¿Massa o Milei?: la contundente respuesta de un ex líder del Tesoro de EEUU y del FMI

Mark Sobel habló con Infobae sobre la crítica situación socioeconómica de la Argentina (Bloomberg)

El economista Mark Sobel, ex subsecretario del Tesoro de EE.UU. y ex representante de su país en el Fondo Monetario Internacional (FMI) contó que ninguno de los dos candidatos presidenciales para el balotaje del domingo 19 de noviembre puede garantizar avances en las reformas que recomienda el organismo para estabilizar la economía argentina.

En diálogo con Infobae, Sobel dijo que el espacio que representa a Sergio Massa siempre se mostró reacio a los cambios para estabilizar los precios y que Javier Milei no cuenta ni con la experiencia ni los conocimientos para hacerlo.

Horas antes, el experto en finanzas internacionales y líder del Official Monetary and Financial Institutions Forum (Omfif), había afirmado que el resultado de las elecciones del domingo 22 de octubre debería ser decepcionante para el FMI.

En el Tesoro, Sobel dirigió la labor del Departamento en la preparación de las reuniones de ministros de finanzas y gobernadores de bancos centrales del G7 y el G20, la formulación de las posiciones de Estados Unidos en el FMI y la coordinación de la labor del Tesoro y los organismos reguladores en el Consejo de Estabilidad Financiera (CEF). Además, gestionó el Fondo de Estabilización Cambiaria del Tesoro, dotado con más de 100.000 millones de dólares, y desempeñó un papel clave en la política cambiaria estadounidense.

“En Marrakech se habló poco de los problemas de Argentina y sus consecuencias para el FMI, mientras el mundo se anticipaba a la primera vuelta de las elecciones presidenciales”, afirmó en su publicación.

“Una vez conocidos los resultados, probablemente no podrían haber sido más desalentadores para el FMI, dada su esperanza de que Argentina finalmente emprendiera reformas y comenzara a pagar su enorme deuda con el Fondo”, afirmó.

“En lugar de ello, el FMI se enfrenta a la disyuntiva de trabajar con un partido que históricamente ha sido antagónico con un líder que ha presidido políticas macroeconómicas horribles y gastos desorbitados que iban en contra del programa del Fondo”, dijo en relación al oficialismo.

El ministro de Economía Sergio Massa junto a Jay Shambaugh, subsecretario para Asuntos Internacionales de la Secretaría del Tesoro de Estados Unidos, y Gita Gopinath, directora general adjunta del FMI durante la cumbre de ministros de Economía del G20 que se realiza en la India (NA)

Pero también se refirió al candidato Javier Milei, “alguien no probado, excéntrico y probablemente incapaz de aplicar las reformas que se necesitan desesperadamente”. Ante este panorama, estas fueron sus declaraciones a Infobae:

— Su escasa esperanza de avanzar en las reformas solicitadas por el FMI: “El movimiento kirchnerista-peronista tiene un largo historial de antagonismo hacia el FMI. Massa ha presidido políticas muy pobres e incluso participadas en gastos pre-electorales contrarios al programa del Fondo. Los gastos probablemente han minado la confianza en el FMI; necesitará un enfoque completo y nuevo de reforma para restablecer la salud y la viabilidad económicas.

“Y si Milei ganara, ¿cuánto respaldo parlamentario tendría probablemente para implementar políticas radicales? e incluso si se necesitan importantes reformas fiscales, más allá de los lemas, ¿cuán realistas son los fundamentos técnicos?

— Los eventuales resultados de un gobierno de Milei o Massa

— No soy argentino; corresponde al pueblo argentino decidir. Más allá de quién gane, para el bien de la economía a largo plazo, Argentina necesita controlar sus excesos fiscales: evitar el endeudamiento interno excesivo que obliga al Banco Central a monetizar la deuda, lo que resulta en una alta inflación, y evitar el endeudamiento externo excesivo durante varias décadas que llevaron a que el país sea un incumplidor serial. El Banco Central necesita tomar una fuerte ruta antiinflacionaria, y poner fin a la dominancia fiscal es clave.

— La influencia del FMI en las elecciones tras haberle girado USD 7.500 millones al Gobierno en agosto

— Si un país acepta las reformas del FMI y luego, aparente intencionalmente no las implementa, eso puede interpretarse como un grave incumplimiento de confianza. El FMI existe para ayudar al país. Esa falta de confianza debe guiar a la toma de decisiones del Fondo en el futuro. Como dijo el subsecretario del Tesoro, Jay Shambaugh, en un discurso reciente, el FMI no debe participar en un uso prolongado y repetir programas en países que no hacen reformas.

Críticas de Sobel a Milei y Massa

— La fijación del tipo de cambio o dolarización como anclas frente a la alta inflación

— “Un tipo de cambio fijo podría proporcionar un ancla más transparente para la estabilización que un duro programa de reforma fiscal, complementado con una resolución resoluta al crecimiento del crédito. Sin embargo, la historia demuestra que los países han enfrentado enormes dificultades para salir de los regímenes de tipo de cambio fijo. Esa es una lección crítica de la crisis de Asia e incluso de la experiencia de Rusia y Brasil en 1998. Los líderes no quieren devaluar sus monedas por temor a una reacción pública adversa y a las repercusiones en las cuentas públicas; la consecuencia es que los países se adaptan a una moneda sobrevaluada, se acumulan enormes desequilibrios generales y las crisis monetarias son bastante destructivas para las economías y los sistemas financieros de los países”.

