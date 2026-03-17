Brian Fernández rescindió su contrato con Fénix de Uruguay por “asuntos personales”: no llegó a debutar

Brian Fernández había firmado en Fénix de Uruguay a fines de enero

El delantero argentino Brian Fernández puso fin a su vínculo con el Centro Atlético Fénix de Uruguay antes de haber debutado oficialmente. La rescisión fue anunciada este martes, apenas un mes y medio después de su llegada al club (firmó el pasado 30 de enero). Según el comunicado divulgado por la institución Albivioleta, el futbolista deberá permanecer en Argentina para atender “asuntos personales”, replicando así un patrón presente en sus recientes pasos por otras entidades sudamericanas.

El club uruguayo emitió un comunicado oficial en las redes sociales: “El Centro Atlético Fénix informa que se acordó la rescisión de contrato con el futbolista Brian Fernández, quien deberá permanecer en Argentina para atender asuntos personales que requieren su presencia. El club le desea lo mejor en lo personal y en sus próximos desafíos”. La salida se produjo tras el empate 1-1 entre Fénix y Uruguay Montevideo en la primera fecha de la Segunda División uruguaya, encuentro en el que Fernández ni siquiera integró la convocatoria.

Durante su arribo a suelo uruguayo, el presidente de Fénix, Héctor Repetto, había declarado: “Es un jugador clase A, con que dé el 40% de lo que puede ya está, será desequilibrante. Vamos a confiar en él. Pensamos que si se adapta y la va llevando, no va a tener problemas”. En el mismo diálogo, Repetto precisó el desafío que implicaba la incorporación: “Para Brian es un desafío, quería jugar acá para demostrar lo que él sabe y despegar de vuelta. Nosotros nos asesoramos, sabiendo lo que le había pasado, vamos a creer en el jugador y en la persona”.

El comunicado oficial de Fénix por la situación de Brian Fernández

En lo inmediato, la ruptura contractual de Fernández con Fénix reprodujo la abrupta salida que protagonizó durante la pretemporada con Coquimbo Unido de Chile, donde tampoco llegó a disputar un solo partido oficial. Luego de su paso por Almirante Brown en 2024, tuvo ese paso fugaz por la entidad chilena y quedó parado un tiempo hasta firmar a mediados de 2025 en Talleres de Remedios de Escalada, donde apenas llegó a disputar cuatro encuentros oficiales (el último fue en junio del año pasado).

A lo largo de su carrera, Fernández se vio envuelto en una serie de episodios extradeportivos que terminaron condicionando su continuidad en distintos equipos del continente. Así, en 2017, Sarmiento de Junín lo apartó por ausencias injustificadas; en 2021 y 2022, también Ferro Carril Oeste optó por excluirlo de sus filas tras sucesivas recaídas que motivaron reiteradas faltas. En 2020, Colón de Santa Fe, bajo la conducción de Néstor Gorosito, lo dejó fuera del plantel por una inasistencia inexplicada acompañada de la desaparición de varios días y el hallazgo de su automóvil vandalizado. Tiempo después, protagonizó uno de los episodios más controvertidos cuando fue detenido por la Policía santafesina después de arrojar piedras a un colectivo.

Fernández arrastra antecedentes de sanciones severas por dopaje. En 2015, cuando jugaba para Racing, dio positivo por consumo de cocaína en un control antidopaje, lo que derivó inicialmente en una suspensión de tres meses, atenuada por considerarse uso en contexto social y no competitivo. Aquel mismo año, un nuevo positivo en la Copa Libertadores lo alejó de toda actividad futbolística hasta enero de 2017.

El paso de Fernández por el exterior tampoco estuvo exento de sobresaltos. En 2019, tras marcar 18 goles en 32 partidos con Necaxa de México, firmó con Portland Timbers en la MLS. Poco después, ingresó voluntariamente al programa para el tratamiento de abuso de sustancias de la liga estadounidense, pero su contrato fue rescindido por violar las reglas fijadas por ese mismo programa. En 2023, su contrato con Atlético Morelia (México) se extinguió tras un mes, luego de jugar apenas 18 minutos y convertir un gol, producto nuevamente de conflictos alejados de lo deportivo.

El delantero santafesino disputó su último partido oficial en junio de 2025 con Talleres de Remedios de Escalada

La cantidad y diversidad de antecedentes delinean un presente profesional signado por las interrupciones recurrentes y la imposibilidad de sostener continuidad en clubes de Argentina, Chile, México y Estados Unidos. La reciente desvinculación de Fénix, según el comunicado oficial del club uruguayo, obedece a “asuntos personales que requieren su presencia” en Argentina, sin más precisiones al respecto.

Entre 2015 y 2026, Brian Fernández registró al menos seis salidas prematuras de distintos equipos debido a episodios no vinculados a su rendimiento deportivo. Entre las razones invocadas aparecen dopaje, ausencias, detenciones policiales y “asuntos personales”. Cada nueva desvinculación ha repetido el patrón de terminar antes del debut o de la consolidación en el plantel principal, incluso luego de períodos en los que su rendimiento futbolístico había generado expectativas altas, como ocurrió en Necaxa y Portland Timbers.

El caso de Brian Fernández volvió a poner en primer plano el impacto de los factores extrafutbolísticos en la carrera de un jugador con talento comprobado, pero que vio truncado su desarrollo profesional en reiteradas ocasiones, tal como expone la secuencia reciente de desvinculaciones en Sudamérica y el exterior.