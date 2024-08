Mini RIGI: el gobierno anticipó beneficios fiscales que tendrá la nueva ley de impulso a pymes

El Gobierno avanzará con un proyecto de ley para pymes, pero los beneficios serán sobre todo lo incremental en empleo e inversiones.

El secretario coordinador de Producción del Ministerio de Economía, Juan Pazo, anticipó este martes ante empresarios que participaron del evento Experiencia IDEA Rosario algunos detalles del proyecto de ley de impulso a las inversiones pymes que diseña el gobierno nacional junto a provincias y empresas para enviar al Congreso una vez que se termine de reglamentar la Ley Bases.

Según mencionó el funcionario, la norma contemplaría reducciones en cargas y aportes patronales sobre el incremento de personal, atado a un blanqueo laboral, amortización acelerada para bienes de capital, devolución de IVA con plazos más beneficiosos y alivio a firmas que perdieron acceso al crédito por morosidad en sus deudas. “Hay al menos 10 o 12 provincias que trabajan con nosotros y nos traen propuestas”, contó Pazo.

El secretario coordinador de Producción del Ministerio de Economía, Juan Pazo.

En los últimos meses, mandatarios provinciales y referentes empresarios reclaman a la gestión de Javier Milei iniciativas para darle impulso a las compañías locales, impactadas por la recesión, ya que el flamante Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) está destinado a proyectos de inversión superiores a los USD 200 millones.

Algunas entidades, como UIA y CAME, le acercaron en las últimas semanas a Pazo sus propuestas para terminar un borrador que comenzó a definirse. Según anticiparon altas fuentes oficiales a Infobae, de lo que no caben dudas es que “todas las medidas que integren esta ley estarán orientadas a todo lo incremental, es decir, nuevas inversiones o nuevo empleo, por ejemplo” y que se buscará que no tengan costo fiscal.

“Sin crecimiento no va a haber superávit fiscal consistente. El crecimiento depende de ustedes. Pero ahora creo que tienen una buena noticia, el crecimiento va a volver en baja de impuestos”, dijo Pazo este martes en su participación en Experiencia IDEA.

En ese sentido, Pazo destacó este martes que para el gobierno la macro es importante, “porque sin ordenamiento macroeconómico no creemos que haya ordenamiento de la micro”. También aseguró que el ministro de Economía, Luis Caputo, a quien responde en la gestión, tiene la mirada puesta en la microeconomía.

El funcionario también se refirió al pedido de quita de retenciones que realiza desde hace tiempo el sector agropecuario y que fue reiterado por los gobernadores del centro en el evento que realizó este martes IDEA en Rosario.

Pazo alentó a los empresarios de IDEA a acelerar las inversiones.

“Cuando hablan de la agroindustria y de las retenciones, yo como productor agropecuario, sería el hombre más feliz de mi vida si pudiésemos eliminar retenciones. Pero no quiero dejar de destacar que, cuando asumimos la brecha de casi el 200%, esa es la mayor retención que teníamos los productores agropecuarios de la República Argentina. Esa más los fideicomisos del trigo, los volúmenes de equilibrio, la prohibición de exportación de determinados cortes de carne, la cantidad de barreras paraarancelarias y registros que había para los exportadores que fuimos eliminando”, apuntó.

Pazo también animó a los empresarios a invertir en la Argentina y reiteró que la intencion del Gobierno es aliviar la carga impositiva del sector privado a medida que el crecimiento de la economía lo permita.

“Sin crecimiento no va a haber superávit fiscal consistente. El crecimiento depende de ustedes. Pero ahora creo que tienen una buena noticia, el crecimiento va a volver en baja de impuestos. Y nuestra meta mayor es esa, es generar competitividad a través de baja de impuestos y que el trabajo de todos ustedes y la inversión de todos ustedes vuelva a ustedes. Esto por un motivo fundamental, porque creemos que es lo que va a generar trabajo de calidad y poner a la Argentina en un lugar 10.000 veces mejor de lo que está”, afirmó el secretario coordinador de Producción.