Los empresarios del Grupo de los 6 viajan a Chile

El presidente Javier Milei con los presidente del Grupo de los 6 (G6) en una de las charlas que dio en el Cicyp

La invitación llegó desde la Cancillería. La ministra de Relaciones Exteriores, Diana Mondino, viajará a Chile este jueves como parte de una visita oficial, de la que también está previsto que participe el presidente Javier Milei, tras su paso por Vaca Muerta, el mismo día. Y como gran parte de la agenda estará centrada en mantener encuentros con empresarios del vecino país, el gobierno decidió extender la convocatoria a los líderes del Grupo de los 6 (G6), quienes viajarán con la expectativa de mantener reuniones con sus pares.

Los presidentes de la UIA, Daniel Funes de Rioja; de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), Mario Grinman; de la Cámara Argentina de la Construcción, Gustavo Weiss; de la Bolsa Argentina de Comercio, Adelmo Gabbi; y de la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba), Javier Bolzico, confirmaron su participación, mientras que por la Sociedad Rural Argentina (SRA), irá el vicepresidente, Marcos Pereda., también presidente del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (Cicyp). Según varias fuentes empresarias, están avanzando en tratativas para buscar un encuentro a solas con el presidente Javier Milei.

Si bien no está confirmada, sería a agenda abierta. De todos modos, son varios temas los que podrían estar en la mesa: la reglamentación del RIGI y las posibilidades de inversiones, la marcha de la actividad y la realidad de sectores que todavía no levantan cabeza, la presión tributaria y, sin dudas, la marcha de la macroeconomía en medio de la actual turbulencia internacional. De ocurrir, será el segundo encuentro del grupo de empresarios con Milei, ya que luego del que mantuvieron el 22 de marzo pasado en Casa Rosada, no volvieron a reunirse a solas, excepto en los almuerzos organizados por Cicyp donde el Presidente fue el principal orador, pero no son privados. Y cuando intentaron verlo en el marco del viaje al Vaticano, en febrero, donde también participaron los presidentes del G6, no tuvieron suerte.

Como gran parte de la agenda estará centrada en mantener encuentros con empresarios del vecino país, el gobierno decidió extender la convocatoria a los líderes del G6

De acuerdo con la carta que recibieron estos seis directivos, la invitación al G6 fue para “integrar la delegación empresarial” que el gobierno busca que lo acompañe en la visita oficial a Chile.

“Es nuestra intención contar con la presencia de los representantes del Grupo de los 6″, dice la misiva. Además, detalla que el programa incluirá, a las 15, un encuentro empresarial en el Hotel Mandarin Oriental, que estará presidido por Mondino y del que participarán directivos de entidades económicas chilenas y autoridades de ambos países. “A continuación –sigue la invitación– tendrá lugar en el mismo hotel el evento organizado por Gas Andes, a las 17, donde se prevé la presencia del Presidente de la Nación”.

El Gasoducto GasAndes completó el primer TCF, equivalen a 28.000 millones de metros cúbicos de gas transportado entre la Argentina y Chile

Es que el Gasoducto Gas Andes completó el transporte del primer TCF (sigla en inglés que significa Trillón de Pies Cúbicos y que equivale a aproximadamente 28.000 millones de metros cúbicos) de gas natural transportado entre Argentina y Chile a través del gasoducto que cruza la Cordillera de los Andes.

“Este proyecto, iniciado en 1997, representó una inversión conjunta en infraestructura crítica para el desarrollo económico regional. Refleja la eficiencia operativa del esfuerzo binacional, permitiendo a Argentina ampliar sus mercados y a Chile sustentar su demanda energética, industrial y residencial, contribuyendo significativamente al crecimiento de ambos países y a la transición energética”, dijeron fuentes de Corporación América, el holding de Eduardo Eurnekian. CGC es la empresa del grupo que controla el gasoducto, del que tienen el 43% de las acciones. Hugo Eurnekian, sobrino de Eduardo, es el CEO de la petrolera.

El primer TCF se alcanzó a 27 años de su inauguración –ocurrida el 7 de agosto de 1997 por los presidentes Carlos Menem, y Eduardo Frei– y en momentos en que se busca el fortalecimiento del abastecimiento de gas natural desde Vaca Muerta hacia el vecino país, a través de una serie de gasoductos que cruzan desde el norte al sur del límite binacional. Están convocados a la celebración los presidentes de los dos países, Milei y Gabriel Boric, quienes aprovecharían para mantener un encuentro informal.

Relación comercial con Chile

El intercambio bilateral de bienes entre la Argentina y Chile, medido en dólares corrientes, se incrementó 465% entre 1992 y 2023, que se traduce en una tasa de crecimiento promedio de 5,1% anual.

Durante 2023, el intercambio comercial entre Argentina y Chile fue de USD 5.674 millones, una disminución del 2,1% con respecto a 2022. Si bien el valor del comercio bilateral de 2023 se encuentra en niveles más elevados que pre pandemia, todavía se ubica un 6,3% por debajo del máximo valor de la serie en 2012 (año récord, con USD 6.058 millones).

En 2023, las exportaciones de Argentina hacia Chile fueron de USD 4.940 millones, que marcaron una merma del 1,6% con respecto al año anterior. Entre los principales productos exportados se encontraron gas natural en estado gaseoso (15% del total), aceite de petróleo crudo (14%) y vehículos para transporte de mercaderías (11%). Por otro lado, las importaciones argentinas desde Chile alcanzaron los USD 733 millones, implicando una caída del 5,8% con respecto a 2022. Los principales productos importados fueron alambre de cobre refinado, con el 12,1% del total, seguido de ferromolibdeno con 7,4% y paltas, con el 4,9 por ciento.