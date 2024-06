Cepo cambiario: la pista que dio Milei sobre por qué se podría demorarse la salida de los controles al dólar

Milei con Epstein, durante los meses de campaña electoral

El presidente Javier Milei compartió un mensaje a través de su cuenta de X que dio pistas sobre cuál es la visión que tiene el Gobierno sobre el momento en que estarán las condiciones dadas para levantar el cepo cambiario.

Darío Epstein, director de Research for Traders, posteó que el cepo es “una porquería heredada” y sugió que la manera correcta de eliminarlo es hacer solo cuando el terreno esté preparado, una idea que repiten el jefe de Estado y el ministro de Economía Luis Caputo.

“No hay ninguna duda que el cepo es una porquería (heredada). Y tampoco ninguna duda que el Presidente y sus Ministros están en contra del cepo. El punto es levantarlo de forma tal de no generar un daño mayor. Romper todo es un minuto. Construir lleva tiempo”, dijo Epstein, que durante el último tramo de campaña presidencial de Milei formó parte de su círculo de asesores.

Research for Traders fue la organización que realizó en la primera semana de junio el Latam Economic Forum en el que el presidente había dado alguna explicación sobre qué condiciones espera antes de tomar la decisión de terminar con los controles cambiarios.

El jefe de Estado detalló que el Gobierno está a 6 billones de pesos de pasivos remunerados del BCRA de distancia de tener el camino allanado para levantar el cepo al dólar. “Nos quedan 18 billones de pesos, de los cuales 12 billones están en manos del sector público, faltan 6 billones. Estamos ahí de terminar el problema de los pasivos remunerados. De los 12 billones, 7 billones están en Banco Nación y las tenencias del Ministerio de Economía en el Banco Nación son 3,5 billones”, hizo la cuenta a grandes rasgos.

De todas formas, dijo que el último obstáculo que identifica antes de salir de los controles cambiarios es “el problema de los puts”, el seguro de venta hacia el Banco Central que tienen los bancos sobre una porción de los bonos del Tesoro, y que podría implicar emisión monetaria en caso de que fuesen ejecutados. “Estamos trabajando para resolver ese tema. Cuando lo resolvamos, chau cepo”, dijo el presidente.

El ministro Caputo también hizo su propia consideración, en las últimas semanas, sobre qué necesitaría el gobierno para poder activar esa medida. El jefe del Palacio de Hacienda explicó que los cuatro requisito son el ancla fiscal, la normalización del flujo, la normalización del stock y la relación razonable entre reservas internacionales y pasivos remunerados.

Este último aparece como el más difícil. Caputo explicó que esta medida es crucial para garantizar la estabilidad del sistema financiero y la capacidad del Banco Central para manejar sus obligaciones. El Poder Ejecutivo busca financiamiento adicional por parte del Fondo Monetario Internacional para conseguir ese colchón de divisas.

Este miércoles el economista Carlos Melconian, uno de los blancos favoritos del presidente para la esgrima discursiva, definió al cepo como “ilevantable”. “Esto empezaba con un proceso de régimen cambiario dolarizador. Y ahora resulta que veo que hay colegas que apoyan a rajatabla el modelo que dicen que no se puede abrir el cepo. ¿Cómo pasamos del régimen dolarizador a no poder abrir el cepo?”, dijo el ex presidente del Banco Nación en diálogo con Radio Rivadavia.

Y aseguró que el cepo, con un régimen cambiario alternativo, se podría haber abierto y no en una forma generalizada. “El cepo puede tener en algún momento una agenda a futuro anunciada por el ministro 2024-2025 para ser abierto y eso se para frente a la cámara, pone la agenda, lo dice y se compromete”, señaló.