Colectivos: antes de la reunión con la UTA, el Gobierno le dijo a las empresas que no dará más subsidios y se tensa la paritaria

La UTA y las cámaras volverán a sentarse a negociar este miércoles (NA)

El Gobierno recibió este martes a las empresas que operan líneas de colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), les pidió que “encaucen” el conflicto con la UTA pero reiteró que no aumentará la partida de subsidios para cubrir el costo salarial adicional que implicaría cumplir con el reclamo que motoriza el sindicato. Así, se tensa la paritaria con el gremio que conduce Roberto Fernández, que reclama un aumento de $250.000 que las compañías aseguran que no pueden afrontar.

Este miércoles tendrá lugar un nuevo cara a cara entre las cámaras que operan las líneas de colectivos en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense y la UTA ante la Secretaría de Trabajo, a las 13. El gremio advirtió que será “el plazo final” que aceptarán estirar la discusión antes de tomar una medida de fuerza que incluya un paro de servicios de colectivos.

Desde la Secretaría de Transporte, que conduce Franco Mogetta, aseguraron tras la reunión, que tuvo lugar en la sede del Ministerio de Economía, que entienden “las necesidades” que atraviesa “el sistema” de red de colectivos en el AMBA, con empresas que aseguran que su estructura de costos no llega a ser cubierta con el precio de las tarifas ni con las transferencias desde el Tesoro. Mogetta “repasó las medidas tomadas anteriormente respecto a la estructura de costos y la situación tarifaria, la cual se actualizó al inicio del año”, mencionaron desde Transporte.

Luego del encuentro, el vicepresidente de la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA) Luciano Fusaro aseguró que “vamos a continuar la negociación con el gremio, no vamos a adelantar nada por respeto a la otra parte. No se puede trasladar todo (el costo del servicio) a tarifa de inmediato por la situación social delicada. El transporte podría funcionar con tarifas, no pedimos subsidios. Tenemos que tener el doble de paciencia y creatividad”, mencionó.

“En el corto plazo tenemos que construir una propuesta para discutir con el gremio pero priorizando la paz social. Vamos a hacer el mayor esfuerzo dados los elementos que tenemos. Es necesario un aumento de tarifas, hay que evaluar cómo y cuánto. Un boleto sin subsidio es de 1.200 pesos. De ahí a lo que se paga ahora hay distintos niveles de subsidio. Nosotros fijamos nuestra postura pero es el Estado el que decide porque es un servicio regulado”, concluyó.

Los empresarios se llevaron la certeza, que bajó desde los funcionarios del área, de que no habrá “refuerzo” de partidas presupuestarias, por lo que, según sus números, no tendrán espalda para pagar el incremento de casi 35% que el sindicato reclama para los salarios de los choferes, que fueron depositados ayer lunes.

La Secretaría de Transporte se reunió con los empresarios de colectivos, a horas de un nuevo cara a cara con la UTA

En esos 250.000 pesos de distancia está el nudo del conflicto entre el gremio y las empresas. La UTA reclama que al básico de marzo se le incorpore la suma no remunerativa de $250.000 abonada en febrero, mes en el que el sueldo inicial alcanzaba los $737.000. Es decir, el sindicato pide que el básico a cobrar sea de 987.000 pesos.

El problema es que las cámaras empresarias, aseguran, no reciben por parte del gobierno este mes los subsidios para abonar dicha suma ya que sostienen que el cálculo de estos se hace sobre la paritaria aprobada que es de $737.000 y que para marzo no hay nada firmado, solo una base de negociación.

La UTA reclama la acreditación de los sueldos de marzo con una actualización haciendo referencia al artículo 6° de su convenio paritario, el cual indica: “Las partes asumen el compromiso de reunirse después del 15 de marzo y una vez que hubiera sido publicado el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente al mes de febrero a los fines de determinar el salario del mes de marzo, cuya base de cálculo convenida será de $987.000,00 como salario básico conformado para el mes de febrero para el personal de conducción inicial del transporte automotor de pasajeros del AMBA y proporcional al resto de las categorías”.

Las empresas operadores de transporte de pasajeros, por su parte, publicó un comunicado en el que aseguraron: “Solicitamos a la autoridad de aplicación (en referencia a la Secretaría de Transporte) que proceda de manera inmediata a corregir los cálculos que determinar los niveles de ingresos necesarios para operar”.

Desde la Secretaría de Transporte afirman que “no tiene injerencia en los acuerdos de paritarias que mantiene la UTA con la patronal, no es parte del acuerdo y por ende no es responsable de los mismos. La Secretaría de Transporte de la Nación hizo lo que le correspondía y concretó un reconocimiento de costos del sector, manteniendo diálogo con las Cámaras. No puede intervenir de otra forma ya que no es parte del conflicto”.

“Con respecto al pago de subsidios a las empresas de transporte automotor del AMBA, la Secretaría de Transporte recuerda que se encuentra al día con el pago de todos los fondos previstos a las empresas los cuales se abonan, como siempre, en tiempo y forma. El único responsable del pago salarial a sus empleados son las empresas y no las secretarías gubernamentales”, agregan.