Duro golpe a las criptomonedas: el BCRA prohibió a las fintech ofrecerlas a sus clientes

Las billeteras electrónicas que ofrecen cuentas de pago no podrán “realizar ni facilitar a sus clientes las operaciones con activos digitales, incluidos los criptoactivos”, según dispuso hoy el Banco Central. La decisión impide a las fintech que sean proveedores de servicios de pago “efectuar este tipo de operaciones por sí mismos ni ofrecer iniciarlas desde sus aplicaciones o plataformas web. Por ofertar o facilitar se entiende la disponibilidad de botones de compra automatizados para el usuario. Las personas interesadas deberán realizar la operación por su cuenta”, dijo el BCRA en un comunicado.

Un año atrás, el BCRA había dispuesto la prohibición de comerciar criptomonedas para los bancos, pocos días después de que una entidad líder, el Galicia, había comenzado a ofrecerlo a sus clientes. “Esta norma equipara las reglas que los PSPCP y las entidades financieras deben cumplir”, dijo el BCRA.

La medida sorprendió al ecosistema fintech, en gran parte volcado a las criptomonedas. Varias empresas del sector desconocían la llegada de esta restricción, según consultas realizadas por Infobae tras conocerse el comunicado del BCRA.

La breve normativa que lanzó el BCRA no hace referencia a “botones de compra automatizados” sino que alude a todo tipo de operación con criptomonedas realizadas por los “Proveedores de Servicios de Pago que ofrecen Cuentas de Pago (PSPCP)”, nombre técnico que reciben las billeteras electrónicas. La disposición estableció: “Disponer que los PSPCP no podrán realizar ni facilitar a sus clientes la realización de operaciones con activos digitales –incluidos los criptoactivos y aquellos cuyos rendimientos se determinen en función de las variaciones que esos registren– que no se encuentren autorizados por una autoridad reguladora nacional competente ni por el Banco Central de la República Argentina.”

Noticia en desarrollo