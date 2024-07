Crece la tensión entre Milei y Kicillof por lugar en el que hará la mayor obra de infraestructura de la historia

El presidente Javier Milei y el gobernado de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof

El presidente Javier Milei cruzó al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, por el mega proyecto de inversión de gas natural licuado (GNL), cuyos detalles y locación se terminarán de definir en las próximas semanas.

Se trata de un proyecto de YPF y la malaya Petronas y que se considera la mayor obra de infraestructura de la historia argentina. La planta es la instalación necesaria para transformar el gas y hacerlo exportable por medio de barcos, los mismos que hoy importa el país y que generaron un fuerte gasto de dólares del Tesoro y el BCRA en los últimos años (aunque mucho menos desde que funciona el Gasoducto Néstor Kirchner que inyecta fluido a red nacional y ahorra, en parte, esas importaciones).

Esto permitiría, desde 2031 y si se cumplen las previsiones oficiales, exportaciones anuales totales por unos USD 30.000 millones (gas y también crudo). Esa misma cifra demandará la construcción de la planta, que se haría en varias etapas (al principio con “barcos fábricas” y luego con la planta propiamente dicha).

Una de las cuestiones en duda es el lugar donde se localizará el proyecto, que nació en el gobierno de Alberto Fernández tiene plena continuidad en el actual. Las opciones de las compañías son Buenos Aires o Río Negro. Si bien se suponía que esto se iba definir a mediados de julio, se espera que se precise el próximo mes, a principios o mediados de agosto. Temas de impuestos, infraestructura, condiciones naturales de ambos lugares y, sobre todo, la adhesión al Régimen de grandes Inversiones (RIGI) terminarán de inclinar la balanza.

En este marco es que Milei tomó partido respecto a la locación del proyecto: “En Buenos Aires tenés al lastre de Kicillof, que es un expropiador serial. ¿Le van a confiar a un comunista? Si hubiera querido hacer las cosas bien, se hubiera adherido al RIGI nacional”, dijo en una entrevista con Alejandro Fantino.

Un barco de licuefacción de GNL (Kimimasa Mayama/Bloomberg News)

Consultado si la inversión va a irse finalmente a Río Negro, sostuvo: “Obvio que se va a ir a otro lado. ¿Vas a invertir donde está Kicillof? ¿Para qué quiere un RIGI distinto, para hacerlo con sus ideas comunistas?”. La decisión la tomarán los directorios de YPF y Petronas, pero no hay que olvidar que las acciones de la petrolera local están en un un 51% en manos del Estado.

En respuesta, el mandatario bonaerense publicó en su cuenta de X: “Enoja y, a la vez, entristece escuchar al presidente abordar un tema tan importante de manera tan superficial y grosera. Y, además, con tanta agresividad. No podemos naturalizar que quien conduce el Estado Nacional y representa a nuestro país se maneje con tanta irresponsabilidad. Porque mientras Javier Milei despliega este espectáculo tragicómico, el desempleo sigue creciendo y la producción sigue cayendo”.

“La construcción de la planta de GNL es una inversión muy importante tanto para nuestra provincia como para el país. Espero que YPF y Petronas manejen el tema con seriedad y profesionalismo, sin dejarse influenciar por los comentarios trasnochados que escupe a diario el presidente y que ya nos hicieron entrar en conflicto con nuestros socios comerciales más estratégicos como China, Brasil, España, Colombia y Francia”, sostuvo.

Horacio Marín, presidente de YPF (Alejandro Beltrame)

Sobre la “disputa” con Río Negro, afirmó: “Seguiré trabajando en favor de los intereses de la provincia que gobierno y en defensa de los derechos de los bonaerenses sin entrar en una ridícula competencia con una provincia hermana y sin caer en las provocaciones de un presidente que confunde al país con las redes sociales”. Y agregó que “nuestra tarea es urgente: fortalecer un escudo y una red para proteger al pueblo bonaerense de las agresiones de Milei y contribuir a la construcción de una alternativa para la Argentina”.

Cabe recordar que si bien el gobernador no adhirió al RIGI nacional, decidió enviar a la Legislatura un proyecto de similares características con el objetivo de que la inversión por USD 50 mil millones que implica el proyecto energético se quede en el territorio bonaerense.

Las autoridades bonaerenses y también algunos sectores de la oposición, como por ejemplo el radicalismo, exhiben los beneficios logísticos que otorga el puerto de Ingeniero White en Bahía Blanca para su instalación por sobre la opción de Río Negro que ofreció Punta Colorada, en Sierras Bajas, para llevar adelante el proyecto.

Fuentes de YPF aseguraron a Infobae esta mañana que “el Presidente dijo algo lógico y de sentido común y es lo que nosotros venimos diciendo desde el comienzo ‘Sin RIGI no hay GNL’, es la primera condición que está escrita en las cartas que le enviamos a ambos gobernadores, luego están las evaluaciones técnico/económicas que van a terminar de definir el destino del proyecto. Pero el RIGI es un contexto y marco normativo necesario para que el proyecto se desarrolle, hasta ahora solo adhirió formalmente Río Negro”.

En el mismo sentido, el presidente de la compañía, Horacio Marín, había dicho a este medio que “sin RIGI no iba a haber GNL ni potencial de Vaca Muerta, pero con RIGI sólo no alcanza, hay que tener el proyecto, financiación y estabilidad. Hay que demostrar que a bajos precios el proyecto es rentable, sustentable y que puede pagar la deuda. Cobrando un precio de USD 8 FOB [en puerto] por millón de BTU [la unidad con la que se mide el gas] de valor de reposición para el gas de Vaca Muerta, en promedio, el proyecto sería rentable. Salió el RIGI, pero no es automático. Por ahora estamos haciendo la ingeniería con Petronas para los primeros 40 millones de metros cúbicos y esperamos que la decisión final de inversión se pueda tomar a fines del año que viene”.

En YPF, y descartada la posibilidad de que la administración Milei pretenda venderla, aseguran que el proyecto es “absolutamente estratégico para el Gobierno”.