Debate entre economistas: ¿el balance del Banco Central está mejorando lo suficiente para levantar el cepo?

Peatones pasan frente al edificio del Banco Central de Argentina en Buenos Aires. Foto de archivo. REUTERS/Enrique Marcarian

Sin sorpresas, el Banco Central sigue de racha compradora y lleva adquirido en el mercado oficial unos USD 1.500 millones en abril, lo cual a pesar de los feriados ya supera la mitad de lo comprado en todo marzo. La resultante es una mejora en las reservas, lo que contribuye a lo que el Presidente denomina el “proceso de saneamiento” del Banco Central, paso indispensable desde su mirada para eliminar el cepo cambiario.

Sin embargo, a pesar de la acumulación de divisas que dejaría a la autoridad monetaria a las puertas de salir del rojo en cuanto a las reservas netas durante el actual trimestre, se extiende desde hace varios días el debate entre economistas respecto de qué tanto está mejorando el balance del Banco Central y si, efectivamente, el Gobierno está avanzando en su saneamiento. Es decir, surgen dudas respecto de si el levantamiento del cepo está cerca o, incluso, más lejos que en diciembre del año pasado con el gobierno anterior.

Quien lo puso en esos términos fue el economista Roberto Cachanosky quien, en coincidencia con varios de sus colegas del mercado, Uno de ellos fue Cristian Buteler quien comparó el volumen de pasivos remunerados del BCRA (la deuda de la entidad) desde diciembre a la fecha convertidos al dólar contado con liquidación (CCL) cuya cotización se mantuvo estable y no al dólar oficial, cuyo salto en diciembre del año pasado hizo precisamente que se licuaran gran parte de esos pasivos, como consideran muchos economistas es correcto hacer. En cualquier caso, para Cachanosky la salida del cepo está más lejos hoy de lo que estaba con el ex ministro de Economía, Sergio Massa, a principios de diciembre.

“¿Están limpiando el balance del Banco Central?”, se preguntó el experto en la red social X y fundamentó sus dudas. “Milei dice que cuando terminen de limpiar el balance del BCRA van a levantar el cepo. Pasando todo a dólares al CCL, la base monetaria se mantiene estable. Las reservas brutas crecen pero los pasivos monetarios remunerados, incluyendo BOPREAL, crecen mucho más rápido que las reservas”, escribió. Acompañó con un cálculo, que fue objetado por usuarios de la red social. Según Cachanosky, al 7 de diciembre los pasivos remunerados superaban a las reservas brutas en un 59% mientras que ahora lo hacen en un 73%. “En mi humilde opinión no veo que el balance del BCRA se esté limpiando, por lo tanto, no se ve tan cerca el levantamiento del cepo. Al contrario, parece alejarse” dijo.

Gráfico de Roberto Cachanosky

Las respuestas no se hicieron esperar. En principio, se le señaló que si bien es correcto incluir el bono para los importadores (el BOPREAL) como un pasivo remunerado, lo cierto es que se trata del sinceramiento de una deuda que también existía en diciembre, no computada en ese momento como tal. Es decir, la base de comparación no serían equivalentes.

Por otro lado, el ex vicepresidente del Banco Central, Lucas Llach, puntualizó que el fenómeno, además, es característico de procesos de apreciación cambiaria. “Cuando el público quiere aumentar la proporción de su portafolio que está en pesos, inevitablemente sube el valor en dólares del dinero existente, sea por emisión (deseada), por apreciación nominal o por una combinación de ambos”, respondió al planteo de Cachanosky mientras que desde Aurum Valores, el jefe de Research, Pablo Repetto más preocupado por el atraso cambiario que por los pasivos remunerados, consideró que la manera correcto de realizar los cálculos es al dólar oficial ya que es el valor al que se emiten los pesos para comprar las reservas.

Con ese tipo de cambio, según un informe reciente de Romano Group, los pasivos remunerados del BCRA caerían a la mitad en las próximas semanas. A fuerza de la agresiva baja de tasas -amén de la devaluación- que se profundiza en la medida que la inflación parece bajar más rápido que lo esperado, se prevé que del pico de más de 10% del PBI que supieron alcanzar en 2023, en las próximas semanas ese pasivo se acercará al equivalente de 5 puntos del PBI.