Javier Timerman: “Se ha recuperado la confianza en el país”

El economista destacó la importancia del superávit fiscal para los inversores financieros, quienes consideran que es clave para mantener la estabilidad

El economista y analista financiero, Javier Timerman, compartió su mirada respecto a la posición de los inversores internacionales frente al panorama económico argentino. “La realidad es que hay mucha confianza. Se ha recuperado la confianza en el país, en la palabra de que este plan económico se va a mantener” resumió.

“En diciembre de 2023, cuando arrancó el gobierno de Milei, los inversores creían, y yo también, que los desafíos que tenía el gobierno eran principalmente tres. Uno era el ajuste fiscal, otro eran las reformas estructurales y el último la estabilidad a largo plazo”, explicó.

En relación al primer punto, Timerman indicó que hay aprobación por parte de los inversores. “Un inversor, que fue consultor de Juntos por el Cambio en las elecciones pasadas, me estaba recordando que cuando discutíamos el plan económico, nunca hablamos de superávit fiscal en el primer año. Esto es lo que celebran hoy”, sostuvo, en una entrevista con LN+.

En lo referido a las reformas estructurales, consideró positivo que el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, tiene un plan desarrollado. “Te puede gustar más o menos, pero él se pasó muchos años trabajando en ese plan de reformas”, observó.

“El tercer tema, es que esto para que funcione tiene que tener estabilidad en el largo plazo. Si de acá a los próximos años hay un cambio radical, donde esto pase a ser una situación binaria donde es lo anterior o lo nuevo, ahí la Argentina va a perder. El país necesita afianzar las políticas, garantizar que van a ser sostenibles en el largo plazo con consensos. Ahí me parece que el año que viene, el 2025, que es un año electoral, se va a poner en juego la segunda etapa de la Argentina y su credibilidad”, analizó el experto.

El economista resaltó que las inversiones en la economía real están más afectadas por la incertidumbre cambiaria

Salida del cepo cambiario

Timerman le restó importancia al momento de salida del cepo cambiario, al menos desde la mirada de los inversores internacionales. Desde su punto de vista, el levantamiento de las restricciones “es un tema más doméstico”.

En este sentido, explicó que hay dos clases de inversores en todas las economías, pero en la Argentina la diferencia es mucho más marcada. “Tenés la economía real y la economía financiera. Para los activos financieros, lo más importante es el superávit fiscal. Necesitás plata para pagarle a los acreedores. Ahí es donde el equipo económico dio en la tecla”, apuntó.

“Los vetos de Milei acá (por Estados Unidos, donde reside Timerman en la actualidad) cayeron bien, pero no por el ahorro en sí o por el tema de si es bueno o no financiar a la universidades, sino por la conducta, que demuestra que se sigue con el mismo plan. Los inversores financieros están cómodos con el ancla fiscal y creen que, mientras no se mueva de ahí, abrir el cepo en tres o seis meses no va a cambiar la cosa”, agregó el economista.

Por otro lado, Timerman sostuvo que la inversión en la economía real es más susceptible al tema cambiario, porque las empresas invierten y quieren saber si va a poder sacar los dólares. “Hoy donde vemos más inversión, es en actividades como petróleo o minería, donde las inversiones son a muy largo plazo. No es el tema que parece ser en Argentina”, indicó.

El anuncio del GAFI

Timerman fue consultado también por el impacto de la decisión del plenario del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que anunció en París que la Argentina no cayó en la “lista gris” en materia de lucha contra el lavado de dinero y el terrorismo,

“Noté un cambio en Estados Unidos a raíz del 11 de septiembre en lo que hace al financiamiento del terrorismo. Hubo leyes muy duras con lo que tiene que ver con lavado de dinero, financiamiento a actividades ilícitas y demás. Los americanos y en general la comunidad inversora, tiene ciertas reglas que tiene que cumplir y Argentina no puede caer como un país donde estas cuestiones no son de los estándares del mundo moderno. Fue muy importante la decisión del GAFI”, opinó.