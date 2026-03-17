Pancho Dotto recordó por qué Pampita fue la modelo más trabajadora que tuvo: “Cuando apareció fue una guerra total”

Pancho Dotto y los elogios hacia Pampita

La escena transcurre en Uruguay, donde Pancho Dotto se sienta frente a las cámaras y repasa, con memoria afilada y anécdotas frescas, su largo recorrido como representante y descubridor de modelos. El empresario, quien vio pasar por sus manos a decenas de figuras que marcaron época en las pasarelas y campañas argentinas, no esquiva la pregunta: ¿quién fue la mejor modelo de todas las que tuvo?, pregunta el periodista Berch Rupenian, en su ciclo de entrevistas en Concierto Punta.

"Cuando apareció ella fue una guerra total", dice Pancho Dotto sobre Pampita

Dotto se toma un segundo antes de responder, como si repasara una galería de rostros, nombres y estilos. “La mejor modelo de todos... Lo que pasa que si yo te digo Vicky Nocetti, no sabés quién es, porque no es conocida. Yo te digo Bárbara Durán, por ahí es la más completa, pero tampoco puedo decir... Carola Del Bianco, Daniela Urzi, por ejemplo, fue una de las mujeres más lindas de Argentina, sin duda, igual que Bárbara Durán”, enumera, con tono de conocedor y cierta nostalgia de backstage.

Pancho Dotto y Pampita en Punta del Este, lugar de encuentro para los amigos

“No es solo una cuestión de belleza”, aclara Dotto. Entre las modelos que vio crecer y triunfar, la diferencia no siempre la marcó la apariencia, sino la actitud y la entrega con las que cada una enfrentó los desafíos del trabajo. “Ahora, si vamos a hablar de la más trabajadora, ya sabemos quién es. En su momento fue Araceli y hoy por hoy, por varios cuerpos, digamos, a pesar de que es la más chiquitita de cuerpo, Pampita sin ninguna duda. O sea, nadie, nadie le puede quitar mérito. Se lo quitaban antes. Cuando apareció ella fue una guerra total, porque nadie podía creer que siendo tan bajita...”, explica, subrayando con sus palabras el valor del esfuerzo en una industria donde la imagen suele ser lo primero que salta a la vista.

Pampita cuando comenzó a hacer televisión

Entre nombres, recuerdos y comparaciones, Pampita emerge como un caso especial en la mirada de Dotto. En el universo del modelaje argentino, el representante reconoce que hubo prejuicio y resistencia cuando Carolina Ardohain —más tarde conocida como Pampita— irrumpió en la escena. Su estatura, más baja que la media del circuito, generó comentarios y dudas, pero para Dotto, todo cambió cuando se puso a prueba su profesionalismo. Lo que realmente distingue a Pampita, según su exrepresentante, es su capacidad de trabajo y la ausencia de quejas ante cualquier desafío.

Susana Giménez, Valeria Mazza y Pampita en Punta del Este, la modelo logró tener posibilidades de estar junto a las grandes figuras

Dotto relata una anécdota que, para él, resume de manera perfecta la diferencia entre una modelo “de foto” y una profesional dispuesta a ir más allá. “Yo cuando tenía que pedirle algo a una chica, por ejemplo, yo estaba con una camioneta de una marca y yo quería hacer una foto con con diez chicas a un lado, diez chicas del otro y una arriba de la camioneta. No se me ocurría decir otro nombre que: ‘Caro, ¿te podés subir al techo?’. ¡Tuc! Ya estaba arriba del techo. No importaba si el techo estaba caliente por el sol, si le iba a costar o no subir al techo. Cualquier otra, X, no voy a decir nombres. Yo le decía a Martita. Martita después: ‘Ay, no, que el techo está caliente. Ay, no. ¿Y cómo me subo a la camioneta?’. Pampita, no preguntaba nada. Ella, ¡track!, estaba arriba de la camioneta”, relata, con la espontaneidad de quien revive la escena y la utiliza para ilustrar un rasgo que, a su entender, no es común.

La irrupción de Pampita en la escena argentina enfrentó prejuicios debido a su estatura poco convencional para el modelaje

El propio Dotto apunta que esa actitud fue la que permitió a Pampita destacarse, superar la resistencia inicial del ambiente y convertirse en una de las figuras más reconocidas del modelaje argentino.

La actitud y entrega de Pampita permitieron que superara resistencias y se posicionara entre las modelos más reconocidas del país

Así, en la voz de su mentor y representante, Pampita no solo es la “más trabajadora” sino también la que mejor entendió el oficio: estar siempre lista, aceptar cualquier pedido sin cuestionar, y subirse al techo caliente de una camioneta si la foto lo requiere.