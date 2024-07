“Claramente el mercado no les creyó nada”: críticas de los economistas tras el anuncio de la nueva política monetaria

El ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili (Gustavo Gavotti)

Entre una suba en el riesgo país por el desplome de los activos argentinos y una escalada de los dólares paralelos que pusieron más presión sobre la brecha cambiaria, el Gobierno intentó este lunes dar el primer paso en el nuevo plan de política monetaria que anunció el viernes y presentó ante los bancos.

Pero la reacción negativa en los mercados pone un manto de duda sobre si la expectativa de los inversores ya se movió más allá de los planes de emisión monetaria o de una señal fiscal fuerte, y empieza a mirar más allá. El reclamo que los analistas identifican como más claro es el del establecimiento de una hoja de ruta para la salida de los controles cambiarios, un tema que no apareció entre los anuncios oficiales. El ministro de Economía Luis Caputo, además, volvió a descartar una devaluación y retoques al esquema cambiario de dólar exportador y depreciación de 2% mensual del tipo de cambio oficial.

El economista Roberto Cachanosky, crítico del plan económico de Javier Milei, aseguró que “el Congreso le dio al Gobierno las dos cosas que estaba pidiendo, habló Caputo, el presidente del BCRA (Santiago Bausili), ayer habló Milei de nuevo. El viernes el mercado ya estaba en suba de tipos de cambio y baja de la bolsa y suba del riesgo país. Hoy se profundizó. Claramente no les creyó nada de lo que explicaron”, dijo el economista.

Roberto Cachanosky

En ese sentido, además de la cuestión de expectativas, hay un elemento que para Cachanosky impacta que es que, a pesar del discurso oficial, existe un nivel de emisión monetaria que tiene correlato en los dólares paralelos. “El BCRA está emitiendo moneda y eso se está traduciendo en la suba de los dólares. El riesgo país sube porque (el mercado) pregunta ¿qué va a hacer el BCRA? Les dice a los bancos que la deuda se la va a dar al Tesoro, y se va a hacer cargo de eso. La pregunta es de dónde va a sacar la plata para pagar los intereses”, continuó.

“Si hasta ahora tienen que hacer un esfuerzo fiscal muy grande para pagar, cuando le trasladen toda esa deuda, la duda es si van a poder pagar. Según leí el BCRA va a asegurar que si el Tesoro no puede pagar va a estar garantizado”, dijo. “La emisión cero es un cuento chino. Desde mediados de marzo la expansión monetaria fue fenomenal. Estás teniendo en el mes que acaba de pasar un 17% de aumento de la base monetaria. Es una enormidad”, planteó.

“Es la segunda vez que dice que van a la emisión cero, y eso no existe desde mediados de marzo para acá. ¿Qué emisión cero? Si le dan a la maquinita como en la época de Massa prácticamente”, disparó. Y salió al cruce del presidente, que se refirió en duros términos a economistas como Ricardo López Murphy y Carlos Melconian al tildarlos de “fracasados”. “¿Te dieron la Ley Bases, el paquete fiscal, te premiaron por todos lados y tenés este resultado en el mercado? Te diría que no sé quién es el que fracasó”, concluyó Cachanosky.

Ricardo Delgado (Analytica)

Un ex ministro de Economía, que prefirió conversar en off the record, mencionó ante este medio que “el problema central del Gobierno es que el esquema monetario y cambiario necesita un rediseño, hay que corregirlo y hacerlo viable”, dijo. “Primero hay que unificar el mercado cambiario”, continuó. “Hubo en los últimos meses una expansión enorme de la cantidad de dinero, es difícil estabilizar así”, planteó.

Para Ricardo Delgado, director de Analytica, “la señal que se intentó mandar el día viernes no funcionó. Toda la cuestión del pase de manos de deuda del Central al Tesoro me parece que fue la excusa para tratar de calmar al mercado, teniendo por obvio el hecho de que en las últimas cuatro semanas el Central no compró dólares netos”, dijo a Infobae.

“Entonces, en un mes en donde se liquidó el campo, liquidó casi 2.500 millones de dólares, una liquidación razonable, con algo de retención, pero nada complejo. Lo cual también demuestra que la discusión sobre el nivel de tipo de cambio sigue estando presente. Me parece que hay que tomar estas primeras señales de los mercados como un indicador de que es probable que se necesite algún tipo de reajuste, sintonía fina en el esquema económico”, cerró Delgado.

El ex ministro de Economía Domingo Cavallo

Para Javier Casabal, estratega de Renta Fija de Adcap, “el mercado esperaba noticias de la conferencia del Ministro Caputo y de Bausili, pero no las recibió. Esto, junto con el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense, contribuyó a la liquidación. Fue un día difícil para todas las clases de activos argentinos”.