“Como lo demostró Alemania en los años 60, en esos casos relevantes, a los líderes tampoco les gusta revaluar sus monedas debido a las reacciones adversas de los exportadores. Los tipos de cambio flotantes, anclados por políticas fiscales y monetarias sólidas, proporcionan una resiliencia considerable”.

La crítica situación global

Más allá de la Argentina, Mark Sobel planteó en su último artículo que “la deuda de los países de renta baja y de los mercados emergentes está obteniendo escasos beneficios”.

“Zambia llegó por fin a un acuerdo con sus acreedores oficiales, cuyas ventajas se verán en el futuro. Sri Lanka llegó por sorpresa a un acuerdo con el Banco de Exportaciones e Importaciones de China, pero aún se están evaluando los detalles y si se ajustan al análisis de sostenibilidad de la deuda del FMI”.

“El camino a seguir es inconexo y no está claro si los avances son sostenibles o sientan precedente”, aseguró.

Críticas de Sobel a la crisis política en EE.UU.

“Los mercados y los economistas son notoriamente malos a la hora de tener en cuenta y valorar los riesgos políticos, aunque no sean ajenos a ellos. Tienden a pensar linealmente dentro de bandas de confianza. Si Marrakech fue sombrío, los últimos acontecimientos pueden ser aún más aleccionadores”, advirtió.

“La geopolítica fue el gran elefante en la sala de Marrakech. Las tensiones entre Estados Unidos y China eran motivo de preocupación. La bárbara guerra de Rusia contra Ucrania no ha cesado y cada vez hay más dudas sobre si Estados Unidos seguirá contando con el apoyo del Congreso”, precisaron los máximos referentes del encuentro.

“Los funcionarios se inquietaron por los costos de la fragmentación y el reordenamiento de las cadenas de suministro para la economía mundial”, fue una de las conclusiones.

Los ataques de Hamas a Israel complican a la economía global (Reuters)

“Pero mientras esas preocupaciones siguen intactas, otro riesgo geopolítico ha levantado la cabeza. El temor a una escalada tras el ataque del 7 de octubre de Hamás a Israel que desemboque en una conflagración total en Oriente Próximo se cierne ahora sobre nosotros”, detalla el experto.

“Si el conflicto arrastra a los EE.UU., podría magnificar lo que sería un golpe limitado a la economía mundial en un nuevo choque mayor”, advirtió Sobel.

“Los debates sobre una economía mundial anémica ocuparon un lugar central en Marruecos. En general, se consideró que la Reserva Federal de Estados Unidos y el Banco Central Europeo estaban al final o muy cerca del final de sus ciclos de subidas de tasas. También se expresó preocupación por el estancamiento de China, dijo el ex funcionario del FMI.

“Dado que se considera que el aumento de los rendimientos endurecerá aún más las condiciones financieras y quizá ayude a la Reserva Federal a evitar la necesidad de nuevas subas de tasas, las expectativas del mercado de que EE.UU. logre un aterrizaje suave están impregnadas de una mayor incertidumbre”, estimó.

Sobel agregó: “La volatilidad de los precios del petróleo no ayudará. Es comprensible que ahora haya aún más temores de que algo se rompa en el sector financiero, dados las tasas de interés más altas y la languidez de las economías”.

Kristalina Georgieva en la cumbre anual del FMI en Marruecos, plagada de dudas por las tensiones geopolíticas (Reuters)

“En el lado positivo, hay una esperanza incipiente de que la economía china pueda estar mostrando signos de estabilización, a pesar de los problemas de la vivienda y los defaults, y de que esté tocando fondo por el momento”, afirmó el economista.

“La disfunción política estadounidense también desempeñó un papel importante en los debates de Marrakech. Los asistentes de fuera de EE.UU. se preguntaron si Donald Trump podría realmente ser el candidato republicano a la presidencia y volver a ganar a pesar de las numerosas pruebas en su contra”, admitió Sobel.

“Se preguntaban si EE.UU. evitará un cierre del gobierno el 17 de noviembre y si los republicanos de la Cámara de Representantes podrán ‘ponerse las pilas’. Desde Marrakech, las preguntas no han hecho más que hacerse más fuertes ante la incapacidad de la Cámara de Representantes para funcionar”, confesó.

“Los mercados carecen de convicción. La disfunción política estadounidense y la adversa trayectoria fiscal sólo pueden hacer tambalear la confianza en el liderazgo de Estados Unidos”, escribió.

Sin embargo, concluyó Mark Sobel, “el papel de Estados Unidos en su colaboración con Oriente Próximo, mientras Europa parece al margen, y los altos rendimientos siguen atrayendo fondos en medio de un entorno volátil de aversión al riesgo”.

Dado este diagnóstico, al próximo presidente de la Argentina, más allá de los problemas internos del país, no le tocará un contexto internacional sencillo para gobernar.