cumplía con el monto exigido por la normativa vigente, según quedó asentado.

Asimismo, las autoridades constataron la ausencia de un acceso seguro y libre de obstáculos al tablero eléctrico principal.

La faja de clausura colocada en la fachada

Al solicitar la documentación laboral obligatoria y relevar a los trabajadores que se encontraban en el lugar, detectaron que los certificados de cobertura de ART no incluían al personal relevado en la obra. Esto motivó la suspensión de las actividades de la empresa constructora y cada empleador recibió una intimación para presentar los documentos requeridos.

Tras dejar asentadas las irregularidades detectadas, las autoridades colocaron la faja de clausura en la obra y redactaron las actas contravencionales correspondientes. Desde el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad señalaron que la intervención conjunta de los organismos responde a la necesidad de garantizar la seguridad de los trabajadores y de la comunidad, así como el cumplimiento de la legislación vigente.

Según señalaron fuentes del caso, la obra permanecerá clausurada hasta que se regularicen todas las condiciones exigidas tanto en materia de seguridad como de documentación laboral y contractual.

La construcción clausurada

La orden de clausura ocurrió tras dos importantes derrumbes ocurridos en la última semana. Primero fue el de una losa que cayó sobre un estacionamiento subterráneo en el complejo habitacional de PROCREAR en Parque Patricios el pasado 3 de marzo. El colapso dejó decenas de autos destruidos y provocó la evacuación total del lugar por futuros peligros. Son más de 200 vecinos que aún no pudieron regresar a sus departamentos.

El lunes pasado, pocos días después, se derrumbó parte de una obra en construcción en Belgrano y un obrero resultó herido. El colpaso se produjo mientras obreros trabajaban en la demolición de vigas, a unos tres metros de altura, sobre un andamio que terminó cediendo en Libertador y Juramento. Este, al venirse abajo, arrastró otros elementos de la estructura junto con escombros de la fachada, lo que provocó una escena caótica a pocos metros de una esquina emblemática de Buenos Aires.

Bomberos de la Ciudad y personal delSistema de Atención Médica de Emergencias (SAME)arribaron rápidamente al lugar para asistir a los trabajadores afectados y garantizar la seguridad en la zona. Uno de los operarios resultó con politraumatismos y fue trasladado de inmediato al Hospital Pirovano.