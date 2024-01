Un experto de Wall Street elogió a Milei: “Tomó medidas para evitar la explosión inflacionaria y el default”

José Luis Daza es uno de los ejecutivos de Wall Street con mayor conocimiento de la Argentina en particular y de los mercados emergentes en general

Este economista chileno de 65 años (aunque nació en Buenos Aires mientras su padre se desempeñaba como diplomático), doctor en Economía de la Universidad de Georgetown, dialogó con Infobae sobre los primeros pasos que dio Javier Milei, la relación del nuevo gobierno con el mercado y la visión sobre la relación entre el país y el FMI, entre otras cuestiones.

Daza contó desde Nueva York que la dolarización no debe ser una prioridad para el equipo económico que lidera Luis Caputo y consideró equivocado comparar a Milei con el ex presidente norteamericano Donald Trump. Sus principales definiciones fueron las siguientes:

Milei y Trump

“Tienen en común el estilo, la forma de hacer política. Pero en sustancia son diferentes y sus ideas en economía son diametralmente opuestas”.

“Trump jamás ha leído un libro en su vida. Ni siquiera fue capaz de leer su propio libro, escrito con un “ghost writer”. En economía es proteccionista, intervencionista y le gusta usar el estado para dar prebendas. Quiere dirigir la economía a sectores que él cree importante. Es expansionista fiscalmente, no le importan el déficit fiscal”.

“Es obvio que ha leído bastante. Quiere apertura de la economía al comercio internacional y eliminar barreras a la competencia interna”

“Pueden no gustarte las ideas de Milei pero es obvio que ha leído bastante. Quiere apertura de la economía al comercio internacional y eliminar barreras a la competencia interna que protegen a unos afortunados que se enriquecen a costa del resto de la población”.

“Es excepcionalmente austero fiscalmente. A diferencia del nacionalismo de Trump, no tiene un ápice de nacionalismo patriotero”.

Trump y Milei: “Tienen en común el estilo, la forma de hacer política. Pero en sustancia son diferentes y sus ideas en economía son diametralmente opuestas” (Gettyimages)

Los primeros pasos de la política económica

“Muy bien dadas las circunstancias. La economía Argentina era como un avión en caída libre a punto de estrellarse y explotar en una bola hiperinflacionaria. Banco Central quebrado, Tesoro quebrado y pagos de deuda eminentes. Tomaron muchas medidas ad hoc para cerrar el grifo monetario y tratar de evitar la explosión inflacionaria y default”.

“Por el momento lograron estabilizarla y evitar la explosión hiperinflacionaria. El equipo económico entiende que estas medidas no son suficientes, sostenibles ni deseables en el largo plazo”.

“La economía Argentina era como un avión en caída libre a punto de estrellarse y explotar en una bola hiperinflacionaria”

“Ahí entra el programa de Federico Sturzenegger que es excepcionalmente ambicioso y positivo. Si se implementa una parte importante del programa Argentina tiene por delante un futuro excepcionalmente positivo”.

Los principales riesgos de corto plazo:

“El Gobierno está tratando de estabilizar una economía endeudada en dólares, sin dólares en el Banco Central, sin mercado de capitales, con inflación reprimida y con un sólo instrumento de política económica: la política fiscal”.

“Un problema es que los mercados recién verán el progreso en la eliminación del déficit en varios meses más. Entretanto Argentina tiene un régimen cambiario cuasi fijo, en un contexto donde la inflación rápidamente erosiona el overshooting de la depreciación. Nadie sabe cuál es el valor de equilibrio de la moneda”.

“Creo que introducir mayor y creciente flexibilidad al régimen cambiario para reducir la probabilidad de mayores saltos futuros reduciría riesgos”.

“El gobierno está tratando de estabilizar una economía endeudada en dólares, sin dólares en el Banco Central, sin mercado de capitales, con inflación reprimida y con un sólo instrumento de política económica: la política fiscal” (Reuters)

“A mediano plazo, el mayor riesgo es político. ¿Podrá Javier Milei implementar el programa? Haber sido muy transparente en la campana con respecto a lo que haría, le da un fuerte capital político. No engañó a nadie. Su instinto de ir por todo lo que se necesita también ayuda”.

