América Latina

Un juez paraguayo ordenó cambiar de prisión a dos reos vinculados al narcotraficante Sebastián Marset

Los procesados Alexis González y Luis Paiva serán llevados al Centro de Reinserción Social Martín Mendoza en Emboscada

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Fotografía distribuida por la Secretaría
Fotografía distribuida por la Secretaría Nacional Antidrogas de Paraguay (SENAD) de Sebastián Marset (2.º por la derecha) tras su detención por agentes de la DEA en el aeropuerto Viru Viru de Santa Cruz, Bolivia, el 13 de marzo de 2026 (Secretaria Nacional Antidrogas de Paraguay/AFP)

El juez paraguayo Osmar Legal dispuso el traslado de dos reos presuntamente ligados al supuesto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset a una cárcel de máxima seguridad.

La decisión se tomó luego de sospechas de que ambos continuaban con actividades vinculadas a una red internacional de tráfico de drogas desde prisión. Legal precisó a la agencia de noticias EFE que los procesados Alexis González y Luis Paiva serán llevados al Centro de Reinserción Social Martín Mendoza en Emboscada, donde rige un “régimen penitenciario mucho más rígido”.

De acuerdo con el juez, la Fiscalía de Paraguay halló “ciertas evidencias” de que los detenidos “seguían trabajando desde las penitenciarías” como parte de una estructura internacional de narcotráfico, presuntamente asociada a Marset, quien fue arrestado en la ciudad boliviana de Santa Cruz de la Sierra y posteriormente trasladado a Estados Unidos.

Los dos reclusos están bajo investigación tras el operativo "A Ultranza Py“, realizado en 2022 y considerado el mayor contra el crimen organizado y el lavado de dinero en Paraguay. En este operativo también fue procesado Marset.

Agentes de la Fuerza Especial
Agentes de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) de Bolivia montan guardia mientras las autoridades llevan a cabo una operación para detener a Sebastián Marset (REUTERS/Ipa Ibáñez)

Ambos detenidos enfrentan cargos en la causa denominada "Nexus“, que investiga una organización dedicada al tráfico, transporte y comercialización de sustancias estupefacientes, según explicó Legal.

El juez subrayó que la detención de Marsetlevanta mucha expectativa” debido a la “información que se puede obtener” para otras investigaciones sobre tráfico internacional de drogas y su conexión con otros delitos.

Según Legal, las autoridades sostienen que Marset tendría “cierto grado de participación en el homicidio” del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, asesinado en 2022 en la isla colombiana de Barú durante su luna de miel.

El Ministerio de Justicia informó a EFE que Alexis González estaba recluido en el Centro Penitenciario Nacional de Emboscada y Luis Paiva en el Centro de Rehabilitación Social de Cambyreta, en el departamento de Itapúa, a la espera de su traslado.

Marset se encontraba prófugo desde el 29 de julio de 2023, acusado de encabezar una red criminal internacional de tráfico de drogas. Desde mayo de 2025, la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA) lo incluyó entre los fugitivos más buscados.

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