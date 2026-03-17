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Los días de relax de Cande Molfese en Punta Cana: amor, amigos y aventura tropical

Entre aventuras cerca del mar y noches de fiesta, la actriz aprovechó para descansar junto a Joaquín, su pareja, en uno de los destinos más recurrentes de República Dominicana

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La ex Violetta mostró los
La ex Violetta mostró los mejores momentos de su descanso en Punta Cana (Instagram)

Cande Molfese atraviesa uno de sus momentos más felices y lo demuestra a cada paso en sus redes sociales. Siempre activa y cercana a sus seguidores, la actriz y cantante suele compartir su rutina entre proyectos laborales y escapadas soñadas. Esta vez, decidió dejar por un tiempo el ritmo agitado de la ciudad y apostar por el relax total: armó las valijas y se embarcó en unas vacaciones de ensueño en Punta Cana, República Dominicana, junto a su novio Joaquín.

Días soñados”, escribió Cande en la presentación de su álbum digital, donde documentó cada instante de su estadía en el Caribe. La actriz eligió un resort de lujo rodeado de playas de arena blanca, palmeras y aguas cristalinas para vivir una escapada tan romántica como divertida. Desde el primer momento, las imágenes que compartió en sus historias y su feed de Instagram transmiten felicidad y complicidad. En una de las postales, Cande aparece posando con gafas oscuras y bikini, bajo una sombrilla de paja junto a la pileta, disfrutando del sol y el clima cálido de la región. El azul profundo del cielo y las palmeras de fondo completan el cuadro de vacaciones perfectas.

La actriz y Joaquín disfrutaron
La actriz y Joaquín disfrutaron de un día de pileta a puro relax y diversión en pareja
Cande se animó al snorkel
Cande se animó al snorkel y celebró la experiencia con una sonrisa contagiosa
La actriz le puso onda
La actriz le puso onda a la tarde caribeña jugando una partida de ajedrez gigante en el resort

La pareja no tardó en sumarse a la tendencia de las selfies y el “caribe style”. En otra imagen, Cande y Joaquín aparecieron abrazados dentro de la pileta, sonrientes y relajados, rodeados de agua turquesa, vegetación exuberante y un ambiente festivo que contagia a todos los huéspedes del resort. Los dos se muestraron cómplices y felices, disfrutando de cada minuto juntos y dejando en claro que el viaje fue una oportunidad para fortalecer el vínculo y sumar recuerdos inolvidables.

Las aventuras acuáticas tampoco faltaron en la agenda. Cande se animó al snorkel y en una de las fotos más espontáneas se la pudo apreciar con equipo y chaleco salvavidas naranja, levantando el brazo y sonriendo a plena felicidad, lista para explorar el fondo del mar y descubrir la fauna marina de Punta Cana. Pero no todo fue piscina y mar. Fiel a su estilo, Cande también se divirtió al aire libre y encontró tiempo para actividades originales. En una de las imágenes, posó en un ajedrez gigante, rodeada de jardines y palmeras perfectamente cuidados. Con short de jean y top negro, demuestra que el relax y el estilo pueden ir de la mano incluso en los ratos libres del viaje. La postal suma un guiño lúdico y refuerza el espíritu descontracturado de la escapada.

La playa fue, sin dudas, el escenario principal de estas vacaciones. En una de las jornadas, Cande caminó descalza por la arena, con una piña en la mano y look de bikini, mientras de fondo se veía el océano y turistas practicando paracaidismo acuático. El paisaje caribeño y la sonrisa de la actriz se funden en una de las postales más celebradas de la escapada, con mensajes de seguidores que no dejan de comentar y compartir el entusiasmo de la pareja.

Molfese se lució en
Molfese se lució en la playa dominicana con bikini y bebida tropical
La pareja brindó entre aguas
La pareja brindó entre aguas cristalinas y vegetación paradisíaca
Cande y un grupo de
Cande y un grupo de amigos celebraron bailando en una cueva convertida en boliche

El costado más romántico y tierno del viaje se reflejó en una foto donde Cande y Joaquín se abrazaron en el mar, cada uno con una copa en la mano, rodeados de aguas cristalinas y la vegetación típica de la isla. El instante capta la intimidad y el disfrute compartido en medio de un entorno paradisíaco. Las noches en Punta Cana también tuvieron su propio capítulo. En un video, Cande y un grupo de amigos celebran en una cueva convertida en boliche, bailando y brindando bajo las luces de colores. La energía se refleja en cada expresión y confirma que la diversión no tiene horarios en estas vacaciones.

El descanso también fue parte fundamental de la experiencia. Una de las imágenes mostraba a Cande relajada en una cama enorme y perfectamente tendida, disfrutando de la comodidad del hotel tras un día lleno de sol, playa y actividades. El broche de oro llegó con otra noche mágica: una instantánea de las palmeras recortadas contra el cielo estrellado, con la luz de la luna y las sombras de la vegetación tropical. Un final perfecto para un viaje que, según las propias palabras de Cande, quedará grabado en la memoria como uno de los mejores de su vida.

Durante su tiempo en Punta
Durante su tiempo en Punta Cana, la actriz disfrutó de la comodidad del hotel tras un día repleto de actividades
Cande y Joaquín disfrutaron
Cande y Joaquín disfrutaron de la noche caribeña rodeados de música y amigos
El broche de oro: una
El broche de oro: una postal nocturna de palmeras y cielo estrellado cerró unas vacaciones inolvidables en Punta Cana (Instagram)

Así, entre chapuzones, brindis, aventuras y mucho amor, Cande y su novio aprovecharon cada minuto en Punta Cana para recargar energías y vivir momentos inolvidables en uno de los destinos más lindos del Caribe. Las imágenes y videos no solo muestran el costado más relajado de la actriz, sino que contagian ganas de viajar y disfrutar, y sus seguidores celebran cada nueva postal de esta pareja feliz.

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