La tolerancia social al ajuste

“A diferencia de lo que veía hace un par de años, creo que parte importante de la sociedad argentina cambió. Era para mí muy impresionante ver como la “centroderecha” argentina se oponía a reducción sustancial del tamaño del Estado y a la apertura al comercio internacional. No era solamente el kirchnerismo o la izquierda para quien no era prioridad. Era todo el establishment cultural, político y económico argentino”.

“Pero el fracaso del modelo peronista/kirchnerista es similar al fracaso del socialismo soviético que llevó a la caída del muro de Berlín: absolutamente innegable y catastrófico. Parafraseando a Thatcher, el peor enemigo del Peronismo no es el capitalismo libertario, es la realidad”.

“El fracaso del modelo peronista/kirchnerista es similar al fracaso del socialismo soviético que llevó a la caída del muro de Berlín: absolutamente innegable y catastrófico”

“Milei tuvo la virtud, valentía y talento comunicacional de presentar una narrativa alternativa, un marco conceptual que explicaba las razones del catastrófico fracaso. La solución no era administrar mejor el modelo como querían hacer sectores del macrismo. Había que arrancarlo de raíz”.

“La personalidad y habilidades comunicacionales de Milei jugaron un rol clave en este cambio. Necesitabas a alguien histriónico, que llamara la atención, con desprecio por las formas para ir de choque contra la incrustada cultura estatista y proteccionista del establishment. Un señor de buenos modales, apelando a la razón jamás lo habría logrado. El estilo comunicacional de Milei lo ha convertido en un ícono internacional”.

“Igual, va a haber brutal oposición al cambio por parte de grupos de interés que nacieron, crecieron y subsisten amparados por una maraña regulatoria y alimentados por recursos del Estado”.

El daño reputacional de las últimas décadas no se revierte con discursos ni tampoco en un par de años. Mi consejo a las autoridades es que se olviden de los fondos de Wall Street” (EFE)

La actitud de “ver para creer”

“Es así. El daño reputacional de las últimas décadas no se revierte con discursos ni tampoco en un par de años. Mi consejo a las autoridades es que se olviden de los fondos de Wall Street. Que se olviden de la inversión financiera y se enfoquen en crear condiciones para la inversión real”.

“La reputación se revierte cumpliendo la palabra, ejecutando el programa de gobierno empezando por la eliminación total del déficit fiscal de manera que sea sostenible en el tiempo”.

“Si la Argentina quiere mostrar al mundo que cambió definitivamente, enfatizaría la apertura comercial al mundo y la eliminación completa de todos los programas proteccionistas, incluyendo el régimen de Tierra del Fuego”.

“Si la Argentina quiere mostrar al mundo que cambió definitivamente, enfatizaría la apertura comercial al mundo y la eliminación completa de todos los programas proteccionistas”

“La eliminación del régimen de Tierra del Fuego es una especie de litmus test para señalar que Argentina cambió de verdad. Paradojalmente, no es un punto que veo enfatizar a economistas argentinos, muy obsesionados con la estabilización de corto plazo”.

“Las ideas de Federico Sturzenegger muestran el camino para convertir a la Argentina en la nación más dinámica y prospera del continente. Pero hay que implementarlas”.

“El FMI se encuentra con un caso único en el mundo donde las autoridades con quien negocia son más ambiciosas en reducir el déficit fiscal que el propio fondo. Eso crea un muy buen ambiente para la negociación"

La actitud del FMI

“El Fondo se encuentra con un caso único en el mundo donde las autoridades con quien negocia son más ambiciosas en reducir el déficit fiscal que el propio FMI. Eso crea un muy buen ambiente para la negociación. Por lo que veo en la prensa y comunicados de autoridades máximas del FMI, hay excelente disposición en el fondo a colaborar. Si Argentina cumple con lo acordado en estos meses va a haber un nuevo acuerdo y recursos frescos”.

“El FMI fue creado para un mundo que no existe hoy, pero sigue siendo un instrumento útil de geopolítica para sus principales accionistas. Veo muy difícil que haya cambios sustantivos”.

“Hay un problema de incentivos. En definitiva para subsistir el FMI necesita prestar. Sus empleados necesitan que países pidan préstamos, que haya programas nuevos. Tiene muy buenos técnicos pero están sujetos a fuertes restricciones políticas impuestas por los principales accionistas”.

“El Fondo se encuentra con un caso único en el mundo donde las autoridades con quien negocia son más ambiciosas en reducir el déficit fiscal que el propio FMI”

“Los técnicos tienen incentivos internos a acordar programas aunque su sostenibilidad sea cuestionable. Si no funcionan se revisarán las metas en el futuro. Son pocos los casos de fallas tan estrepitosas que terminan carreras dentro de la institución. Argentina es uno de ellos”.

