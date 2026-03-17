La historia detrás de Nani y cómo se originó su icónico apodo: “El nombre se quedó conmigo”

El apodo de “Nani” surgió en su familia y lo acompañó durante toda su carrera futbolística (REUTERS)

Luis Carlos Almeida da Cunha, más conocido como Nani, supo brillar tanto en la selección de Portugal como en diversos clubes de la élite mundial. Durante una carrera que se extendió por dos décadas, el luso disputó más de 700 partidos en siete países y fue protagonista de múltiples consagraciones. No obstante, detrás del nombre que lució en equipos como el Manchester United, existe una historia personal marcada por los lazos familiares.

El origen del apodo “Nani” se remonta a la infancia del exjugador en Portugal, donde su entorno familiar tuvo un papel destacado en su formación. En una entrevista con FourFourTwo, explicó que fue su hermana mayor quien le puso el apodo: “Tenía una hermana mayor que me cuidaba todo el tiempo. A veces me daba de comer y, mientras repartía la comida, bromeaba: ‘Para ti, para mí… para Nani’“.

Esta costumbre se trasladó del ámbito doméstico a su círculo social, sobre todo cuando empezó a salir y bailar, consolidando el apodo entre amigos y conocidos. Según dijo, no fue una estrategia mediática ni una elección personal vinculada al fútbol; surgió de manera espontánea: "Estas pequeñas cosas se quedan, ella siguió llamándome así todo el tiempo y, cuando empecé a salir y bailar, todos me llamaban Nani también. El nombre se quedó conmigo", confesó.

Nani compartió vestuario con grandes figuras como Cristiano Ronaldo en el Manchester United y la selección de Portugal (Grosby)

De Lisboa a la élite europea: la carrera profesional de Nani

Antes de convertirse en campeón de Europa con Portugal y figura en la Premier League, Nani vivió una infancia en un barrio difícil. Fue el menor de nueve hermanos, lo que implicó desafíos económicos y sociales. El apoyo familiar resultó clave para que pudiera desarrollar una carrera deportiva a alto nivel.

Nani debutó profesionalmente en el Sporting de Lisboa, donde llamó la atención de clubes europeos importantes gracias a su habilidad como extremo. En 2007 firmó por el Manchester United, equipo con el que ganó cuatro títulos de la Premier League y una UEFA Champions League.

Su destreza en el regate, velocidad y eficacia en momentos de presión lo hicieron pieza esencial del plantel dirigido por Sir Alex Ferguson. En su etapa en Inglaterra compartió vestuario con figuras como Cristiano Ronaldo, con quien mantuvo una relación cercana en el club y en la selección nacional.

A lo largo de su carrera, defendió los colores de equipos en España, Italia, Turquía, Estados Unidos, Australia y Chipre, acumulando experiencia en diferentes ligas y contextos futbolísticos. Con la selección de Portugal sumó 112 partidos, y formó parte del histórico plantel que ganó la Eurocopa 2016.

Nani celebró títulos en siete países diferentes a lo largo de una carrera internacional de dos décadas (REUTERS)

La influencia familiar y la construcción de una identidad

Nani señaló que la protección y el acompañamiento de su familia resultaron fundamentales, especialmente en un contexto de carencias materiales. “Mis hermanos y hermanas tuvieron una enorme influencia positiva en mi vida. Fui el menor de nueve, así que todos cuidaron mucho de mí”, subrayó el exfutbolista en su diálogo con la revista británica.

A su vez, destacó que sus hermanos se esforzaban para que nunca le faltara un plato de comida y para mantenerlo alejado de influencias negativas del barrio. “Eran muy protectores, sobre todo porque vivíamos en un barrio difícil, y era vital tenerlos cerca para que me guiaran”. Este entorno familiar fue clave para que evitara situaciones de riesgo y pudiera concentrarse en su formación deportiva.

“Uno de mis hermanos, por ejemplo, no me dejaba quedarme en la calle hasta tarde ni pasar mucho tiempo con amigos que podían ser una mala influencia, para alejarme de fumar o de hacer cosas que no eran adecuadas para un niño», recordó Nani.

Así, la vigilancia y los consejos familiares influyeron notablemente en su carácter y disciplina profesional. Y lo que comenzó como un juego entre hermanos se convirtió en el nombre que acompañó al futbolista durante más de veinte años en la élite internacional.