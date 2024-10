Martín Litwak: “Eliminar la AFIP no es relevante porque el problema es el sistema tributario, no quién lo administra”

Martín Litwak

“El manejo de los impuestos es de lo ‘peorcito’ de este Gobierno hasta el momento”, aseguró en diálogo con Infobae Martín Litwak, especialista en estructuración patrimonial, defensor de las jurisdicciones offshore y abanderado de la competencia fiscal y la privacidad.

Sin embargo, este abogado en Argentina, Islas Vírgenes Británicas, Inglaterra y Gales, apoya fervientemente la gestión de Javier Milei y creo que es “claramente superior” a las que la precedieron en las últimas décadas.

“Milei sorprende por su practicidad. Asumió con un poder bastante débil y pudo construir una fortaleza sólida para gobernar sin ceder demasiados espacios de poder. Maneja el país como si tuviera las bancas, y la oposición también se comporta como si las tuviera. La construcción del poder es lo que mejor hizo. Veo con buenos ojos la baja del gasto público y la desburocratización del Estado. El trabajo de Federico Sturzenegger es muy destacado. En lo macro, en tanto, se bajó la inflación, pero hay algunas luces amarillas a futuro, como el cepo y discusiones sobre la veracidad del superávit fiscal”, describió.

Desde Miami, EEUU, Litwak está al frente del estudio Untitled y preside Smart Structuring y The 1841 Foundation. Esta última organiza el próximo 21 de noviembre, en Montevideo, Uruguay, la edición 2024 del Tax Annual Summit.

“Cada conferencia crece en calidad de speakers y cantidad de asistentes y sponsors. Siempre hablamos de temas que no suelen tocarse en los eventos tributarios y de planificación, como la competencia fiscal, el movimiento de ‘envidia a los ricos’ y la ola de impuestos que genera en varios países y los problemas que aparecen cuando se utilizan las mismas normas para luchar contra el lavado de dinero y la evasión fiscal, que son cosas muy diferentes. También habrá contenido político porque el evento se hará un par de días antes del balotaje en Uruguay y porque tenemos un Presidente que se define como liberal-libertario en Argentina y uno liberal en Uruguay, pero con muchas diferencias entre ambos”, explicó.

El Gobierno disolvió la AFIP y la reemplazó con la ARCA (Foto: Shutterstock)

Hablarán en el Summit el economista Hernán Bonilla; el analista panameño David Saied Torrijos; el economista libertario estadounidense, Dan Mitchell; el diputado argentino, Alejandro Bongiovanni; María Eugenia Talerico, exvicepresidente de la UIF; y John Chisholm, entre otros.

— ¿El Gobierno está incumpliendo promesas en cuestiones tributarias?

— Milei siempre dijo que primero había que bajar impuestos y que con eso el gasto se iba a acomodar. Sólo poner la prioridad en bajar gasto no tiene demasiado sentido. En materia tributaria, lo único que se bajó es lo que subieron, el Impuesto PAIS. En el Presupuesto del año que viene tampoco se ven grandes bajas. En materia tributaria no pueden decir que están haciendo un buen trabajo porque no hubo cambios. La recaudación cayó 5% y para que suba hay que bajar impuestos.

— ¿Lo desilusionó el Gobierno?

— En materia tributaria, sí. Esperaba otra cosa, ver baja de impuestos o, al menos, mayor receptividad a proyectos que vayan en ese sentido. Es pronto aún, es verdad; habrá que analizar todo cuando termine el partido. Lo que no se puede discutir es que el gobierno de Milei es superior a los últimos que tuvo Argentina, claramente superior. Si levantan el cepo y bajan impuestos en el futuro cercano, pueden terminar siendo un gobierno espectacular. Yo apoyo, pero marco algunas cosas que considero malas. Eso sí, la alternativa era mucho peor.

— ¿Qué opina de la disolución de la AFIP y su reemplazo por la ARCA?

— Es un reemplazo que no tiene mayor relevancia. Lo que hay que cambiar no es quién recauda y cómo. El cambio debe ser sobre lo que se recauda: no debería haber impuestos sobre el patrimonio y las transacciones. El problema es el sistema tributario, no quién lo administra. Si este cambio va a generar una baja de gasto público, bienvenido. Desde el punto de vista político, es un refreshing anecdótico, es como ponerle Palacio Libertad al CCK.

“La Argentina debería tener un sistema federal, como Suiza, España y EEUU. ¿Qué significa eso? Que no haya coparticipación”

— ¿Qué sistema tributario se imagina para Argentina?

— La Argentina debería tener un sistema federal, como Suiza, España y EEUU. ¿Qué significa eso? Que no haya coparticipación. Sí, impuestos nacionales bajos para sostener al Estado Nacional y los provinciales en libre competencia. Las provincias con más seguridad pública van a poder cobrar más porque la gente va a querer ir a vivir allí y las otras tendrán que bajarlos a la fuerza. Pero para hacer esos cambios se necesita una reforma constitucional y como eso no va a pasar tenemos que ir a la realidad: sacar muchos impuestos nacionales que dependen del Parlamento, donde Milei demostró que puede imponer voluntades. Deberíamos quedarnos con IVA y Ganancias, y eliminar el resto. Esa no sería una reforma costosa en materia del fiscal.

