Elogio del multimillonario Mark Mobius a Milei: “Está tomando medidas drásticas para arreglar la economía”

Mark-Mobius en Buenos Aires

El nombre de Mark Mobius es sinónimo de mercados. Con una experiencia de más de 45 años en mercados emergentes, elogió con mucho énfasis al presidente Javier Milei su programa de reformas tras reunirse con inversores en Buenos Aires.

Mobius se incorporó a Templeton en 1987 y desde 2018 dirige su propio fondo de inversión multimillonario. Cuenta con una maestría de la Universidad de Boston, y doctorados en Economía y Ciencias Políticas del MIT; fue mencionado como una de las “Cincuenta personas más influyentes” de Bloomberg Markets Magazine y como una de las “Cien personas más influyentes” por Asiamoney.

Tras su paso por Buenos Aires, señaló en su blog que “el nuevo gobierno de Argentina está tomando medidas drásticas para arreglar su economía. Los primeros resultados son alentadores, pero el tiempo dirá si son duraderos”.

“Volví a Buenos Aires el mes pasado por primera vez en cinco años. Fue interesante ver que muchas empresas se mostraban optimistas ante las iniciativas del gobierno, pero también eran realistas al comprender que no todos los problemas podrían resolverse rápidamente”, señaló.

“El presidente Javier Milei, que asumió el cargo a finales del año pasado, ha propuesto algunas ideas radicales para dar un giro a la economía argentina”, señaló.

“Su nuevo gobierno ha recortado el valor del peso en más del 50% y ha reducido drásticamente el gasto público. Incluso ha planteado la idea de abandonar el Banco Central y convertir el dólar estadounidense en la moneda oficial de Argentina”, indicó Mobius, que en sus redes mostró imágenes de lugares icónicos de la capital argentina.

“En una situación tan grave como la de Argentina, con una inflación anual superior al 200% y cuatro de cada diez argentinos en la pobreza, puede que lo que haga falta sean estrategias audaces y arriesgadas”, indicó.

“Las drásticas medidas del Gobierno han empezado a mostrar algunos signos prometedores. Por primera vez desde 2012, Argentina registró un superávit presupuestario mensual en enero. También se ha producido un notable aumento de las reservas de divisas del país. Son señales alentadoras, pero el camino hacia la recuperación está plagado de retos”, indicó.

“Durante mi visita, hablé con diversas empresas de sectores como el inmobiliario, el aluminio, la banca y los servicios públicos. Se respira un optimismo prudente. La gente aprecia los esfuerzos del Gobierno por arreglar la economía, pero también es realista sobre los retos que se avecinan”, afirmó.

“Los argentinos están acostumbrados a lidiar con la alta inflación y los problemas monetarios, y han encontrado formas inteligentes de mantenerse a flote. Me impresionó cómo la gente y las empresas atraviesan las duras condiciones económicas y sociales con tanta resistencia”, explicó.

“De hecho, Argentina no es ajena a las montañas rusas económicas. El país ha experimentado su buena dosis de convulsiones económicas, incluida la hiperinflación de finales de los 80 y principios de los 90, cuando las tasas de inflación se dispararon por encima del 2000%. La práctica del banco central de imprimir más pesos para ayudar al gobierno a evitar el default de su deuda ha sido un factor que ha contribuido a la actual crisis inflacionista”, afirmó.

“De cara al futuro, el camino hacia la estabilidad económica y la prosperidad de Argentina es sin duda largo e incierto. La voluntad del gobierno de abordar de frente los difíciles problemas económicos y los resultados positivos iniciales son pasos en la dirección correcta. El apoyo popular a un cambio drástico y la adaptabilidad de las empresas a las fluctuaciones económicas del país son también razones para un optimismo prudente”, dijo Mobius.

“Aunque todavía no invertimos en Argentina, estamos estudiando detenidamente el mercado. Los problemas del país no me disuaden de invertir, pero tenemos que encontrar la combinación adecuada de factores empresariales para que eso sea factible”, aclaró.

“El tiempo dirá si los esfuerzos del nuevo gobierno conducirán a una recuperación económica y un crecimiento duraderos, pero por ahora, la historia de Argentina es una historia de lucha, resistencia y esperanza”, concluyó.