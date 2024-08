Un alto funcionario de EEUU criticó el rol de China en el negocio del litio y el cobre: “Destruye la competencia para bajar los precios”

José W. Fernández

El subsecretario del Departamento de Estado de Estados Unidos para Crecimiento Económico, Energía y Medio Ambiente está de visita en Argentina como parte de una gira regional que también lo llevará a Ecuador y Perú. Hoy se reunió con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; con la canciller Diana Mondino; y con el secretario de Finanzas, Pablo Quirno.

En el contexto de su vista –la primera vez en su rol oficial, aunque había estado en el país varias veces como abogado– firmó acuerdos con la Cancillería y otras áreas del Gobierno.

El funcionario de Joe Biden habló sobre el rol de China en mercados globales de gran demanda, como los de cobre, litio y otros materiales críticos. Se refirió a la importancia para las inversiones del RIGI, el régimen de incentivos que se votó recientemente en el Congreso, y dio su punto de vista sobre el gobierno de Javier Milei. Si bien prefirió no dar mayores detalles sobre la política local y posturas como la del Presidente con respecto a la negación del cambio climático, remarcó que el país reafirmó en varias ocasiones su compromiso con el Acuerdo de París.

“Apoyamos los esfuerzos de este gobierno para estabilizar la economía e impulsar el crecimiento, pero hay que minimizar el costo social, que es un costo importantísimo”, aseguró en una rueda de prensa en la residencia del embajador Marc Stanley de la que participó Infobae.

Fernández, junto al embajador de EEUU, Marc Stanley (de espaldas) y el embajador argentino en EEUU, Gerardo Werthein

Fernández aseguró que Argentina es un país que tiene “grandes posibilidades”. “Argentina y EEUU han tenido siempre buenas relaciones, y mi trabajo es profundizarlas ayudando a traer nuevas inversiones”, dijo.

Desde la embajada local destacaron que Fernández dirige la oficina del Departamento de Estado que está en el centro delas políticas internacionales la administración Biden-Harris relacionadas con el crecimiento económico, energía, agricultura, océanos, medio ambiente, ciencia y tecnología. Además, el funcionario es Gobernador Suplente de EEUU ante el Banco Mundial, el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo y el BID. De 2009 a 2013, fue Subsecretario de Estado para Asuntos Económicos, Energéticos y Empresariales, una de las oficinas que ahora supervisa. Antes fue socio del estudio de abogados Gibson Dunn & Crutcher, en Nueva York.

Acuerdos

Esta tarde Fernández firmó con Mondino un Memorando de Entendimiento para fortalecer la cooperación en minerales críticos y, además, anunció el lanzamiento en el país del Proyecto Acelerador de Transición a Energía Limpia (CETA, en inglés) con una donación de USD 500.000 en asistencia técnica del Laboratorio Nacional del Noreste del Pacífico y el Laboratorio Nacional de Energías Renovables del Departamento de Energía de EEUU, que se articulará con la secretaría de Energía local y la subsecretaría de Medio Ambiente.

El tema de los minerales minerales críticos es central para EEUU en un mundo que demanda no sólo litio para las baterías de los autos eléctricos sino también cobre, cobalto, manganeso y otros. Y esa demanda no parará de crecer en las próximas décadas.

En funcionario americano junto al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, y el embajador Marc Stanley

“Los minerales críticos se necesitan para llegar a las metas de energía limpia. Argentina es un actor muy importante en ese campo porque tiene muchos de los minerales críticos que se requieren para esos objetivos. Según la International Energy Agency, para 2050 vamos a necesitar 42 veces la cantidad de litio que usamos hoy. Es una necesidad para el mundo y una oportunidad para países como Argentina”, destacó el funcionario estadounidense

“El desafío es llevar a cabo proyectos mineros de manera que beneficien a las comunidades, a los trabajadores; que se respeten las leyes y los requisitos ambientales. Que los países no tengan que optar entre un desastre ambiental y el crecimiento económico”, agregó.

La referencia clara es a China, un jugador central en ese negocio, al que los países centrales suelen señalar por no seguir seguir estándares globales a la hora de explorar y explotar estos recursos naturales.

— ¿Le preocupa la presencia de China en este negocio en países como Argentina?

— No nos preocupa. No abogamos por un corte de relaciones comerciales con China, nunca lo hemos hecho. De hecho, Estados Unidos tiene relaciones comerciales muy importantes con China. Lo que queremos es que compita con las mismas reglas, que no roben propiedad intelectual. Que cumplan los mismos requisitos de transparencia y legislación laboral y ambiental. Muchas de sus empresas son estatales o subvencionadas por el Estado; queremos que permitan que nuestras empresas y las de otros países puedan competir dentro de China. Que no usen su posición dominante en muchas industrias de una manera abusiva. China está inundando el mercado de litio e hizo que el precio bajara de USD 80.000 por tonelada a USD 12.000, eso lo hace un monopolista. Destruye la competencia para bajar los precios. Para eso se creó una asociación, el Minerals Security Partnership (MSP), de 14 países como EEUU, India, Corea, Japón, Canadá y la Unión Europea, para hacer inversiones en minería de manera responsable. Si no invierte una empresa norteamericana que lo haga una de un país que respeta las reglas. Buscamos diversificar la cadena de suministro porque hoy China controla dos tercios de los minerales críticos del mundo.

El funcionario del Departamento de Estado, junto a la Canciller Diana Mondino, Stanley y Werthein

En ese contexto, Fernández tendrá mañana una reunión virtual con representantes de las cinco provincias locales con minerales críticos y más de 200 empresas del mundo, muchas de las cuales, aseguró, mostraron interés de invertir en el país. En ese contexto, el funcionario aseguró que las restricciones cambiarias pueden ser un problema.

“Yo no soy experto en la situación económica argentina, pero sé que ese es un punto que nuestras empresas han resaltado en varias ocasiones”, aseguró sobre el cepo.

Fernández afirmó que si bien hoy Estados Unidos subvenciona baterías de autos cuyos minerales provienen de países con los que tiene tratados de libre comercio (con Argentina no lo tiene) y que están dentro de la Inflation Reduction Act (IRA), cuando el mundo necesitará más de 40 veces el litio que se usa ahora se está frente a un “mercado está abierto”. “Hoy ya tenemos proyectos muy importantes de minería de muchos países que no tienen tratados de libre comercio. Con un par de países en África, Australia e inversiones de compañías de Asia también. No ser parte de la IRA no ha sido un obstáculo”, destacó.

Al ser consultado sobre que la actual gestión local desfinanció regímenes de incentivos a energías limpias, expresó: “El cambio climático es una realidad. Se podrá discutir su origen, pero tenemos que buscar la manera de descarbonizar nuestras economías. Eso no lo discute nadie y tampoco se discute que es una oportunidad para algunos países. Argentina es uno ellos”.