Luis Caputo: “Recibimos una situación de catástrofe, lo que estamos haciendo es para que la inflación no se exacerbe”

Luis Caputo, muy activo en la explicación de las primeras medidas económicas

El ministro de Economía, Luis Caputo, se mostró muy satisfecho con la reacción de los mercados a las primeras medidas económicas y dijo que el actual proceso inflacionario, que anualizado cifró en 3.000% anual durante las últimas dos semanas, es consecuencia de “La herencia y sus consecuencias de corto plazo: es una situación de catástrofe, recibimos la peor herencia, 15 puntos del PBI de déficit consolidado y una inflación que se destapa, producto de las políticas de los últimos 20 años”.

¿El fogonazo es producto del (anterior) control de precios y el descontrol fiscal?, le preguntó el periodista Luis Majul en su programa en La Nación +, a lo que Caputo respondió que las medidas que adoptó el gobierno fueron “para que esa situación de inflación heredada no se exacerbe; ya estábamos en eso. Las medidas fueron muy bien recibidas. Cuando uno toma medidas que no tienen fundamento pasa lo que pasó en agosto de 2023, con la última devaluación de Massa, aumentaron el dólar 281 a 360. No había ninguna otra medida atrás y en 3 días el tipo de cambio libre subió de 600 a 740 pesos, la brecha se mantuvo y sabemos lo que pasó”. En cambio, prosiguió el funcionario, tras la reciente devaluación, que llevó el dólar oficial a $800 y en 3 días el tipo de cambio libre o blue cayó de $1.100 a $980 y la brecha se redujo “y estamos en la brecha de cuando Alberto Fernández asumió en diciembre de 2019; si no hay medidas consistentes atrás, eso no puede pasar”, aseguró.

Caputo dijo que “va a ser duro” soportar la inflación de los próximos meses que atribuyó a la inercia “y a la inflación que estaba bajo la alfombra. Van a ser meses difíciles. Todas las medidas que estamos tomando son parar revertir ese proceso. La inflación va a ceder”, aseguró.

El ministro también reiteró la afirmación del presidente Javier Milei de que el ajuste anunciado es 60% del Estado, mediante reducción del gasto público, y 40% del sector privado, por el aumento de impuestos. Como ejemplo de reducción de gastos mencionó que Economía va a devolver 600 autos, que pondrá a la venta o traspasará al ministerio de Seguridad, y como otros rubros de recorte mencionó la reducción de ministerios y secretarias, las transferencias discrecionales a provincias y los subsidios.

De un ancla a 3 anclas

“El ancla es fiscal”, subrayó. Pero a esos elementos explicó que se le suman la reducción de la tasas de interés del Banco Central, lo cual permitirá reducir el valor real de la deuda del Banco Central, además de que la entidad no emitirá más dinero para financiar al Tesoro.

También asignó importancia al bono en dólares (Bopreal) que emitirá el Banco Central para que suscriban los importadores, que aseguró que permitirá empezar a regularizar las importaciones y evitar faltantes que pueden llegar a paralizar procesos productivos. “Una sola pieza te puede trabar toda la producción. ¿Cómo lo destrabamos?: te vamos a dar los dólares en el futuro, cuando el BCRA tenga dólares, porque va a haber superávit comercial”.

El nuevo bono, aseguró Caputo, cotizará a un precio alto, y permitirá además que al colocarlos el Banco Central pueda absorber pesos y reducir la cantidad de dinero en la economía incluso en términos nominales, sumando así un “ancla monetaria” al “ancla fiscal” anunciada.

“Va a haber menos pesos, en función de cuántos bonos compren los importadores; se eliminará el sobrante de pesos y hará que la inflación caiga fuertemente, porque la inflación es un fenómeno monetario”, explicó el ministro. Y eso también, agregó,permitirá estabilizar el tipo de cambio libre, proveyendo un tercer “ancla”, el “ancla cambiaria”.

“Pasamos de un esquema sin ningún ancla, a 3 anclas con este nuevo bono”, explicó Caputo.

