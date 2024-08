Rafael Soto, CEO de Modo: “Si a Mercado Libre le preocupa tanto nuestro crecimiento como para denunciarnos, nos alegra”

Rafael Soto, CEO de Modo

La guerra de Mercado Libre contra los bancos sumó esta semana una nueva batalla con la denuncia que la empresa de Marcos Galperín presentó en la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia CNDC) por “cartelización contra Modo, la billetera digital que comparten todos los grandes bancos del sistema, a excepción del Provincia. La presentación es a la vez una respuesta a otra en sentido inverso que Modo hizo en mayo contra su competidor por “prácticas anticompetitivas”.

La suerte de esas denuncias cruzadas es incierta, ya que no hay plazos concretos para su implementación. De hecho, Modo ni siquiera recibió la notificación de la presentación en su contra. El CEO de la billetera de los bancos, Rafael Soto, aseguró ante Infobae que la acción de su competidor no cambia ni el foco de su negocio ni tampoco su parte de la pelea: asegura que es Mercado Libre quien “abusa de su posición dominante” en otros terrenos del negocio.

¿Qué va a hacer Modo frente a las acusaciones de Mercado Libre?

Modo y los bancos van a seguir haciendo las mejores promociones del mercado, sin exclusiones y para todos los medios de pago, esto no cambia en nada. Que los consumidores se queden tranquilos, vamos a seguir igual de agresivos con las promociones. En segundo lugar, esto nos alienta a seguir compitiendo. Modo está en un muy buen momento de tracción, casi 7 millones de personas la usan para hacer sus compras. Si a nuestro principal competidor, Mercado Libre, el crecimiento que viene teniendo Modo le incomoda tanto como para hacer una denuncia a la CNDC, en realidad nos alegra y nos envalentona. Después, todo el proceso legal sigue su curso y ahí los tiempos no los manejamos nosotros.

¿No hay posibilidad de cartelización en Modo, que agrupa a prácticamente todos los bancos del mercado?

A las promociones que hace Modo los bancos adhieren individualmente, pero realmente son muy pocas. La mayoría las hacen los propios bancos, también hay promociones de Visa o Mastercard. Todos los bancos compiten entre ellos para darle beneficios a sus clientes y fidelizarlos. Los 36 bancos no están en todas las promociones.

Eso implica que existe una competencia entre los bancos. ¿Qué pasa con el segmento fintech, que tiene millones de usuarios?

También tienen como parte de su estrategia de marketing hacer promociones y cada uno usa sus herramientas para competir en el mercado abierto. No hay ningún tipo de restricción. El comunicado de Mercado Libre dice que esto es como si los supermercados se agruparan y dieran todos el mismo descuento. Fijate lo que pasa en el e-commerce, donde dos veces por año, en Cyber Monday y en Hot Sale, se juntan todos y unen fuerzas para comunicar una acción comercial. Nadie puede decir que se están cartelizando. Acá es lo mismo. Te doy un ejemplo: hay promociones organizadas por Modo con distintos bancos en distintas empresas de combustible. Compiten entre sí y en los dos casos se puede pagar con Modo. Somos una herramienta técnica y comunicacional.

Mercado Libre los compara con Prisma, que en su momento debió desmembrarse por tener una posición dominante. ¿Por qué Modo no es Prisma?

Eso es comparar peras con manzanas. Nosotros no limitamos la competencia con nadie. En la billetera de Modo, por ejemplo, los usuarios pueden incluso enrolar tarjetas como Prex, Cencosud, Reba o American Express y otras más que no son emitidas por bancos. A cualquiera que quiera integrar sus tarjetas, lo invitamos para que se sume.

¿Qué rol juega el Gobierno en esta pelea?

Nosotros no estamos pidiendo ninguna regulación. Los bancos siempre hablar de nivelar la cancha, ¿no? Hoy tienen una carga regulatoria mucho mayor a la de Mercado Pago. Creo que el Gobierno, por ideas propias y no por lobby de ninguna de las partes, está avanzando en una desregulación que favorece el desarrollo del sector y, a fin de cuentas, a la inclusión financiera.

¿Los inquieta la cercanía y la afinidad de Marcos Galperín con el Gobierno?

No, para nada, para nada. Nuestra opinión siempre fue que Marcos Galperín es un gran empresario, probablemente el mejor empresario que ha tenido la Argentina en décadas, Mercado Libre la empresa más exitosa de la región y Mercado Pago es un producto excelente. El único punto que señalamos es que cuando uno tiene una posición dominante en un mercado está obligado a cosas que los más chicos, no. Por ahí pasa nuestro reclamo porque Mercado Libre abusa de su posición dominante en el marketplace, donde tiene una porción desproporcionada del e-commerce de la Argentina y a partir de esa posición dominante obliga a usuarios y consumidores a usar la plataforma de Mercado Pago para cobrar y pagar. Por eso fuimos tan promotores de la apertura del QR, porque veíamos que se da una situación de abuso, en la que el comercio no tenía más opción que tener el QR de Mercado Pago para cobrar. Y a pagar las comisiones que le cobraba Mercado Libre.

En este escenario de denuncias cruzadas, con acusaciones asimilables y ante el mismo organismo, ¿no debiera abrirse una instancia de negociación comercial, como ocurrió con el QR interoperable?

Ojalá, sería un camino mucho más sano, pero no se está dando.