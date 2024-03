Apoyo empresarial y buenas perspectivas para los mercados del lunes tras el discurso de Milei

El Presidente Javier Milei, en la apertura de sesiones (Pool de prensa)

Dolarización, competencia de monedas, nuevo acuerdo con el FMI, fondos frescos para levantar el cepo, reforma previsional, privatizaciones. Ninguna de esas cosas, que conformaban la constelación de expectativas y también fantasías que despertaba el discurso de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso fue anunciado por el presidente Javier Milei ante la asamblea legislativa. Sin embargo, su discurso no decepcionó, Lejos de eso, cosechó inmediatas repercusiones positivas y un vaticinio que se confirmará (o no) a partir del lunes. “El mercado va a festejar este discurso. No hubo ningún anuncio específico para el mercado pero va a arrancar todo para arriba. Fue componedor”, arriesgó Santiago López Alfaro, de Patente Valores. El experimentado trader y analista destacó que, además, que la convocatoria al Pacto de Mayo es “con tiempo”, lo que refuerza la credibilidad del llamado.

Esa mirada sintetiza la reacción de los operadores del mundo de las finanzas, quienes ven subas de acciones y bonos para el próximo lunes, con más achicamiento de la brecha cambiaria y un clima positivo que promete extenderse en el tiempo. “Milei fue ganando credibilidad en el mercado, si no cae el DNU, y si sale el Pacto de Mayo con los gobernadores (léase Ley de Bases), me animo a decir que los activos argentinos tienen un upside (recorrido al alza) importante por delante. Es clave la menor conflictividad que planteó para acercar posiciones,” aportó el trader Esteban Monte.

Pero no sólo desde las finanzas llegaron a apoyos. El plan de 10 medidas incluído en el eventual Pacto, particularmente las reformas laboral y tributarias además de la inviolabilidad de la propiedad privada previsiblemente despierta el más profundo entusiasmo del sector privado. Las cámaras empresariales no tardaron en expresarse a favor. Entre las primeras, la Cámara Argentina de Comercio (CAC) y también la entidad que aglutina a los exportadores de cereales, CIARA-CEC.

“El diagnóstico y el curso de acción planteado por el Presidente Milei van en la dirección correcta. Desde nuestra entidad apoyamos firmemente el proceso de desregulación que está llevando adelante el Gobierno Nacional, como así también el contundente ordenamiento fiscal y monetario, la austeridad en el manejo de los fondos públicos y el combate a la corrupción enquistada en diversos ámbitos”, sostuvo Natalio Mario Grinman, presidente de la CAC, poco después de concluido el mensaje del primer mandatario.

El discurso presidencial entusiasmó a los propios y genera expectativa positivas en algunos de los ajenos (Gustavo Gavotti)

Un mensaje similar llegó casi al mismo tiempo desde la entidad exportadora. “El discurso del Presidente de la Nación, Javier Milei, en la Apertura de Sesiones Ordinarias fue contundente, claro y preciso en el camino a transitar para salir de esta profunda crisis económica y social. Alentamos a los gobernadores a sumarse al Pacto de Mayo que debe sentar las bases del desarrollo sostenible que necesita nuestra país con un comercio exterior con valor agregado que sea la clave del crecimiento”, fue el breve pero firme texto de CIARA-CEC.

Entre las entidades vinculadas al campo surgieron más apoyos. El Consejo Agroindustiral Argentino (CAA) apoyó la convocatoria presidencial: “Instamos a las fuerzas políticas, gobiernos provinciales, legisladores y entidades gremiales empresariales y de trabajadores, a trabajar para lograr que “el Mayo Cordobés” sea el punto de partida de una nueva Argentina que atraiga inversiones, genere empleo de calidad y pueda salir al mundo con productos con agregado de valor”.

En el mismo sentido, la Bolsa de Cereales hizo “un llamado a las fuerzas políticas a convertir el próximo mayo en el punto de partida para la construcción de una nueva Argentina. Lograr políticas de largo plazo, es el camino para crecer, generando empleo de manera federal. A su vez, manifestamos nuestro compromiso y apoyo a la iniciativa: ‘Córdoba allí estaremos’”.

Lo que atrae a los mercados

El cambio de tono y la convocatoria a la negociación son, más allá del corazón de las reformas que se impulsan, una arista fundamental que llama al entusiasmo de los mercados y despeja temores. A tal punto que los contratos futuros del dólar se dispararon durante la jornada 5% ante la inevitable dosis de incertidumbre que generaba el discurso presidencial. A partir del lunes, en cambio, esa suba revertirá la tendencia según el economista Fernando Marull. “Rofex se derrite el lunes”, opinó en alusión a la suba previa a la presentación de Mieli.

Desde una perspectiva más macro, el economista Sebastián Galiani consideró que el presidente Milei sorprendió positivamente al sistema político al convocarlo a firmar un nuevo pacto social “basado en principios básicos que el país nunca debió haber abandonado: 1) capitalismo; 2) equilibrio fiscal; 3) reducción del gasto público; 4) sistema tributario eficiente, incluyendo la coparticipación federal; 5) integración al mundo; 6) reforma previsional que haga al sistema sostenible; 7) reforma laboral que promueva el empleo formal; 8) reforma política que incremente la competitividad del sistema”.