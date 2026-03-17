MasterChef Celebrity ya tiene fecha y formato para su gran final: cómo será el último desafío

Emilia Attias no logró el resultado deseado y debió dejar la competencia (Video: MasterChef Celebrity, Telefe)

El reality culinario más visto de la televisión argentina ya tiene fecha confirmada para su desenlace. MasterChef Celebrity (Telefe) se prepara para su gran final, que marcará el cierre de una temporada cargada de emociones, competencia y pasión gastronómica.

En el programa que conduce Wanda Nara comenzó la última semana de competencia, esa que define el destino de los cuatro semifinalistas que lograron superar todos los obstáculos para llegar al último tramo. El domingo 15 de marzo, la eliminación de Emilia Attias dejó la lista de aspirantes reducida a cuatro: Ian Lucas, Sofía La Reini Gonet, Claudio El Turco Husaín y Maxi López. Cada uno de ellos avanza impulsado por el deseo de alzarse con el trofeo y los 50 millones de pesos que entrega la producción.

Además, los actuales semifinalistas no solo demostraron habilidad en la cocina, sino también capacidad para manejar la presión y reinventarse ante dificultades inesperadas, en medio de un clima de camaradería constante, que se vio reflejado en cada oportunidad en que los concursantes pudieron ayudar a sus compañeros en momentos de tensión, dudas o cuando incluso creían que todo ya estaba perdido.

Los cuatro semifimalistas de Masterchef. Dos de ellos, la noche de este martes serán eliminados

La recta final del programa se organizó entonces en cuatro jornadas cruciales. La sefimifal inició el lunes y culminará la noche de este martes, y consiste en preparar un rack de cordero en croute de hierbas y almendras, acompañado de un puré de edamame y una reducción de aceto balsámico, todo en solo una hora. Este desafío pone a prueba la destreza y capacidad de adaptación de los concursantes frente a ingredientes y técnicas sofisticadas.Los dos participantes que mejor convencieran al jurado accederán a la final, mientras que los otros dos quedarán eliminados a las puertas del triunfo. La exigencia de los jueces —Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui— se mantiene como el filtro determinante, garantizando que solo los platos más logrados avanzaran en la competencia.

Así las cosas, el miércoles 18 se transmitirá la primera parte de la gran final, mientras que el jueves 19 se revelará al ganador o ganadora de MasterChef Celebrity. Esta estructura en dos emisiones añade expectativa y tensión a una competencia que mantuvo cautivo al público del prime time.

El formato elegido para la final no solo eleva la exigencia técnica, sino que también subraya la importancia del momento. Los participantes dejarán atrás sus delantales para vestir, por primera vez, las chaquetas de chef, símbolo del máximo reconocimiento en la cocina televisiva. El reto culminante consiste en diseñar y ejecutar un menú completo de tres pasos: entrada, plato principal y postre, que el jurado evaluará en cada detalle, desde la creatividad de los platos hasta la precisión en la ejecución en un plazo de 120 minutos.

Para la final se espera la presecia de todos los participantes de esta edición

El formato de MasterChef Celebrity logró nuevamente captar la atención del público argentino, consolidándose como el programa estrella del prime time. Su estructura, que combina competencia culinaria con historias personales, tensión en vivo e instancias decisivas, generó altos niveles de audiencia y seguimiento en redes sociales durante toda la temporada.

Incluso, como ocurrió en oportunidades anteriores, en la gala final los participantes eliminados de la edición volverán a las cocinas para alentar a los finalistas. Familias y amigos de los concursantes estarán presentes, aportando un marco emotivo y de celebración. El clima de nerviosismo, la calidad técnica de los desafíos y el despliegue de emociones definen una competencia que atrae tanto a fanáticos de la gastronomía como a quienes buscan entretenimiento con historias humanas.

El desenlace de la temporada se vivirá en dos noches consecutivas, con la expectativa concentrada en quién logrará impresionar al jurado y conquistar el título de campeón de MasterChef Celebrity.