“En líneas generales lo que estamos viendo es que el mercado no está viendo con buenos ojos que el Banco Central vaya a perder USD 2.000 millones en los próximos meses, validada por la conferencia de prensa de Luis Caputo-Santiago Bausilli. Ante la especulación de un posible cambio en el esquema cambiario, se empieza a ver algo de cobertura contra el dólar”, mencionó.

“En cuanto al dólar CCL/MEP, seguimos viendo fuerte convicción en los fundamentals financieros (la cantidad de dólares y la cantidad de pesos) que evolucionan de manera positiva pero observamos que los vendedores –especialmente el campo– tenga menos apuro por vender. Por eso vemos que el nivel actual se mantenga por un tiempo. La pregunta de fondo respecto a la sostenibilidad del modelo sigue sin encontrar respuesta y esto pone limitaciones a los escenarios más optimistas”, cerró.

Gabriel Rubinstein, ex viceministro de Economía

El analista de mercado Gustavo Ber agregó, en tanto, que “la primera reacción de los inversores, que se refleja en los activos financieros así como en los dólares financieros y libre, está siendo cautelosa y expectante de adicionales detalles sobre la implementación del nuevo esquema monetario. También se busca evaluar el esfuerzo fiscal adicional necesario y la dinámica de las reservas en vista a que el momento no habría cambios en los principales lineamientos de la política cambiaria”.

“Ocurre que no conformaron las expectativas más allá de reconocer la importancia de seguir avanzando en el saneamiento de la hoja de balance del BCRA, aún cuando ello como contrapartida requerirá de mayor esfuerzo fiscal. Una ‘brecha’ como la actual del orden del 50% debería ser suficiente, y será importante que se pueda estabilizar para evitar distorsiones y un deterioro en las expectativas”, concluyó.

Hace algunas horas, el ex ministro de Economía Domingo Cavallo sugirió que el Gobierno debería acelerar la salida del cepo y la devaluación del tipo de cambio oficial para no perder más reservas en el Banco Central. En un posteo subido a su blog, el también ex presidente del Banco Central indicó que, con esas medidas, es más probable que el FMI acepte ayudar al país con nuevos recursos.

“El equipo económico no muestra apuro por remover las restricciones cambiarias tanto al comercio como al movimiento de capitales porque teme que de hacerlo podría producirse un salto cambiario capaz de desestabilizar nuevamente la macroeconomía”, sostuvo Cavallo en un posteo de este lunes.

Luis Caputo, al ingresar a la conferencia de prensa del viernes pasado (Gustavo Gavotti)

“El staff del FMI, la mayoría de los economistas profesionales ortodoxos y los inversores en bonos y acciones argentinos, aun cuando valoran y ponderan el ajuste fiscal que generó fuertes superávits en el primer semestre, no parecen compartir esta estrategia del gobierno y esperan cambios importantes en las políticas cambiaria y monetaria”, afirmó.

Por su parte, Gabriel Rubinstein, ex viceministro de Economía durante el final del gobierno de Alberto Fernández y número dos del entonces ministro de Economía Sergio Massa, emitió una serie de declaraciones donde analiza y evalúa la política económica del actual gobierno.

Rubinstein comenzó sus comentarios valorando la consolidación fiscal realizada por el gobierno de Milei, destacando que “el ajuste fiscal realizado de unos 5 puntos del PIB” tiene un “enorme mérito” debido a su contundencia en mantener el equilibrio fiscal necesario.

Rubinstein destacó un exceso de oferta de Base Monetaria en los últimos 60 días, que estima en unos 3 billones de pesos, equivalente al 25% de la Base Monetaria. Este exceso, según el exviceministro, ha provocado una demanda excesiva de dólares y bienes, explicando en parte el aumento del dólar contado con liquidación (CCL). “La política monetaria expansiva (exagerada emisión y exagerada baja de tasas), ha sido para mí, un error no forzado, que opaca la performance fiscal. Y que dificultará probablemente, una salida del cepo sin otra significativa devaluación”, advirtió Rubinstein.

También hubo una suerte de “fuego amigo” con declaraciones de Emilio Ocampo, quien fue anunciado por Javier Milei como presidente del Banco Central durante la campaña electoral del año pasado, algo que finalmente no ocurrió. “Letra de regulación monetaria tiene ciertas reminiscencias setentistas que hubiera sido conveniente evitar. Los libros no muerden”, escribió en X sobre la estrategia de Caputo y Bausili quien fue el autor del modelo inicial que eligió el Presidente para una eventual dolarización.