Jornada financiera: la Bolsa se disparó un 22,8%, la mayor suba en los últimos 33 años

La Bolsa festejó la victoria electoral de Javier Milei.

La Bolsa porteña exhibió una rueda ganadora sin antecedentes este martes, en medio de reacomodamientos de precios tras el triunfo del libertario Javier Milei en las elecciones presidenciales del domingo y un feriado local el lunes cuando los mercados externos reaccionaron con firmes mejoras.

El índice líder S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires ganó un fuerte 22,8%, a 792.443 unidades al cierre, alentado por ajustes de precios tras la inactividad del feriado, con empresas del sector energético encabezando la tendencia del mercado. En 2023 el panel de acciones líderes acumula un beneficio de 292,1% en pesos y de 52,8% en dólares según la cotización del “contado con liqui”.

Fuente: Rava Bursátil-precios en pesos.

Se trató de una suba récord en 33 años de existencia del peso argentino, por encima del anterior salto máximo de 17,4% del 17 de marzo de 1992 -la fatídica fecha cuando se produjo el atentado contra la Embajada de Israel en el barrio porteño de Retiro-. Medida en dólares también fue la de hoy una suba récord, del 22% según la paridad del “contado con liquidación” implícita en la evolución de los ADR argentinos en Wall Street. Cabe recordar que en marzo de 1992 ya regía el esquema de la Convertibilidad “uno a uno” entre el peso y el dólar, por lo tanto, aquel salto diario de 17,4% también se dio en moneda norteamericana.

Otra vez al borde de los 900 puntos en dólares, el panel Merval llegó a su valor más alto en más de cuatro años, desde los 980,3 puntos del 9 de agosto de 2019, justo en la previa de las PASO presidenciales de aquel año, que antecedió a un histórico desplome de los precios con el triunfo electoral de la fórmula de Alberto Fernández y Cristina Kirchner.

Algunas acciones registraron una suba diaria excepcional superior a 40%, como fue el caso de Telecom (+43,3%), YPF (+41%) y Transportadora Gas del Norte (+40,6%). “En un marco en el que la volatilidad fue extrema durante la rueda, la mayoría de los activos cerraron con subas superiores a 20% y el volumen operado también fue notorio”, sintetizó Leonel Buccolo, ejecutivo de cuentas de Rava Bursátil.

“El ‘cambio’ le ganó a la ‘continuidad’ y estalló la Bolsa,. Ahora, la Bolsa está de fiesta, no podía ser distinto, siempre participa y hace su apuesta, sabe anticiparse y generalmente no se equivoca”, definió Jorge Fedio, analista técnico de Clave Bursátil. “Que el país está en crisis ya nadie lo discute, pero para esta ocasión la Bolsa está mucho mejor que el país. Y para la inversión no deja de ser una válvula de escape con que se salvan los pesos que en la calle pierden valor y que, colocados en activos bursátiles, en acciones y a súper riesgo se multiplican”, apuntó.

En cuanto a la renta fija, los bonos soberanos en dólares progresaron un 2,5% en promedio, según la referencia de los títulos Globales con ley extranjera negociados en Wall Street. Vale recordar que las cotizaciones de estas emisiones escalaron hasta 8% el lunes, mientras transcurría el feriado local por la conmemoración del Día de la Soberanía.

En este aspecto, el riesgo país de JP Morgan, que mide la brecha de tasas entre los bonos del Tesoro de los EEUU y similares emisiones emergentes, descontaba este martes 71 unidades para la Argentina, en los 2.175 puntos básicos a las 17:20 horas. De esta forma, el riesgo país volvió a quedar debajo de los 2.200 puntos por primera vez desde el 19 de septiembre, dos meses atrás.

El dólar libre cerró operado en su precio máximo del día, a $1.075 para la venta, con un ascenso de 125 pesos o un 13,2% en las “cuevas” de la City porteña, en el primer día hábil posterior a la victoria de Javier Milei en el balotaje presidencial.

En este sentido, la divisa quedó cerca de su máximo nominal de este año de los 1.100 pesos alcanzado el 23 y el 24 de octubre, casi un mes atrás. En lo que va de noviembre el dólar libre sostiene un alza de 155 pesos o 16,8%, mientras que en el transcurso de 2023 la ganancia se extiende a 210,7 por ciento.

El dólar mayorista subió dos pesos en el día, a $371,50, con una brecha cambiaria de 189,4% respecto del dólar “blue”.

En una rueda mayorista con un volumen de USD 146,4 millones operado en el segmento de contado, el Banco Central finalizó su participación cambiaria con saldo neutro. En el transcurso de noviembre el Banco Central conserva compras netas en el mercado del orden de USD 419 millones, según datos sujetos a ajuste. Asimismo, en lo que va del año la entidad monetaria registra un saldo neto negativo de USD 1.582 millones por su intervención cambiaria.

Por otra parte, los contratos de dólar futuro en el Matba-Rofex y en el MAE (Mercado Abierto Electrónico) experimentan un ascenso de hasta 31% este martes, primera rueda hábil después de las elecciones. Las posturas para fin de año (diciembre de 2023) ganaron 123 pesos o un 18,4%, a $790, precio que anticipa una fuerte devaluación luego de la asunción de Javier Milei.

También quedaron liberadas después de la segunda vuelta presidencial las cotizaciones bursátiles del dólar. El dólar MEP negociado a través del Bonar 2030 (AL30D) a 48 horas en ByMA subió 57,76 pesos o un 6,6%, a 930,37 pesos. En este segmento PPT (Prioridad Precio Tiempo) se negociaron 27,9 millones de dólares.