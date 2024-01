Con demoras, se empiezan a aplicar desde hoy las nuevas tarifas de colectivos en el AMBA: cuánto vale cada boleto

Se definieron los nuevos precios del boleto de colectivos según el trayecto (Ministerio de Transporte)

A partir de hoy, 1° de enero de 2024, entran en vigencia los nuevos precios para los boletos de colectivo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Sin embargo, las empresas operadoras de líneas de colectivos han informado que la implementación de los nuevos tarifarios podría demorarse algunos días debido a ajustes operativos pendientes en las máquinas validadoras de los vehículos.

La Asociación Argentina de Empresas de Transporte Automotor (Aaeta) comunicó a través de redes sociales que el ajuste al nuevo cuadro tarifario, que eleva el boleto mínimo a $77, podría retrasarse debido a que los nuevos cuadros tarifarios SUBE aún no han sido cargados en las validadoras de los colectivos. La Secretaría de Transporte aún no ha emitido una orden a Nación Servicios, operador de la tarjeta SUBE, para procesar el nuevo cuadro tarifario.

“Es posible que el ajuste al nuevo cuadro tarifario que lleva el Boleto minimo a $ 77 demore algunos dias, ya que aún no han sido cargado los nuevos cuadros tarifarios SUBE en las validadoras de los colectivos. No tenemos precisiones todavia”, detalló la cámara empresaria en la red social X, ex Twitter.

Fuentes del sector aseguraron a Infobae que “todavía Nación Servicios (que opera la tarjeta SUBE) no cargó los nuevos cuadros tarifarios, todavía ese proceso no lo hicieron, estamos preguntando y no hay información. Tiene que haber una orden de la Secretaría de Transporte a Nación Servicios para que ellos procesen el nuevo cuadro, y eso impacte en las validadoras de los colectivos. Es muy probable que el 1° de enero y quizás martes y miércoles se cobre la tarifa actual”, apuntaron.

Vale recordar que no será el único incremento ya que habrá otro ajuste a partir del 1° de febrero. También se confirmó la regularización de la frecuencia del servicio.

Detalle de los Nuevos Precios por Distancia Recorrida:

Trayecto de hasta 3 km: de $52,96 a $76,92

Trayecto de 3 a 6 km: de $59 a $85,69

Trayecto de 6 a 12 km: de $63,54 a $92,29

Trayecto de 12 a 27 km: de $68,09 a $98,90

Trayecto de 27 a 45 km: de $72,61 a $105,46

Estos incrementos son parte de un ajuste por el atraso tarifario acumulado en los últimos años, especialmente desde agosto pasado. La administración anterior había suspendido la actualización automática basada en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec. Este retraso, junto con demoras en el pago de subsidios, provocó interrupciones en el servicio de transporte de pasajeros en el Gran Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La política de subsidio a los usuarios se mantiene a través de los atributos sociales de la tarjeta SUBE, ofreciendo un descuento del 55% en los viajes para jubilados, pensionados, personal de trabajo doméstico, veteranos de la Guerra de Malvinas, monotributistas sociales, beneficiarios de AUH y AUE, Más y Mejor Trabajo, seguro de desempleo, seguro de capacitación y empleo, y el programa Promover Igualdad de Oportunidades.

Precios con Subsidio por Distancia Recorrida:

Hasta 3 km: de $23,83 a $34,81

Hasta 6 km: de $26,55 a $38,56

Hasta 12 km: de $28,59 a $41,53

Hasta 27 km: de $30,64 a $44,51

Hasta 45 km: de $32,67 a $47,46

La Secretaría de Transporte ha programado una audiencia pública para mediados del próximo mes con el fin de discutir nuevos aumentos y la posible eliminación de algunos subsidios.

El trayecto de 3 a 6 km, el que más viajes concentra, de $59 a $85,69 (Reuters)

De Cuánto es el Aumento

Las tarifas de colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) han experimentado un incremento significativo a partir del 1° de enero de 2024. A continuación, se detalla el valor anterior de los boletos y el nuevo valor, todos ellos con una suba del 45,24 por ciento:

Tramo de 0 a 3 km :

Tarifa anterior: $52,96

Nueva tarifa: $76,92

Tramo de 3 a 6 km :

Tarifa anterior: $59,00

Nueva tarifa: $85,69

Tramo de 6 a 12 km :

Tarifa anterior: $63,54

Nueva tarifa: $92,29

Tramo de 12 a 27 km :

Tarifa anterior: $68,09

Nueva tarifa: $98,90

Tramo de más de 27 km:

Tarifa anterior: $72,61

Nueva tarifa: $105,46

Aumento en las Tarifas de Trenes del AMBA

Además de los incrementos en los boletos de colectivo, el Gobierno nacional ha anunciado un aumento del 45% en las tarifas de trenes del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), que entrará en vigor a partir del 15 de enero de 2024. Este ajuste afectará a las líneas Mitre, Sarmiento, San Martín, Roca, Belgrano y Urquiza.

Los nuevos precios serán los siguientes:

Para las líneas Mitre, Sarmiento y San Martín, la tarifa mínima aumentará de $33,29 a $48,38.

En las líneas Roca, Belgrano y Urquiza, la tarifa mínima se incrementará de $25,72 a $37,38.

Los valores más altos para estas líneas ascenderán a $76,96 y $59,37, respectivamente.

Este aumento se produce en un contexto donde el transporte ferroviario de pasajeros recibe un fuerte subsidio del Gobierno Nacional, equivalente al 98% del costo de operación. La Resolución 1017/22 establece la metodología para actualizar los cuadros tarifarios de los servicios de transporte público de pasajeros ferroviarios, resultando en este incremento del 45,32%.

Se espera una audiencia pública a mediados del próximo mes para discutir nuevos aumentos y la posible reducción de subsidios, tanto para los colectivos como para los trenes. El debate sobre el precio del boleto incluye la discusión sobre la desigualdad en el reparto de subsidios entre el AMBA y otras regiones del país.