El nuevo viceministro de Luis Caputo defendió el plan económico: “No sé exactamente cuándo, pero vamos a matar la inflación”

José Luis Daza, al ingresar al evento del FIAB, saluda a Ernesto Allaria, presidente de BYMA

El flamante viceministro de Economía, José Luis Daza, quien asumió formalmente este miércoles su lugar como secretario de Política Económica de Luis Caputo, aseguró que la Argentina será el país “con mayor éxito económico en los próximos 30 años” en todo el mundo y defendió el plan macroeconómico del gobierno de Javier Milei: “No sé exactamente cuándo, pero vamos a matar a la inflación”.

El economista, nacido en Buenos Aires pero nacionalizado chileno y con experiencia en bancos internacionales -fue compañero de formación de Caputo en sus años en el JP Morgan- habló esta tarde ante ejecutivos de bolsas de comercio en la asamblea anual de la Federación Interamericana de Bolsas (FIAB), en su primera aparición pública desde su desembarco en el Ministerio de Economía.

En un breve discurso, Daza mostró sus cartas de presentación, enumeró sus antecedentes y dijo que a lo largo de su carrera le tocó estudiar éxitos y fracasos en distintos países. “Es una gesta épica que está llevando a cabo y es única en el mundo”, definió sobre los primeros nueves meses del gobierno de Milei.

“Vi los países que fracasaron y los que tuvieron éxito. Cuando veo las malas perspectivas, las perspectivas fiscales de los EE.UU., cuando veo la dirección de las políticas públicas del mundo en su totalidad, hay un país que destaca, y que implementa políticas que tienen elementos de estabilización y reformas estructurales. Desde mi punto de vista, no hay ningun país en el mundo que en los próximos 30 años vaya a tener más éxito que Argentina”, consideró Daza.

“Los desafíos son muchísimos. Varias personas me dijeron ‘qué valiente que sos’. Valiente era subirse al equipo el 12 de diciembre: heredaron una bomba atómica, con perspectivas de hiperinflación, sin reservas. Hablé con autoridades de distintos países del mundo, están shockeados por lo que ha logrado hacer el equipo económico, pensaban que no tendría éxito sin caer en hiperinflación. Lo que pasó acá es producto de un plan bien concebido, con etapas que se van a complementar con reformas estructurales”, apuntó el nuevo viceministro.

Caputo oficializó la llegada de José Luis Daza esta semana (X: @LuisCaputoAR)

El evento de la FIAB fue encabezado por el presidente de la Bolsa de Comercio Adelmo Gabbi y el CEO de BME (Bolsas y Mercados Españoles) Javier Hernani. “Yo dejé mi trabajo, mi familia, mi casa y vine a la Argentina porque tengo la suerte de participar para la transformación económica más importante de los próximos 30 años. No hay ningún político en el mundo que tenga la convicción y la audacia para decir lo que va a hacer como Milei”, le dedicó el nuevo funcionario al Presidente.

Además, al hacer consideraciones sobre el plan económico, el flamante funcionario agregó: “Tengo mucho que aprender, es muy común que en procesos como el actual veamos todos los árboles pero no el bosque”. Y añadió: “Los economistas somos muy malos para predecir. El sistema económico es muy complejo, tiene elementos aleatorios. La mantención de la política fiscal y monetaria va a llevar a una caída muy fuerte en la inflación y va a normalizarla”, aseveró Daza.

“Vamos a matar la inflación, no sé exactamente cuándo. Veamos la dirección y vayamos hacia allá. Las reformas, baja de impuestos, eliminación de regulaciones va a llevar a un aumento del stock de capital de esta economía, Argentina está muy descapitalizada”, continuó. Y como conclusión, planteó que la Argentina ”se va a convertir en una máquina de generar riqueza para toda la población”.

Daza fue nombrado en el Boletín Oficial este miércoles, aunque ya tenía tareas dentro del Palacio de Hacienda desde hace varias semanas. Según aseguraron desde el equipo económico, tendrá como misión principal darle una visión macro a la dirección de la gestión económica. Con buenos contactos en Wall Street, aún no está confirmado si formará parte de la comitiva presidencial que este fin de semana viajará a los Estados Unidos por la asamblea anual de Naciones Unidas.

Por su parte, Gabbi, presidente de la Bolsa e integrante del G6 de las principales cámaras empresarias argentinas, apoyó de forma taxativa a la gestión libertaria. “El progreso se genera con recursos que no se malgastan. me enseñaron a no gastar más de lo que recibía. Estoy optismista y acompañando a un Gobierno que nos dice que no hay dinero y que no hay que gastar lo que no nos ingresa”, dijo.