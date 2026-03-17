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River Plate anunció que duplicó sus ingreso por acuerdos de patrocinio y presentó el plan para expandir la marca a nivel internacional

La institución reunió a sus principales socios comerciales en el estadio y detalló los ejes de su estrategia

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River Plate anunció que duplicó
River Plate anunció que duplicó sus ingresos por sponsoreo y acuerdos comerciales en los últimos años

El Club Atlético River Plate realizó su primer encuentro de sponsors en el estadio Mâs Monumental, donde anunció que duplicó sus ingresos por sponsoreo y acuerdos comerciales en los últimos años. Esta cifra representa cerca del 30% de los ingresos operativos de la institución, según informó el propio club en su sitio oficial.

Durante la jornada, autoridades del elenco millonario compartieron los principales lineamientos de la estrategia comercial y de marca ante representantes de compañías como adidas, Betano, DirecTV, Assist Card, BBVA, Cabify y Quilmes, entre otras. El evento, conducido por el periodista Marcelo Gantman, contó con la presencia de Ignacio Villarroel (vicepresidente), Matías Patanian (embajador internacional), David Trezeguet (referente institucional) y Lucas Cazenave (director de Marca y Negocio).

De acuerdo con la información publicada en el sitio oficial de River Plate, el club busca consolidarse como una plataforma integral de activación para sus partners y profundizar la relación mediante vínculos de largo plazo. El vicepresidente Villarroel manifestó: “Este es el primer evento que realizamos de esta índole y refleja claramente nuestra intención: más que sponsors, queremos que seamos socios”. El directivo remarcó la importancia de involucrar a los socios comerciales en la planificación y en las oportunidades que ofrece el ecosistema del club, con el propósito de potenciar el retorno de sus inversiones.

El vicepresidente Ignacio Villarroel, uno
El vicepresidente Ignacio Villarroel, uno de los oradores del evento

La estrategia del club apunta no solo a ofrecer visibilidad de marca, sino también a brindar herramientas concretas para desarrollar campañas, experiencias y acciones conjuntas que optimicen el rendimiento de cada patrocinio. En este sentido, River Plate propuso a las marcas acompañar el proceso de internacionalización de la entidad en la región y en el mundo. El club presentó su visión de expansión internacional y alentó a sus socios estratégicos a sumarse a esta etapa.

El encuentro incluyó un panel de conversación en el que intervinieron representantes de Betano, Juan Valdez y Almundo. Los invitados compartieron su experiencia de trabajo junto a River Plate y analizaron las oportunidades que ofrece el vínculo entre deporte, marca y audiencias globales, tal como detalla el comunicado institucional.

Según remarcó el Millonario en su sitio web, la iniciativa forma parte de una política de marketing centrada en relaciones de largo plazo, con el objetivo de consolidar el club como un actor relevante dentro del mercado deportivo internacional y fortalecer su posicionamiento frente a los desafíos comerciales contemporáneos.

El club informó que el evento se realizó el lunes 16 de marzo en las instalaciones del estadio Mâs Monumental. La jornada reunió a los principales socios comerciales del club y profundizó el trabajo conjunto con cada marca, integrando a los partners en la visión de crecimiento y expansión internacional de River Plate.

En lo que respecta al plano deportivo, tras un día de descanso luego de la victoria por 2-0 ante Sarmiento de Junín en el estadio Monumental gracias a los goles de Sebastián Driussi e Ian Subiabre, el Millonario volvió a las prácticas bajo las órdenes del Chacho Coudet este martes por la mañana. Los de Núñez, producto de ese triunfo, se acomodaron en la quinta posición de la Zona B del Torneo Apertura con 17 unidades, tres menos que el líder Independiente Rivadavia. Su próximo compromiso será el domingo 22 de marzo, a las 17.45, ante Estudiantes de Río Cuarto en Córdoba. Luego, el 5 de abril, recibirá a Belgrano de Córdoba, también por el torneo local.

Por otr parte, este jueves por la noche se sorteará la fase de grupos de la Copa Sudamericana, uno de los principales objetivos del conjunto de Núñez en la temporada.

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