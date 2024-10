José Luis Daza, secretario de Política Económica: “Dada la crisis que existía en la Argentina, se evitó que hubiera una caída muchísimo mayor”

En una nueva sesión de streaming, canal que eligió el Ministerio de Economía para comunicar y defender su gestión, el secretario de Política Económica, José Luis Daza, contó su trayectoria profesional y cómo conoció hace 32 años a Luis Caputo, de quien elogió sus “agallas” y conocimientos para diseñar y aplicar un programa económico que juzgó robusto y que a su criterio tuvo un costo leve en términos de recesión, en comparación con otras crisis financieras y cambiarias de las últimas décadas.

Daza nació hace 66 años en la Argentina, donde residió hasta los 5 años, luego vivió, hasta su adolescencia, en Uruguay, y más tarde estudió en Chile y EEUU, donde desarrolló su carrera profesional, primero en el BID y luego en Wall Street. Cuando vivía en Uruguay, recordó, la economía uruguaya era aún muy cerrada y cuando viajaba a la Argentina, donde tenía muchos amigos, aprovechaba para comprar los Levi’s y los Lee, los jeans de marca de la época.

En 1992, en un programa de training de J.P.Morgan, el banco más grande de EEUU, conoció a Caputo, de quien destacó su combinación de sapiencia financiera y económica, experiencia de mercado y del armado de bonos, claves en el diseño y aplicación del actual programa económico.

Éramos 300 y en todos los exámenes Toto salía primero o segundo, entre los mejores

Junto a Felipe Núñez, asesor de Caputo, Martín Vauthier y Federico Furiase, miembros del equipo económico y del BCRA, Daza repasó su trayectoria profesional, que inició como asistente del argentino Jorge Sakamoto en el directorio del BID y siguió como representante financiero de Chile en Tokyo, Japón (“una experiencia extraordinaria”, afirmó) hasta llegar en 1992 a Wall Street, donde en un training de J.P.Morgan, el banco más grande de EEUU, tuvo como “socio” a Caputo.

El estilo de “Toto”

“Tenía su estilo particular, era alguien sumamente especial, y lo sigue siendo. Éramos 300 y en todos los exámenes Toto salía primero o segundo, entre los mejores”, recordó. Las carreras luego se bifurcaron: Caputo fue por Trading y Daza por Research, lo que le permitió participar en el diseño de los indicadores que miden el “riesgo país” de los diferentes bonos soberanos, incluidos los de mercados emergentes, como el argentino.

La Argentina necesitaba hacer un recorte radical del déficit y un achicamiento fenomenal del Estado para poder hacer las reformas micro y crecer

Tras varios años en J.P.Morgan, Daza se pasó al Sell Side (lado vendedor) de Deutsche Bank, donde contribuyó a crear un fondo cuantitativo especializado en detectar vulnerabilidades, en “cómo un país puede ser desestabilizado y cómo se propagan los riesgos”. De allí aprendió que prácticamente todas las crisis tienen “un corazón fiscal”. Y por ese motivo debió “recurrentemente” seguir los avatares de la economía argentina.

Declaraciones de José Luis Daza 1

Daza agradeció al presidente Milei y a Caputo por participar en el actual gobierno. “La Argentina necesitaba hacer un recorte radical del déficit y un achicamiento fenomenal del Estado para poder hacer las reformas micro y crecer”, señaló. En cambio, recordó, “en el gobierno de Macri no se podía decir la palabra ajuste”. Y dijo que cuando observa lo que ocurre en EEUU, en Europa, en Asia y en particular en América Latina, su conclusión es que “el único gobierno del mundo que va en la dirección que yo creo para conseguir que la economía prospere y reducir las pobreza, es el de Javier Milei”.

“Cuando mis hijos me preguntan qué estoy haciendo, les djgo que estoy trabajando para hacer algo de trascendencia. Yo quiero la Argentina, toda mi vida profesional está vinculada a la Argentina, mis amigos son argentinos. Por eso estoy acá, tratando de aportar mi granito de arena en un equipo extraordinario, para cambiar la dirección de la Argentina”.

Daza dijo ser consciente de las críticas al actual programa económico pero que hay “una gran falta de comprensión sobre lo que se ha hecho acá”. A su juicio, “los argentinos subestiman la crisis en que estaba el país en diciembre del año pasado, frente a un precipicio que podía llegar una explosión hiperinflacionaria y a un aumento gigantesco de la pobreza”.

Medidas y secuencia

El conjunto de acciones y la secuencia de medidas que tomó el gobierno, y en particular el ministro Caputo, -dijo el ahora funcionario del gobierno- hicieron que la Argentina tuviera “una recesión mucho más pequeña que lo esperable dadas las condiciones iniciales”.

Caputo tuvo la audacia de bajar las tasas de interés, contra la posición generalizada de la profesión, lo que le permitió ir reduciendo las expectativas de inflación.

“Una cosa es decirlo y otra hacerlo. Para hacer eso hay que tener agallas gigantescas

“Para hacer este programa necesitabas entendimiento de macroeconomía, del política monetaria, mucho entendimiento del circuito comunicacional del sistema financiero argentinos, conocimientos prácticos de finanzas para poder hacer bonos”, enfatizó. Lo primero que hizo Caputo fue un “salto del nivel de precios” (no un proceso inflacionario, que es un aumento continuo y sostenido de los mismos, distinguió Daza) con el aumento del dólar a $800 (120%) que permitió deshacer cerca del 40% de la liquidez monetaria, tras lo cual el gobierno cerró en un mes un déficit fiscal del 5,5% (“no conozco ningún otro país que lo haya hecho”, dijo Daza)

Declaraciones de José Luis Daza 2

A juicio del secretario de Política Económica, Caputo tuvo la audacia de bajar las tasas de interés, contra la posición generalizada de la profesión, lo que le permitió ir reduciendo las expectativas de inflación.

“Una cosa es decirlo y otra hacerlo. Para hacer eso hay que tener agallas gigantescas. Los resultados son extraordinarios. Los resultados de la primera etapa”, aclaró Daza. “De todas las salidas del tipo de cambio fijo que he visto en mi carrera, no he visto una más limpia que esta. Lo que lograron, la primera etapa, es absolutamente histórico”, subrayó.

Daza enfatizó que las finanzas y la economía son dos áreas que, aunque interactúan, tienen metodologías de análisis , matemáticas e incluso estadísticas “sustancialmente diferentes”. En los modelos económicos, enfatizó, el riesgo es “un residuo”, mientras en Finanzas es el núcleo, el concepto central.

“Las principales crisis de los últimos 30 años no surgen de la economía, surgen del sistema financiero. Podés tener conocimientos teóricos. Hay una diferencia entre un profesor de Física, un ingeniero y un constructor. Cada uno tiene un medio donde operar. Para resolver esta crisis necesitas todo: un profundo conocimiento de finanzias, de cómo reaccionan los agentes. Para mí es extraordinaria la reacción del mercado al primer movimiento”, subrayó.

Por esa misma razón, el economista defendió los resultados obtenidos hasta ahora por el programa. “Cuando a mí me dicen que aquí hicieron una recesión para bajar la inflación, yo te digo lo siguiente: cuando vos vez la caída del GDP (por el PBI) de México (por la crisis del Tequila) 8, Chile 16%, Tailandia 8%, Indonesia 14%. Dada la crisis que existía en la Argentina -entiendo que la recesión es muy dura, la pobreza es muy dura- evitaron que acá hubiera una caída muchísimo mayor”, concluyó.