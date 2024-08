Caputo: “Yo creo que vamos a ver una baja de precios en septiembre por la reducción del Impuesto PAIS”

El ministro de Economía de Argentina, Luis Caputo (Reuters)

El ministro de Economía, Luis Caputo, dijo este miércoles que la reducción del Impuesto PAIS del 17,5% al 7,5% a partir del 1 de septiembre va a implicar una baja de precios y que la inflación de agosto va a estar en un nivel similar a julio, mes en el cual alcanzó el 4%.

El titular del Palacio de Hacienda afirmó sobre el impuesto que pesa sobre las importaciones que “en su momento lo subimos y dije que iba a ser temporario, que era un poco para ganar poder de negociación en una situación en la que nosotros queríamos pasar la ley Bases y era obvio que estábamos en inferioridad de condiciones, entonces teníamos que mostrar de alguna manera que nosotros podíamos ir a equilibrio fiscal solos, y en ese momento esa era la única posibilidad”.

“Siempre dije que iba a ser provisorio, en ese momento, por supuesto, no me creyó nadie, porque todo el mundo dijo que cuando sube un impuesto en Argentina no baja, que cuando se crea un impuesto no se elimina. Nosotros buscamos exactamente lo opuesto a lo que ha hecho Argentina toda la vida, que ha sido perder credibilidad. Entonces uno ya entra como funcionario público con el pasado argentino de la falta de credibilidad”, aseguró en diálogo con Radio Rivadavia.

El Congreso puede insistir con la ley de movilidad jubilatoria a pesar del veto presidencial (Franco Fafasuli)

Consultado respecto a qué sucederá con los precios, dado que los importadores tendrán un menor costo, Caputo dijo: “Creo que en septiembre vamos a ver una baja de precios. Nosotros nos hemos juntado con muchas cámaras, automóviles, electrodomésticos, alimentos, motos; justamente para transmitirles esto, para transmitirles que la gente tiene que recibir y percibir del otro lado. Lo importante es que entiendan que entre todos se tiene que construir de nuevo, no sirve el sistema de especular porque es pan para hoy, hambre para mañana, y realmente la reacción de todos ha sido muy buena, yo tengo buenas perspectivas”.

Inflación

En cuanto a la inflación de agosto, el ministro consideró que va a estar en un nivel cercano a julio. “Ojalá un poco más abajo, pero va a estar alrededor del 4%”, sostuvo y agregó que en septiembre va a bajar tanto por el recorte del Impuesto PAIS como próximas medidas que se van a anunciar que “van a contribuir a bajar el costo argentino”.

“Y creo que mientras nos mantengamos en el orden macro, esa baja va a continuar. Siempre entendiendo que la inflación es un fenómeno monetario, tengamos en cuenta que Argentina es un país que ya no emite más pesos, esto es histórico. Entonces, no emite más pesos, no es una economía que está sobrecalentada. Además, la capacidad instalada está al 55%, es decir, que puede absorber cualquier shock de demanda. La realidad es que las condiciones están dadas para que la inflación siga bajando”, explicó.

Actividad económica

En otro orden, mencionó que “hoy Argentina es un alumno ejemplo en el sentido de que tenemos superávit, fiscal, comercial, de cuenta corriente y energético. Obviamente ahora te va a ir bien, porque hay una causa. Ahora, todo el mundo tiene en sus espaldas el escepticismo obvio”.

Caputo también se refirió a la actividad económica tras la fuerte caída en el primer semestre: “Se está poniendo todo verde y fuertemente. Es cierto que para que se sienta en la calle tienen que ser muchos meses consecutivos de esos signos verdes. Por eso es tan importante no movernos del orden macro, porque eso es lo que nos va a garantizar que los verdes sigan, sigan y sigan”.

“El rebote ya arrancó y por supuesto no vas a cambiar 100 años de historia y 16 de populismo extremo en 6 meses. Pero sí se pueden empezar a ver los frutos de lo que estamos haciendo. En diciembre, obviamente, era mucho más difícil y hoy ya se empieza a ver. Muchos sectores se están recuperando a dos dígitos. Cuando mirás el semáforo está casi todo en verde y muchos en dos dígitos. Por supuesto, desde un nivel muy bajo. Por eso, vamos a necesitar mucho más tiempo para que se sienta en la calle. Pero lo bueno es que ya empezó”, agregó.

Jubilados

Por otro lado, el ministro apoyó el veto del presidente Javier Milei a la ley sancionada por el Congreso para cambiar la fórmula de movilidad jubilatoria y recomponer haberes.

En este sentido, aseguró que lo votado por la oposición es 100% político. Y afirmó que “a la gente que votó eso no le importa absolutamente nada los jubilados. Cuando digo nada, es literal, nada. ¿Y por qué lo digo? Porque ellos estuvieron antes en el gobierno y solamente en el último año a los jubilados le sacaron un 30% real. Un 30% en un contexto en el que además gastaron un montón de plata, en que gastaban como locos. No es que le sacaron un 30% a los jubilados porque hicieron un ajuste. Osea no me digas que te importan los jubilados, porque vos estabas hace 7 meses ahí e hiciste lo peor con los jubilados. Entonces, esto ya es fáctico. Son hipócritas. No es opinable”.

Caputo sobre la inflación: “Ojalá un poco más abajo, pero va a estar alrededor del 4%”

“Nosotros vinimos y, teniendo que hacer un ajuste brutal, producto del despilfarro que habían hecho ellos, le estamos pagando a los jubilados un 5,5% real más en estos 7 meses. Entonces, nosotros, que en pleno ajuste le estamos recomponiendo a los jubilados. Esto no es un tema de jubilados, esto es un tema político donde ellos quieren voltear al gobierno”, sostuvo.

Además, Caputo aseguró que los jubilados perdieron plata porque el kirchnerismo “puso 3,7 millones de jubilados sin los aportes correspondientes. Entonces, el 67% de los jubilados no aportaron. Es difícil que las cuentas cierren, por supuesto que a mí me encantaría pagarles más”.

Por último, y sobre el pedido que le hace la gente de que se haga una diferencia entre los que aportaron y aquellos que no lo hicieron, precisó que esa diferencia ya existe ya que el 90% de los que cobran la mínima son justamente estos que no aportaron. El haber promedio de los que aportaron es $610.000. Y muchos de ellos también cobran pensión, y lo lleva a $900.000. Entonces es importante que se entienda que en realidad el que aportó cobra bastante más”.