— ¿Cómo evalúa el blanqueo, por lo menos la primera parte?

— Es un blanqueo muy diferente al de Macri.

— ¿Mejor o peor?

— No es mejor. Es un blanqueo mucho más agresivo, con mejores términos, pero que no atrajo a las grandes fortunas ni logró el apoyo de los bancos internacionales. Es un blanqueo de dinero en efectivo, básicamente, con montos mucho más chicos. Con respecto a los dólares que entran al sistema, creo que será un número muy bueno para lo que se esperaba, para un contexto de inestabilidad, con un proyecto que se está empezando. En cuanto a la recaudación, será baja porque se está blanqueando por montos sin alícuota.

El piloto argentino de la F1, Franco Colapinto (Photo by CARLOS PEREZ GALLARDO / POOL / AFP)

— Está en marcha el sistema de intercambio de información fiscal con EEUU basado en la Foreign Account Tax Compliance Act (Facta) y el Gobierno anunció que llegó la primera tanda de datos.

— ¿Está en marcha? ¿Llegaron los datos? Lo que sí está confirmado por ambos países es que está vigente el acuerdo, pero yo no sé si está operativo. En algún momento va a estarlo y se tomará desde 2023 en adelante. Es importante entender que Fatca no nació como un sistema de intercambio de información, sino como un intento de Estados Unidos de cobrarles impuestos a sus ciudadanos fuera de ese país. Por eso, la información que entrega es muy limitada y solo se reportan los tenedores de cuentas bancarias. Es decir, un argentino solamente va a ser reportado si es titular de una cuenta bancaria propia en EEUU, si tiene una cuenta a nombre de una LLC [Limited Liability Company, tipo de sociedad en EEUU] con un solo miembro o si es titular de una cuenta de una sociedad argentina allí. Todo el resto, una LLC con más de un miembro, una corporación americana o un trust, no se reportan. Es muy poco lo que se intercambia. Se habló mucho en la previa del acuerdo y el que no se estructuró con una simple sociedad para evitar el intercambio tendrá que hacerse cargo de su irresponsabilidad. Era muy fácil estructurarse.

— ¿Cree que hay más conciencia en Argentina a la hora de estructurar patrimonios?

— Se avanzó muchísimo, pero falta. Hay un cambio de imagen en cuanto a lo que es una sociedad offshore o una estructurada. La gente sabe que tener una offshore no es ilegal y que el problema son los infiernos tributarios y no los paraísos fiscales. Con la pandemia, los gobiernos avanzaron mucho sobre las libertades individuales y la privacidad. La gente sabe que está bueno protegerse y también que le pasan cosas en la vida: se casan, se separan, tienen hijos. A muchos les preocupa su futuro y saben que necesitan una buena planificación.

“La gente sabe que tener una offshore no es ilegal y que el problema son los infiernos tributarios y no los paraísos fiscales”

— En su libro “Planificación patrimonial para celebrities” da ejemplos de casos de éxitos y fracasos de deportistas y artistas con su dinero e inversiones. ¿Qué le recomendaría hoy al piloto Franco Colapinto?

— Está bueno mirar este tipo de personajes porque es evidente que ya tienen mucha necesidad de planificar. Obtienen ingresos muy rápido y en poco tiempo, se les acerca mucha gente con intereses, se mudan permanentemente y entran a un mundo muy complejo en lo financiero. Nadie mira mal que se busque la mejor salud física, ¿por qué no hacer lo mismo con salud financiera? Franco está en una edad y en un momento de su carrera en el que planificar es muy importante. No sé si lo hizo o no. No es cliente mío y si lo fuera jamás lo diría, pero está el momento justo para planificar y elegir la residencia fiscal. En mayor parte, lo que determina los impuestos que una persona paga es el lugar en el que vive. La mayoría de los pilotos de F1 tienen residencia en Mónaco y sería razonable que Franco la tuviera en algún momento. También que trabaje en crear una marca personal para sus contratos y que prevea algún tipo de mecanismo por si su carrera no termina siendo todo lo exitosa que parece que será.

— Mencionó al comienzo que las diferencias entre Uruguay y la Argentina se van a tratar en el summit. ¿Qué opina de los contextos de ambos países?

— La Argentina es un país más extremista en todo, lo bueno y lo malo. Uruguay es mucho más medido. Un presidente liberal en Uruguay nunca va a llegar al grado de liberalismo que manifiesta, al menos en la dialéctica, Milei; y alguien como Milei dudo que pudiera ser presidente de Uruguay. Allá tampoco se llega al populismo que representó el kirchnerismo: Tabaré Vázquez y hasta “Pepe” Mujica fueron mucho más pragmáticos que Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Es un país de muchos matices, más sentido común, más de centro, pero de verdad. Hoy, en la Argentina, decir que se es de centro es traición, hay que estar de un lado o del otro.