Caputo elogió el estudio sobre regulaciones de Federico Sturzenegger y dijo que el BCRA, ahora presidido por Santiago Bausili, no emitirá más dinero para financiar al déficit fiscal e incluso empezará a reducir la cantidad de dinero mediante la colocación de un bono en dólares entre los importadores

Otras definiciones del ministro:

-Reversión de la baja de ganancias y aumento de las retenciones.

Se hacen “porque la prioridad es ir a déficit cero y la Argentina tiene poca credibilidad. Necesitamos ganar credibilidad, porque hoy no hay, mostrando que llegar a déficit cero es creíble. “El presidente me dijo que el déficit cero no se negocia y que hay que tener en cuenta a los más necesitados”, dijo Caputo. Además, señaló, el dólar oficial pasó de 360 a 800 pesos con o cual pedir a los exportadores que “devuelvan” el 15% “tiene lógica”. De hecho, subrayó, los exportadores empezaron a liquidar, el Banco Central está recuperando reservas y el tipo de cambio libre bajó, volviéndose al nivel de brecha de fines de 2019, cuando asumió Alberto Fernández.

Haberes jubilatorios

Dijo que con la fórmula actual, que el gobierno derogará para dar aumentos por decreto hasta sancionar una nueva ley, los jubilados hubieran perdido 40% de sus ingresos reales en 3 ó 4 meses. Además, dijo que la fórmula que en 2021 sancionó el kirchnerismo “es mala; si hubiéramos querido especular, la hubiéramos dejado, pero la estamos sacando cuando es más perjudicial para los jubilados. El gobierno no está especulando”. Para el futuro, dijo, “se pensará una buena alternativa.

Planes sociales

Ratificó que, como ya se anunció, se aumentará en 100% el monto de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y en 50% el monto de la Tarjeta Alimentar. En cambio, ratificó también que se congelará el presupuesto total del Plan Potenciar Trabajo. “Se congelan, le estamos diciendo a las provincias que no tenemos plata. El estado argentino gasta 39% del PBI, pero de ese gasto 19% es el Estado nacional y 20% provincias y municipios. Y de los 19 puntos, 11 son jubilaciones. No podemos recortar 5 puntos de lo que queda. Hay gobernadores que entendieron esta limitación. Tendrán que hacer más eficientes sus gastos.

Desregulación

Reconoció que se trabaja en la desregulación a partir de un estudio de Federico Sturzenegger que ya identificó 380.000 regulaciones a nivel nacional. “Lo sufre cada argentino cada vez que quiere hacer un trámite. Es no solo pérdida económica, sino de tiempo. Queremos simplificarle la vida a la gente, sacar trabas que joroban el día a día”, explicó. En cuanto a la forma, dijo que en parte se hará con un decreto y que cada área está revisando el trabajo de Sturzenegger. Otra parte, se hará mediante una ley que -dijo- “todavía no puedo comentar”.

Tarifas

Explicó que equivalen al 2% del PBI, que pretenden recortarlos en un tercio por año y que el 0,7% del PBI que se recortará este año 0,5% serán reducción de subsidios a la energía y 0,2% de subsidios al transporte. En cuanto al impacto de bolsillo reconoció que “es difícil calcularlo”. Aclaró también que en vez de la oferta se subsidiará la demanda, dando un bloque de consumo subsidiado, que será mayor para los sectores de menores recursos, y que sobre el exceso de consumo los usuarios pagarán tarifa plena.

Privatizaciones

Dijo que “va a haber de todo” en la materia y que se privatizará lo que se pueda privatizar a corto plazo y de lo que se pueda se tratará de mejorar las cuentas”.

Gasto político

Afirmó que Economía está “devolviendo” un sobrante de 600 autos y que lo mismo están haciendo otros ministerios y cuantificó que el achicamiento del gasto político aportará equivaldría a unos USD 10.000 millones. “La mayoría de los ministros nos pagamos nuestros cafés, nuestros almuerzos. No tenemos celulares”. En cuanto a lo que se hace con los sueldos, dijo son “decisión individual”, pero aclaró que “hay mucha gente del sector público que gana lo justo; hay que eficientizar es la cantidad de empleados públicos, por eso estamos eliminando los últimos contratos que se hicieron, un clásico de la política. Estamos cortando eso fuertemente”.