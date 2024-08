Ante empresarios, gobernadores reclamaron a Milei un plan productivo y eliminar retenciones

Gobernadores de la región centro participaron de la Experiencia IDEA Rosario.

Los gobernadores de la región centro Maximiliano Pullaro, de Santa Fe; Martín Llaryora, de Córdoba, y Rogelio Frigerio, de Entre Ríos, reclamaron este martes al Gobierno de Javier Milei una “agenda productiva” que acompañe el programa de ajuste fiscal. Hubo además un pedido para la eliminación de las retenciones a las exportaciones.

Los mandatarios provinciales participaron de la Experiencia IDEA que se desarrolla hoy en el Ros Tower Hotel de la ciudad santafesina de Rosario, evento que reúne a los principales empresarios y políticos de la región centro del país. Sus intervenciones tuvieron lugar antes de que hablara el secretario Coordinador de Producción del Ministerio de Economía, Juan Pazo.

“Cuando salimos de la primera reunión con el Presidente [Milei], me acuerdo de que hubo una conferencia de prensa y cuando me preguntaron, yo dije claramente que la Argentina necesita un plan fiscal, pero un plan fiscal solo no genera desarrollo en un país. Solo la producción genera trabajo”, dijo el gobernador peronista cordobés.

Martín Llaryora, gobernador de Córdoba.

Además, resaltó que la mala reputación para el país es muchas veces una limitante para conseguir financiamiento. “En conversaciones con fondos de inversiones nos decían que si no estuviéramos en la Argentina, ellos deberían visitarnos a nosotros porque la agenda de seguridad alimentaria es prioridad en el mundo”, comentó.

Llaryora sostuvo que uno de los desafíos hacia adelante es “bregar” para que las retenciones a las exportaciones sean eliminadas y sostuvo que Córdoba pagó unos USD 40.000 millones por ese impuesto en las últimas casi dos décadas. “Es un mal impuesto, es un desafío. Logramos parar un aumento con la votación de la Ley Bases. El Gobierno dice que una vez que mejore la macro va a haber una baja”, agregó.

Maximiliano Pullaro, gobernador de Santa Fe.

Por su parte, Pullaro comentó que acompaña las medidas de fondo que tomó la gestión de Milei a nivel nacional respecto al ordenamiento de las variables macro, pero reclamó que hace falta “generar una agenda productiva en el orden nacional que nos permita apostar fundamentalmente al desarrollo”.

“Si no miramos el sistema federal, la Argentina va a ir de fracaso en fracaso. Es el modelo que hay que imitar, con el fortalecimiento del desarrollo productivo y la defensa del interior productivo. Acompañamos al Gobierno nacional con el equilibrio de las cuentas y con la inflación”, resaltó el mandatario radical de Santa Fe.

En cuanto a las retenciones, Frigerio mencionó que, en el marco de la discusión de la primera versión del paquete fiscal de la Ley Bases que impulsó el oficialismo y que luego fue retirada del Congreso por el Ministerio de Economía, hace seis meses se pusieron “al frente de la lucha contra ese impuesto nefasto y también entonces se hablaba de derechos de exportación a las economías regionales”.

Rogelio Frigerio, gobernador de Entre Ríos.

“Nuestro gobierno tiene la responsabilidad de achicar diferencias con las otras provincias del centro, pero claramente Santa Fe y Córdoba en los últimos 50 años han tenido un mayor desarrollo relativo. Entre Ríos tiene muy mala performance en empleos públicos sobre población y nuestro objetivo es priorizar el empleo privado, de calidad”, reconoció el dirigente de Juntos por el Cambio.

Frigerio además se refirió al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) contenido en la Ley Bases y a una alternativa que prepara para su provincia. “Apoyamos el RIGI, a mi juicio una muy buena Ley, pero sesgada a la industria extractiva. Nosotros estamos trabajando en un Régimen de Incentivo a Nuevas Inversiones (RINI). Trabajando en nuestras deficiencias: una mejor política de infraestructura, conectividad. Y la energía en sí mismo. Lo único que le cambia la cabeza a la gente es eso, el empleo privado y de calidad”, detalló.