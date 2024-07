El Banco Central compró USD 30 millones en el mercado pero las reservas volvieron a caer

En una sesión mayorista con negocios por USD 270,7 millones en el segmento de contado, el Banco Central se alzó con compras por 30 millones de dólares. En el transcurso de julio la entidad conserva un saldo neto a favor de USD 290 millones por su participación cambiaria.

En tanto, las reservas internacionales restaron USD 33 millones, a USD 27.580 millones, un mínimo desde el 30 de abril, en una jornada con baja de 0,2% para el oro, que también integra el stock de activos.

El Banco Central acumula compras netas en el mercado de cambios por USD 17.529 millones desde el 11 de diciembre del año pasado, cuando asumió el gobierno de Javier Milei. A la vez, el stock de reservas internacionales mejoró en USD 6.371 millones o 30%, desde los USD 21.209 millones del 7 de diciembre de 2023.

Los analistas de Portfolio Personal Inversiones confiaron en que “los anuncios habrían sido suficientes para reducir la brecha cambiaria, con el mercado creyendo la señal de que el equipo económico hará todo lo posible para mantenerla a raya. Ante las declaraciones de asesores del Ministerio de Economía, no queda claro si el BCRA esterilizará $2,5 billones derivados de la emisión de las compras netas de los últimos meses en el MULC, lo que podría implicar una oferta potencial en el mercado financiero de USD1.900 millones al contado con liquidación del último cierre”.

Las compras de la rueda por USD 30 millones en el MULC significaron para el Central una expansión de $27.720 millones en el día. Con la vigencia del nuevo esquema monetario se deberían absorber $58.177 millones, debido a la intervención en el mercado mayorista a partir del lunes 15. Desde la entidad monetaria aclararon a Infobae que las operaciones de venta de divisas en el mercado de valores -en los negocios de “contado con liquidación” y MEP- “no es una información que se vaya a hacer pública, al menos por el momento”.

Se viene el blanqueo

Por otra parte, la AFIP reglamentó el nuevo régimen de regularización de activos o “blanqueo” de capitales, por el cual no pagará el impuesto quienes regularicen hasta 100.000 dólares. Se podrá regularizar cualquier monto sin costo, si no se retira el dinero del sistema financiero antes del 31 de diciembre de 2025 o se lo invierte en los destinos autorizados. También pueden exteriorizar activos las personas no residentes.

El ente recaudador indicó que esta medida está dirigida tanto a los residentes en el país como a todos los argentinos que mudaron su residencia fiscal a otro país, y hoy pueden decidir su regreso al amparo de este proceso. “Es posible regularizar cualquier monto sin costo, si se mantiene el dinero en el sistema financiero hasta el 31 de diciembre de 2025, o bien se lo invierte en algunas de las colocaciones autorizadas por el Ministerio de Economía”, señaló.

Por el blanqueo, no estarán sujetas al pago de impuestos quienes regularicen cualquier clase de bienes o tenencias por un valor de hasta USD 100.000

Es importante destacar que cuanto antes se ingrese al régimen, menor será la alícuota a abonar. Las alícuotas se dividen en tres etapas: 1) Hasta el 30 de septiembre de 2024, se abona una alícuota del 5% sobre el excedente de USD 100.000; 2) Hasta el 31 de diciembre de 2024, la alícuota es del 10%, y 3) Hasta el 31 de marzo de 2025, la alícuota asciende al 15%.

Una novedad es que pueden adherir al régimen las personas humanas que hayan perdido la residencia fiscal antes del 31 de diciembre de 2023. Al adherirse al blanqueo, estas personas adquirirán nuevamente la residencia a partir del 1° de enero de 2024.

La norma también reglamenta la posibilidad de adelantar el pago de Bienes Personales de 2023 a 2027 con una alícuota de 0,45% por año, lo que beneficia al contribuyente al quedar exento de presentar la declaración jurada hasta 2028 y al lograr estabilidad fiscal (no se podrán cobrar mayores alícuotas durante ese periodo sobre su patrimonio).

“Para facilitar la exteriorización, se ha previsto que se manifieste la adhesión al régimen abonando el 75% del impuesto que corresponde según los bienes a incluir, y luego -hay un mes adicional después de cada etapa- el contribuyente presentará la declaración jurada con el detalle de dichos bienes y abonará el 25 % restante”, precisó la AFIP.

Los bienes que pueden exteriorizarse son aquellos en poder del contribuyente -titularidad, posesión, tenencia o guarda- al 31 de diciembre de 2023, lo cual se acreditará en la declaración jurada adjuntando las constancias de la tenencia y valuación de los mismos a dicha fecha.

En el caso de exteriorizar dinero en efectivo, el mismo deberá depositarse en una Cuenta Especial de Regularización de Activos, y mientras se mantengan en la misma no pagarán el impuesto. Sin embargo, los fondos que no sean transferidos a dichas cuentas tributarán. El dinero en efectivo debe regularizarse dentro de la primera etapa, hasta el 30 de septiembre de 2024.