La dolarización

“No sé lo que piensa Milei. Imagino que en su mente mantiene la opción de dolarizar. “El clamor por la dolarización es la respuesta natural de la población frente al trauma inflacionario de los últimos cincuenta años”.

“Pero para hacer que la dolarización sea viable y duradera, el Gobierno tiene que hacer cosas que si las consigue, la dolarización ya no será necesaria. Como dice: superávit sustentable y flexibilización de todos los mercados y contratos”.

“Desde mi punto de vista no es el camino óptimo. La dolarización te deja expuesto a shocks reales. Si cae el valor en dólares de tus exportaciones agrícolas, necesitas que caigan los salarios en dólares de todos aquellos involucrados en la cadena productiva de esos bienes”. (Reuters)

“Desde mi punto de vista no es el camino óptimo. La dolarización te deja expuesto a shocks reales. Si cae el valor en dólares de tus exportaciones agrícolas, necesitas que caigan los salarios en dólares de todos aquellos involucrados en la cadena productiva de esos bienes”.

“Si no puedes depreciar, entonces tienen que caer los salarios nominales y otros precios establecidos en contratos. Para eso necesitas regulación acorde que hoy no existe. El otro problema es la inestabilidad del sistema bancario si no tienes un prestamista de última instancia”.

“Para hacer que la dolarización sea viable y duradera, el Gobierno tiene que hacer cosas que si las consigue, la dolarización ya no será necesaria”

“Por otra parte creo que los costos de dolarizar son menores en Argentina que en la mayor parte de otros países. El costo de mantener la posibilidad de hacer política monetaria anticíclica ha sido absolutamente catastrófico en términos de inflación”.

El panorama para los emergentes

“Salvo el gran déficit fiscal de Estados Unidos, no veo grandes desequilibrios que sean una amenaza inmediata para mercados emergentes. Debemos acostumbrarnos a un mundo que crece más lentamente con las consecuencias políticas y de conflicto que ello conlleva”.

“Salimos de la pandemia de Covid con una guerra por ahora fría entre China y Estados Unidos. Chine cambió de modelo económico y regresó a uno centralizado, liderado por el estado y el partido comunista. Se van a estancar. Le puede pasar a China lo que le paso a Chile que se estancó antes de alcanzar el bienestar para la mayoría dela población generando enorme frustración”.

“América Latina es irrelevante para el mundo más allá de los precios de las materias primas, jugadores de futbol y comida mexicana y peruana. Se ven como sociedades fracasadas que en 75 años no pudieron acortar la distancia en ingresos con la de países desarrollados. Asia si lo consiguió. Como la diferencia en ingresos seguirá aumentando, un día nos vamos a despertar y habrán 50 millones de latinos en la frontera tratando de entra a Estados Unidos. Ahí Estados Unidos va a prestar atención”.

“Si Javier Milei logra implementar la mayor parte de su programa y si sus ideas agarran raíz, Argentina será la excepción. Será el país más dinámico y próspero de la región. Lo más importante es que si tiene éxito impactara intelectualmente a todo el continente. Otros seguirán su camino”.

"El programa de gobierno de Boric era una mezcla entre peronismo kirchnerista e ideas asociadas a la izquierda revolucionaria cubana" (Télam)

La gestión de Boric

“El programa de gobierno de Gabriel Boric era una mezcla entre peronismo kirchnerista e ideas asociadas a la izquierda revolucionaria cubana. Pero al no tener mayoría en el Congreso trató de imponer el programa vía la reforma constitucional que fue rechazada masivamente por la población. En ese momento su gobierno refundacional murió”.

“Desde entonces se dedicó a administrar un sistema en decadencia, estancado, azotado por el crimen y con escándalos de corrupción por muchos estamentos del sector publico. Sus propuestas de reformas microeconómicas extremas han sido rechazadas en el Congreso o abandonadas por él mismo. La gestión del aparato público ha sido desastrosa, en particular su incapacidad de contener la creciente violencia. Hoy casi dos tercios de la población rechaza su gobierno”.

“Chile entró en la decadencia que azota al continente ya por más de medio siglo. Lo único destacable es que ha podido mantener un orden fiscal”, concluyó Daza.