Bajó la tasa del plazo fijo: cómo hacer rendir los pesos en medio de la disparada de los precios

La imagen de un chanchito alcancía roto ilustra la dura realidad de una economía en crisis, reflejando ahorros perdidos, impacto en dólares, inflación, divisas y la volatilidad de los mercados en el país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Banco Central (BCRA) dispuso este lunes una baja de la tasa de interés mínima para los depósitos a plazo fijo a 30 días desde el 133% al 110% nominal anual, lo que representa una reducción de 23 puntos porcentuales y un golpe para los ahorristas que verán disminuidos sus rendimientos frente a la inflación.

Asimismo, la nueva normativa de la autoridad monetaria establece que ya no habrá distinción entre los minoristas y mayoristas. Al primer universo de personas humanas que utilizaban este tipo de instrumentos por hasta $30 millones se les convalidaban rendimientos mayores, algo que ya no continuará vigente.

Así, la medida implica un rendimiento mensual del 9,1% y una Tasa Efectiva Anual (TEA) del 186,5%. Cabe destacar que hasta ahora eran del 11% y 253%, respectivamente.

Simulador de plazo Fijo Cuánto ganás en 30 días ¿Cuánto vas a invertir?

Calcular Limpiar Al final del plazo fijo recibís: Intereses ganados Tasa de interés vigente 110,00% Tasa efectiva mensual 9,04%

Esto desalienta fuertemente la inversión en los plazos fijos tradicionales ya que su rentabilidad quedará en terreno negativo contra la inflación, cuyas proyecciones para diciembre se ubican por encima del 20% mensual y que esperan que se mantenga en dos dígitos, al menos, durante todo el primer trimestre de 2024.

Además, si bien el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que realiza el Banco Central estimó que el año terminará con una inflación del 189,2% interanual, el informe se realizó antes de la devaluación que llevó el dólar oficial a $800 y el desarme del programa Precios Justos.

En cuanto a las expectativas para 2024, el banco JP Morgan proyectó que el año próximo cerrará con una inflación del 210%.

En este contexto, distintos analistas mencionaron a Infobae otras opciones de inversión para proteger los ahorros y que no pierdan poder adquisitivo.

Las mejores opciones de inversión para los especialistas

La asesora financiera Elena Alonso considera que una buena opción sería invertir en bonos CER, que ajustan por inflación, y en las nuevas Letras del Tesoro que lanzarán este miércoles en lo que es la primera licitación del gobierno de Javier Milei. Se ofrecerán Letras del Tesoro Nacional a Descuento (Ledes) con vencimiento al 18 de enero de 2024 , que de acuerdo a Alonso, podrían tener una tasa efectiva del 15% mensual y del 437,7% anual.

Desde Adcap Grupo Financiero, Javier Casabal, estratega de renta fija, aseguró: “La baja de tasas de los plazos fijos apunta a un universo actual de alternativas de tasa que no está siendo suficiente para cubrir una inflación en el orden del 30%. No hay ningún producto de corto plazo que pueda cubrir 30 puntos de inflación: los bonos linkeados a la inflación, como el Boncer TX24, que vence el 25 de marzo de 2024, rinden inflación menos 60. Entonces, hoy estás pagando muy caro por un producto que no te va a cubrir 100% la inflación por venir”.

“Si efectivamente el tipo de cambio se devalúa al 2% mensual y la brecha se mantiene en el nivel actual, el 15% en pesos se convierte en 13% en dólares” (Casabal)

“De repente, empiezan a aparecer muy atractivos los productos que rinden tasa fija, y aparentemente van a ser la única alternativa que se va a ofrecer en la próxima licitación del Tesoro”, sostuvo.

No obstante, Casabal señaló que la forma correcta de medir el rendimiento en pesos es mirando si resulta positiva o es negativa la tasa en dólares.

Y detalló: “Si efectivamente el tipo de cambio se devalúa al 2% mensual y la brecha se mantiene en el nivel actual, el 15% en pesos se convierte en 13% en dólares. Es un rendimiento que es muy alto para un mes, una ganancia enorme en dólares. También, es enorme el incentivo a estar en cualquier instrumento que tenga un buen carry en pesos porque no estamos mirando principalmente si cubre o no cubre inflación, sino lo que estamos mirando es si vale más o menos dólares a fin de mes”.

Por su parte, Andrés Reschini, analista de F2 Soluciones Financieras, dijo: “Como los tipos de cambio dejan de rendir, el público comienza a preferir tasas en pesos y bonos CER ante las altas expectativas inflacionarias”.

En tanto, el analista financiero Gastón Lentini considera que dentro de lo que es renta fija no hay ningún instrumento en el mercado que permita que el ahorrista se refugie de la inflación. “Los próximos bonos que está por emitir el gobierno van a estar licitándose con tasas cercanas a un 4% por encima del CER. Ahora bien, son bonos que vencen dentro de un año y el precio será determinado por la licitación. Entonces, si bien el bono indica que paga 4% por arriba de la inflación, el precio que pagan los inversores es mas de $1 por bono. Por este motivo, ese 4% no será tal y los inversores van a obtener menor tasa. Como alternativas, podemos dolarizarnos y comprar acciones”, dijo.

Miradas acerca de la medida

Respecto al objetivo de la nueva normativa, Reschini afirmó: “La baja de tasas está dentro de la estrategia del equipo económico para sanear el balance del BCRA. Esto consiste en trasladar pasivos de la autoridad monetaria al Tesoro y es probable que en la licitación de este miércoles se terminen convalidando tasas más atractivas para los instrumentos a 30 días a descuento en pesos”.

“Además, se les allanó el camino a los bancos para que puedan adquirir esta deuda de manera de poder colocar sus pasivos contra este instrumento del Tesoro en lugar de Leliqs, cuya emisión fue cortada”, agregó.

“Es probable que en la licitación de este miércoles se terminen convalidando tasas más atractivas” (Reschini)

En este sentido, el Banco Central indicó en un comunicado: “Con el fin de racionalizar su esquema de gestión de liquidez, el directorio decidió dejar de realizar licitaciones de Leliqs a futuro, pasando a ser las operaciones de pases pasivos su principal instrumento de absorción de excedentes monetarios”, añadió la autoridad monetaria.

Por su parte, Lentini consideró: “Para mí es una decisión que va a traer mucha más pobreza porque acá el ajuste se está realizando vía licuación. La inflación va a ser más o menos del 25% en el mes y el Estado está pagando por todas sus deudas remuneradas, o por muchas de ellas, entre 10% y 15%. Es decir, por cada mes que pasa debe menor cantidad de plata. Así, se ven perjudicados todos los que tienen deuda del Estado. Entiéndase, los bancos, empleados públicos, cuyos sueldos no se van a actualizar un 25% mensual, y jubilados. Hay una gran parte de la población que yo creo que todavía no se dio cuenta de la pérdida de poder adquisitivo que va a tener. Entonces, este ajuste que tanto se hablaba y que iba a pagar la política está siendo costeado por los privados”.