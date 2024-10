Sturzenegger: “Hoy el nivel de actividad económica es más alto que cuando asumió Milei”

Sturzenegger fue el orador de cierre del Argentina Fintech Forum

El ministro de Desregulación Federico Sturzenegger aseguró que la actividad económica ya superó el nivel que tenía cuando asumió Javier Milei como presidente y dijo que el año que viene habrá crecimiento económico porque “se atacó el corazón del problema, que es lo fiscal”.

El funcionario fue el orador de cierre del Argentina Fintech Forum, que se celebró a lo largo de todo el miércoles en la Usina del Arte, y del que también participó, en la apertura, el presidente del Banco Central Santiago Bausili. “Hay dos políticas centrales que, si las conceptualizan, explican la gestión de este Gobierno, que son el equilibrio fiscal y la libertad económica. Todo va a ocurrir en el marco de esos dos conceptos”.

En ese sentido, Sturzenegger consideró: “Trabajé en muchos gobiernos. La obsesión del presidente con el equilibrio fiscal está fuera de escala en el gráfico, nunca lo vi. La Argentina lo necesitaba y más para esta industria. Cada peso que el Gobierno gasta es un gasto que el Gobierno absorbe del resto de la sociedad y que no está disponible para el crédito o el gasto privado”, planteó.

Además, dijo que “la baja en el gasto público permite baja de impuestos y la sociedad los puede gastar el sector privado. Y para gastar eso los van a necesitar a ustedes”, apuntó el ministro desregulador, que agregó que “hoy el nivel de actividad economica es más alto que cuando asumió Milei. Esa baja del gasto público se vio compensada ‘uno a uno’ con un aumento del gasto privado”.

Los datos oficiales muestran que ese “empate” entre el nivel de actividad actual se da respecto al fin de diciembre, cuando la economía había acusado el impacto de la última parte de la caída económica del gobierno anterior que se sumó a la fuerte devaluación de diciembre. En comparación con noviembre del año pasado, la información del EMAE muestra que la actividad todavía está unos 3 puntos porcentuales por debajo de esa referencia.

“La estabilidad macro que empieza a sentirse, se consolida de manera muy sostenida y muy fuerte el próximo año porque se atacó el corazón del problema, que es lo fiscal”, aseveró Sturzenegger.

Uno de los temas "calientes" que tuvo lugar en el Argentina Fintech Forum fue la apertura de medios de pago para el transporte público

Respecto al otro elemento de la gestión de Milei, lo que el ministro denominó “libertad económica”, citó una frase de Juan Bautista Alberdi para dejar saber cuál es su pensamiento sobre el concepto de regulación: “¿Qué le pide la riqueza a las leyes para acrecentarse y reproducirse? Le pide lo mismo que Diógenes a Alejandro Magno, que le pidió si podía correrse para no taparle el sol”, ejemplificó. “No me hagas sombra. En rioplatense es: no me rompas las pelotas (sic), no me compliques con normas que no sirven para nada”, dijo.

“Muchas regulaciones tienen que ver con intereses, con miedos de los reguladores que creen que su misión es protegernos de nosotros mismos. Eso que busca proteger quizás protege algo pero destruye mucho más. Esta industria, cuando era presidente del BCRA, yo me negaba a regularla porque no veía ningún riesgo a tutelar. Los bancos nos ponían mucha presión para que los regulemos y los liquidemos. Y ustedes también me pedían, para saber ‘cuál es mi ecosistema’. Da miedo tirarse a la pileta”, planteó el ministro.

“Todo es posible, no tienen que esperar que el Gobierno les diga cómo hacerlo. La estabilidad macro les va a dar muchos recursos y negocios porque transfiere gasto desde el sector público al privado”, añadió Sturzenegger.

El funcionario elogió al ecosistema fintech, porque consideró que “lo que han hecho en este país es increíble para aquellos que empezamos a ver nacer esta industria, nunca imaginamos lo que lograron, es un ícono en el mundo. Cuando yo era presidente del BCRA, el cash era el 50% del dinero transaccional y cayó al 20% años después. Mercado Pago tuvo un rol importante ahí”, dijo. “Ustedes resistieron la presión de los bancos, que no querían que este ecosistema prosperara. Por suerte no les dimos bola”, planteó, en referencia a sus años de presidente del BCRA durante el gobierno de Cambiemos.

Respecto a la discusión sobre la apertura a inversiones en criptoactivos, Sturzenegger citó al premio Nobel de Economía francés Jean Tirole, que sostiene que las cripto no tienen un valor intrínseco. “Debe haber mucha gente entusiasmada con las cripto. Imaginen un activo que no se usa como moneda de cambio, es puramente un activo. Lo tiene uno para la ganancia de capital. Si no piensan que ese activo va a tener tasa de interés lo venden. No genera dividendos sino solo apreciación de capital. Cuando la tasa es superior a la tasa de crecimiento de la economía, estos activos crecen más que la economía y eso explota. Si es más baja, el activo puede existir”, resumió, respecto al debate de los economistas a nivel global.

También cuestionó a los bancos tradicionales, sobre quienes dijo que “estuvieron mucho tiempo cómodos viviendo del impuesto inflacionario”. “Los bancos nos pagan cero por el dinero que tenemos en las cuentas. Los bancos no pagan pero se tuvieron que avivar un poco, se les complicó (por las fintech). Cuando baje la tasa de inflación, ese modelo de negocios desaparece. No van a poder financiar su ecuación económica pagando cero e invirtiendo en activos que ya nominalmente van a rendir poco. Los bancos se van a terminar transformando en bancos. Van a tener que salir a buscar a los depositantes”, concluyó.